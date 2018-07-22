【J3第19節】盛岡がG大23との攻防の末、勝利を掴み取る

J3リーグ第19節は7月22日 (日)、いわぎんスタジアムでグルージャ盛岡 vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
盛岡とG大23は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、盛岡、G大23共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは盛岡であった。
最終スコアは2 - 1となり、盛岡は、1点差でG大23を降し、見事勝利です。
メンバー
■ グルージャ盛岡
GK 32 小泉 勇人
DF 16 田中 舜
DF 17 田中 憧
DF 3 福田 友也
MF 23 太田 賢吾
MF 39 小谷 光毅
MF 26 山田 陸
MF 8 菅本 岳
FW 14 嫁阪 翔太
FW 29 藤沼 拓夢
FW 18 宮市 剛
GK 21 中島 宏海
DF 5 稲森 克尚
DF 24 鈴木 達也
MF 20 江頭 一輝
FW 11 今関 耕平
FW 13 梅内 和磨
FW 25 谷口 海斗
■ ガンバ大阪U－23
GK 31 鈴木 椋大
DF 36 松田 陸
DF 2 西野 貴治
DF 35 山口 竜弥
MF 28 高 宇洋
MF 32 芝本 蓮
MF 17 市丸 瑞希
MF 26 妹尾 直哉
MF 27 森 勇人
FW 18 高木 彰人
FW 19 一美 和成
GK 41 谷 晃生
MF 24 井出 遥也
MF 34 福田 湧矢
FW 37 白井 陽斗
スタッツ
盛岡G大23CK数06PK数10オフサイド数62シュート数68直接FK数1015警告数41退場数00間接FK数62