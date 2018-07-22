【J3第19節】盛岡がG大23との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第19節は7月22日 (日)、いわぎんスタジアムでグルージャ盛岡 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
盛岡とG大23は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、盛岡、G大23共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは盛岡であった。
最終スコアは2 - 1となり、盛岡は、1点差でG大23を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ グルージャ盛岡

GK　32　小泉　勇人
DF　16　田中　舜
DF　17　田中　憧
DF　3　福田　友也
MF　23　太田　賢吾
MF　39　小谷　光毅
MF　26　山田　陸
MF　8　菅本　岳
FW　14　嫁阪　翔太
FW　29　藤沼　拓夢
FW　18　宮市　剛

GK　21　中島　宏海
DF　5　稲森　克尚
DF　24　鈴木　達也
MF　20　江頭　一輝
FW　11　今関　耕平
FW　13　梅内　和磨
FW　25　谷口　海斗

■ ガンバ大阪U－23

GK　31　鈴木　椋大
DF　36　松田　陸
DF　2　西野　貴治
DF　35　山口　竜弥
MF　28　高　宇洋
MF　32　芝本　蓮
MF　17　市丸　瑞希
MF　26　妹尾　直哉
MF　27　森　勇人
FW　18　高木　彰人
FW　19　一美　和成

GK　41　谷　晃生
MF　24　井出　遥也
MF　34　福田　湧矢
FW　37　白井　陽斗

スタッツ

盛岡G大23CK数06PK数10オフサイド数62シュート数68直接FK数1015警告数41退場数00間接FK数62

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