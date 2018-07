『アイドルタイムプリパラ 』人気男子チーム「WITH」の単独イベントが、BD＆DVDとなって12月7日発売決定！　特報ムービーも公開

この度、TVアニメ『アイドルタイムプリパラ』の人気男子アイドルチーム「WITH(ウィズ)」による、スペシャルイベント「朝も!夜も!どんなときも!always WITH you!!」 by アイドルタイムプリパラが、Blu-ray&DVDとして12月7日(金)発売決定!

さらに、特報ムービーも公開となりました。ムービーは、同イベントの東京公演の模様をダイジェストで編集しており、会場の熱い様子を垣間見ることができます。

▲WITH東京公演ライブより

特報ムービー

▲WITH東京公演ライブより

『アイドルタイムプリパラ』とは?

「アイドルタイムプリパラ」は、2014年にスタートしたTVアニメ「プリパラ」が、2017年4月より新シリーズとしてリニューアルし、テレビ東京ほかで2018年3月まで放送されていたアイドルアニメ。現在は、「プリティーシリーズ」の新シリーズとなるTVアニメ「キラッとプリ☆チャン」が同局にて放送中です。」

「WITH」とは?

昨年12月には、東京・幕張メッセにて総勢21名のアイドル達によるライブイベント「アイドルタイムプリパラ Winter Live2017」が開催。過去最大となる6000人以上の観客がキャスト達へ熱いエールをおくりました。人気女子アイドルチームが次々とライブを披露する中、ひときわ歓声を集めたのが初登場した男子プリパラ(通称:男プリ)の人気チーム「WITH」の3人です。

WITHは、「アイドルタイムプリパラ」の主人公・ゆいの兄で、超人気アイドルであるショウゴ(CV:山下誠一郎)を中心とした、ヤッベェー! が口癖のアサヒ(CV.小林竜之)、ささやきボイスが魅力的なリーダー・コヨイ(CV.土田玲央)の3人によるアイドルグループです。

BD&DVDに収録されるのはどんなライブイベント?

▲イベントロゴ

そして、今回12月7日(日)に発売が決まったスペシャルイベント「朝も!夜も!どんなときも!always WITH you!!」by アイドルタイムプリパラは、 TVアニメの放送終了後にも関わらず開催された初の単独イベントで6月24日(日)に東京、7月22日(日)に大阪で開催。チケットは両公演ともにソールドアウトとなり、4000人以上を動員しました。

イベント本編には、新衣装に身を包み、「いいぜ!いいぜ!」という男プリお馴染みの熱い応援が響き渡る中、本ライブのために制作された新曲5曲を含む9曲をライブパートやオリジナル脚本の朗読劇を収録。WITHのチーム結成時のエピソードがわかるストーリーも含まれています。

さらに今回のBlu-rayとDVDには、イベント披露の録り下ろし新曲5曲がはいったCDも封入。大人の色気が漂う「好きにしてI-I-Z-E 」や初バラードに挑戦した甘いメロディーと歌詞に癒される「リフレイン・ザ・シンフォニー」など、新しいWITHの魅力を発見できるCDもお楽しみいただけます。

Blu-ray&DVD商品概要

WITHメインビジュアル

■商品名:スペシャルイベント「朝も!夜も!どんなときも!always WITH you!!」by アイドルタイムプリパラ

Blu-ray+CD 7,000円(税抜)

DVD+CD 6,000円(税抜)

発売日:2018年12月7日(金)

BD/DVD 本編映像、特典映像

CD

・好きにしてI-I-Z-E

・DANCE PRINCE

・BLASTING CLAP!

・ALWAYS WITH YOU!!!

・リフレイン・ザ・シンフォニー

※収録内容は変更になる場合がございます。 ※楽曲収録順不同

■「朝も!夜も!どんなときも!always WITH you!!」公演日時

東京公演 2018年6月24日(日) 会場:東京 中野ZERO大ホール

大阪公演 2018年7月22日(日) 会場:東京 中野ZERO大ホール

■出演者 WITHメンバー 山下誠一郎(夢川ショウゴ役)/小林竜之(三鷹アサヒ役)/土田玲央(高瀬コヨイ役)

TVアニメ「アイドルタイムプリパラ」DVD・CD公式ホームページ

アニメ「キラッとプリ☆チャン」公式ツイッター(@prichan_PR)