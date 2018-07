海外ドラマのスターとスクリーンで会える最新映画４選！

海外ドラマでお馴染みのテレビ・スターを映画館の大きなスクリーンで見れる!そんな最新映画4本をご紹介しましょう。

<バトル・オブ・ザ・セクシーズ>

まずは現在大ヒット上映中の本作。ウーマンリブが大きな社会現象となりつつも、まだまだ女性の社会的地位が高いとは言えなかった’70年代のアメリカ、テニス界の待遇面における男女格差を是正するべく、男子元世界チャンピオンのボビー・リッグス(スティーヴ・カレル)に試合を挑んだ、現役の女子世界チャンピオン、ビリー・ジーン・キング(エマ・ストーン)の実話を描いた作品です。

ビリー・ジーン本人と彼女を演じるエマ・ストーン

「男と女では性差があるのだから、待遇が違ったって当たり前だろう、それは差別じゃない」と、己の根深い差別に無自覚な男性優位主義者たち(今の日本にも沢山いますね)に毅然とした態度でノーを突き付けるビリー・ジーン。そんな彼女自身も実は同性愛者であるという事実を自ら封印しており、古い価値観から抜け出せていないところがある。また、対するボビー・リッグスも裕福な妻の財産に頼って生活していることを負い目に感じており、自分が一人前の男であることを証明するため、「女性の敵」という道化を演じて話題を作り、世間の注目を集めて金を稼ごうとする。彼もまた「男は一家の大黒柱であるべき」「男は家族を養ってこそ一人前」という古い固定概念に縛られているわけです。これは、そうした性にまつわるしがらみからの解放を描いた作品でもあるんですね。

で、そんな本作に出演しているテレビ・スターが、『NCIS: LA~極秘潜入捜査官』の捜査官ディークス役で親しまれているエリック・クリスチャン・オルセン。本作ではボビー・リッグスの専属コーチ、ローニー・クール役で顔を出しています。また、ビリー・ジーンの仲間である女子テニス選手ローズマリー・カサルス役には、『ホワイト・カラー』シーズン1の女性FBI捜査官ローレン役が印象深いナタリー・モラレス。彼女は’19年春よりNBCでスタートする新作ドラマ『Abby’s』に主演が決まっています。さらに、ビリー・ジーンのライバル、マーガレット・コートの夫役として、リメイク版『ダイナスティ』のスティーヴ・キャリントン役を務めているジェームズ・マッケイがチラリと登場するのも要注目です。

<キリング・ガンサー>

シュワちゃんと監督・脚本・共演のタラン・キラム

こちらはアーノルド・シュワルツェネッガーが久々に挑んだアクション・コメディ。伝説的な無敵の殺し屋ガンサーを倒して、世界最強の称号を奪い取るべく、世界中から集まった若手殺し屋たちが戦いを挑むわけですが、正体不明で神出鬼没なガンサーに次々と先を越され振り回されていくというお話です。そのガンサー役に扮しているのがシュワちゃん。彼自身が実際に顔を出すシーンは少ないのですが、ノリノリで楽しそうに演じている姿は微笑ましいです。7月14日からロードショー公開されていますが、上映館が少ない上にロングランの可能性は低いと思うので、早めにチェックしておいた方がいいかもしれません。

そんな本作には、ガンサーを狙う殺し屋集団の1人、父親もクレイジーな殺し屋というセクシー美女サナー役として、『New Girl/ダサかわ女子と三銃士』のシシ役でお馴染みのハンナ・シモンが出演しています。主人公ブレイクの妻でガンサーの不倫相手リサ役として、『ママと恋に落ちるまで』のテッドの元恋人ロビン役で親しまれたコビー・スマルダーズも登場。彼女は映画『アベンジャーズ』シリーズのマリア・ヒル役としても有名で、『エージェント・オブ・シールド』にも同役で顔を出していましたよね。

<ウィンド・リバー>

こちらは7月27日より日本公開されるサスペンス・ミステリー。雪深い真冬のネイティブアメリカン居留地で起きた陰惨な殺人事件を、地元の白人ハンター(ジェレミー・レナー)とFBIの女性捜査官(エリザベス・オルセン)が捜査することになるのですが、その過程でネイティブアメリカンの人々を苦しめる差別や貧困の問題が浮かび上がってきます。派手さはないものの、非常に見応えのある重厚な作品に仕上がっています。

ここでは、『ウォーキング・デッド』のシェーン役で一躍注目され、マーベル×Netflixドラマ『デアデビル』の主演でもお馴染みのジョン・バーンサルが、殺された若い女性の恋人役として登場。出番は決して多くないものの、ストーリーのカギを握る重要な役割を演じます。また、その犠牲者ナタリー役で、『One Tree Hill』や『ティーン・ウルフ』でセミ・レギュラーを務めた女優ケルシー・チャウが、ケルシー・アスビル名義で出演しています。

<ミッション:インポッシブル フォールアウト>

ご存知、トム・クルーズ主演の大ヒット映画シリーズ『ミッション:インポッシブル』の最新作。トム演じるイーサン・ハントとIMFチームの面々が、盗まれたプルトニウムの行方を追うわけですが、その行く手に前作『ローグ・ネイション』の宿敵ソロモン・レーン率いるテロ組織シンジケートが立ち塞がることになります。過去シリーズ作品からのキャラクターがズラリと登場し、『M:I』ファンならば感慨深いこと間違いなしの作品。今やトム・クルーズと名コンビとなったクリストファー・マッカリー監督の演出も素晴らしく、シリーズ最高傑作という海外での評判も決して間違ってはいません。8月3日の日本公開を是非楽しみにしてください。

で、その本作にはゴールデン・グローブ賞のドラマ部門作品賞に輝くNetflixドラマ『ザ・クラウン』で、エリザベス女王の妹マーガレット王女役を演じて一躍ブレイクした英国女優ヴァネッサ・カービーが出演。表向きは慈善家の上流階級令嬢、その裏では国際的な武器密輸商人というホワイト・ウィドー役で、妖艶かつミステリアスな悪女ぶりを披露しています。そういえば、前作から引き続いて英国諜報員イルサ役を演じているレベッカ・ファーガソンも、もとはといえば英国ドラマ『The White Queen』(日本未放送)でエドワード4世の王妃エリザベスを演じて人気スターになった女優さん。ヴァネッサもこれを機に、ハリウッド映画での大きな飛躍が期待されます。

