【J3第19節】盛岡がG大23との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第19節は7月22日 (日)、いわぎんスタジアムでグルージャ盛岡 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。

盛岡とG大23は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、盛岡、G大23共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは盛岡であった。

最終スコアは2 - 1となり、盛岡は、1点差でG大23を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ グルージャ盛岡

GK 32 小泉 勇人

DF 16 田中 舜

DF 17 田中 憧

DF 3 福田 友也

MF 23 太田 賢吾

MF 39 小谷 光毅

MF 26 山田 陸

MF 8 菅本 岳

FW 14 嫁阪 翔太

FW 29 藤沼 拓夢

FW 18 宮市 剛

GK 21 中島 宏海

DF 5 稲森 克尚

DF 24 鈴木 達也

MF 20 江頭 一輝

FW 11 今関 耕平

FW 13 梅内 和磨

FW 25 谷口 海斗

■ ガンバ大阪U－23

GK 31 鈴木 椋大

DF 36 松田 陸

DF 2 西野 貴治

DF 35 山口 竜弥

MF 28 高 宇洋

MF 32 芝本 蓮

MF 17 市丸 瑞希

MF 26 妹尾 直哉

MF 27 森 勇人

FW 18 高木 彰人

FW 19 一美 和成

GK 41 谷 晃生

MF 24 井出 遥也

MF 34 福田 湧矢

FW 37 白井 陽斗

スタッツ

盛岡G大23CK数06PK数10オフサイド数62シュート数68直接FK数1015警告数41退場数00間接FK数62