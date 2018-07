誰がタイプ？気になるヒーロー系イケメンたちの映画＆ドラマを見比べてみよう！

今ブームのアメコミヒーロー出身の俳優たち。中でも20代~30代の人気俳優をピックアップして、彼らの出演作の中からオススメを紹介します。ヒーロー系イケメンたちのヒーロースーツ姿とは違う別の姿が堪能できる映画&ドラマを見比べてみましょう!

まずは『マイティ―・ソー』シリーズのこの2人!

クリス・ヘムズワース

ハンマーを持って敵を蹴散らす最強戦士“ソー”でお馴染のクリス・ヘムズワース。彼は、クリステン・スチュワート主演映画『スノーホワイト』で、白雪姫を助ける猟師エリックを演じ、注目されました。

クリス・ヘムズワースが気になる人は、この映画がオススメ。

『白鯨との闘い』

小説『白鯨』の基となった1820年の捕鯨船エセックス号の乗組員たちに起きた実話を描いた映画。

エセックス号がマッコウクジラによって破壊され沈没してしまいます。沈没するエセックス号から小船で抜け出した乗組員たちが大海原で漂流する羽目になってしまいます。

クリス・ヘムズワースは エセックス号の一等航海士オーウェンを演じています。

ただし、タイトルの『白鯨との闘い』で、クジラと戦うクリス・ヘムズワースは期待しないように。

過酷な漂流生活を強いられた人たちの壮絶なサバイバルを描いた人間ドラマです。

NOヒーローのクリス・ヘムズワースが観られます。

さらに、“スパイダーマン”のトム・ホランドも、生き残ったの乗員トマースとして出演しています。

トム・ヒドルストン

スマートで洗練されたルックスを持つ英国俳優のトム・ヒドルトンは、BBCドラマ『刑事ヴァランダー』や『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』などイギリスのドラマや映画の出演を経て、『マイティ・ソー』のロキ役でブレイクしました。

SEOUL, SOUTH KOREA - APRIL 12: Tom Hiddleston attends the Seoul premiere of 'Avengers Infinity War' on April 12, 2018 in Seoul, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/WireImage)

ソーよりロキ派という人、トム・ヒドルストンを堪能したい人はこのドラマがオススメです。

『ナイト・マネージャー』

2011年エジプトのムバラク政権は崩壊したエジプト革命の最中、カイロの高級ホテルで夜間マネージャーをしていたジョナサン・パインは、カイロの有力者フレディ・ハミドの愛人であるホテル客の女性ソフィーから、フレディ・ハミドと武器商人の富豪リチャード・ローパーの間で多量の武器取引が行われている証拠の秘密文章を託されます。ジョナサンは、その秘密文章を英国大使館の友人に渡し、秘密情報部<MI6>にその文章が届けられ秘密裏に捜査されるものの、その事がローパーの耳に入り、ソフィーの命が危うくなってしまったのです。

ジョナサンはソフィーを国外逃亡させようとしますが、失敗してソフィーは死に、娼婦の行きずり殺人として処理されてしまいます。その事を後悔したジョナサンは、<MI6>のもと潜入捜査をしてリチャード・ローパーと対峙していきます。

敵のリチャード・ローパーを『Dr.HOUSE』のヒュー・ローリーが演じています。

全8話で、映画並みの見応えがあるドラマとなっています。ヒュー・ローリー扮するリチャード・ローパーとのヒリヒリする対決や、トム・ヒドルストンのスマートな魅力が詰まった作品です。

『ナイト・マネージャー』の続編更新に向けて、英国BBCと米国AMCは動いているようです。

クリス・エヴァンス

“キャプテン・アメリカ”のクリス・エヴァンスは、23歳の頃に巨匠ラリー・コーエンが手掛けるキム・ベイシンガーのサスペンス映画『セルラー(2004年)』で注目され、翌年公開された『ファンタスティック・フォー(2005年)』のヒューマン・トーチ役で一躍ブレイクしました。

NEW YORK, NY - APRIL 06: Chris Evans attends the New York premiere of the film 'Gifted' at the New York Institute of Technology on April 6, 2017 in New York City. (Photo by CJ Rivera/FilmMagic)

キャプテン・アメリカ役として最初の『キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー(2011)』で主演を務めた頃までは若手人気俳優と呼ばれていた彼も今では中堅俳優となりました。

そんなクリス・エヴァンスが気になる人には、このヒューマンドラマの映画がオススメです。

『gifted/ギフテッド』

母親を亡くした7歳の少女メアリーは独身の叔父フランクとフロリダの町でごく普通の暮らしを送っていました。

そんな中、学校の授業でメアリーが天才的頭脳を頭脳を持っている事が分かり、教師はフランクにメアリーの英才教育を薦めます。

メアリーを普通の子供と同じように育てたいフランク。一方、メアリーの才能を知ったフランクの母イブリンは孫娘に英才教育をさせようとします。メアリーの教育で対立するフランクとイブリンは、やがて養育権を巡る争いにまで発展してしまうのです。

クリス・エヴァンスがフランク役として、メアリーと時にはほっこりと、時には切ない親子関係を演じています。

映画『ギフテッド』オフィシャルサイト| 20世紀フォックス ホーム エンターテイメント

私がクマにキレた理由

また、おまけでこちらの映画も面白いのでオススメです。

『アベンジャーズ』シリーズの前に、スカーレット・ヨハンソンとクリス・エヴァンスが共演しています。

セバスチャン・スタン

ウィンター・ソルジャーことバッキー・バーンズ役のセバスチャン・スタンは、『ゴシップガール』ファンには、お騒がせキャラのカーター・ベイゼンでも御馴染です。

『ワンス・アポン・ア・タイム』では、マッドハッターの役で登場しました。

NEW YORK, NY - MAY 03: Actor Sebastian Stan attends Build Series to discuss 'Avengers: Infinity War' at Build Studio on May 3, 2018 in New York City. (Photo by Desiree Navarro/Getty Images)

セバスチャン・スタンが気になってる人にはこのドラマがオススメです。

ポリティカル・アニマルズ

シガニー・ウィーヴァーがは第42代大統領バド・ハモンドの元妻・元ファーストレディで、今は国務長官を務めている主人公のエレイン・バリッシュを演じている、政治スキャンダルを描いたドラマです。

セバスチャン・スタンはエレインの双子の息子トーマスを演じます。トーマスは自殺未遂に、薬物中毒といったダメ息子のキャラクターで、セバスチャン・スタンはこの役で、アメリカの批評家たちから高評価を得ました。

全8話のミニシリーズなのでサクッと観れるドラマです。

ポリティカル・アニマルズ | AXNジャパン

更に、セバスチャン・スタンが気になった人には朗報!

11月30 日~12月2日まで幕張メッセで開催される「東京コミコン2018」のゲストとして来日することが決定しました。

東京コミコン2018

チャドウィック・ボーズマン

『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ(2016)』でブラックパンサーとして登場した事が注目され、単独主演『ブラックパンサー』が公開すると、『アベンジャーズ』を超え、北米での興行成績最高記録を塗り替えるヒットを飛ばしました。

チャドウィック・ボーズマンは、カリスマ性溢れるワカンダ国王を演じ、一躍人気となりました。

SANTA MONICA, CA - JUNE 16: Actor Chadwick Boseman attends the 2018 MTV Movie And TV Awards at Barker Hangar on June 16, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for MTV)

チャドウィック・ボーズマンが気になる人にはこの映画がオススメです。

『42~世界を変えた男~』

1900年代に有色人種を排除する方針があったMLBで、メジャー・リーガーとしてデビューし、その後の有色人種のメジャーリーグへの道を開いたアフリカ系アメリカ人の選手ジャッキー・ロビンソンを描いた伝記映画です。ジャッキー・ロビンソンは、チームや世間から強い迫害を受けながらもチームの優勝に貢献し新人王を受賞した人物です。そんなジャッキー・ロビンソンを、チャドウィック・ボーズマンが演じました。

また、共演者のハリソン・フォードとの白熱した演技も見どころです。

トム・ホランド

ロンドンの<ヴィクトリア パレス シアター>で2008年9月~2010年5月にかけて公演された『リトル・ダンサー』の舞台化『Billy Elliot the Musical』への出演を切っ掛けに、子役として映画に出演していました。

『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ(2016)』で、ピーター・パーカーことスパイダーマンに抜擢し、世界的に注目されました。

LOS ANGELES, CA - APRIL 23: Tom Holland attends the premiere of Disney and Marvel's 'Avengers: Infinity War' on April 23, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

現在、22歳のトム・ホランドは、母性本能をくすぐるところが女性ウケして人気を集めています。

まだ『スパイダーマン』以外の代表作はありませんが、子役時代に出演した映画をオススメします。

『インポッシブル』

2004年に起きたスマトラ島沖地震による津波に遭った5人家族の実話を基に描かれていた映画です。

ナオミ・ワッツとユアン・マクレガーが3人の子供を持つ両親を演じ、トム・ホランドは3兄弟の長男ルーカスを演じています。津波から母親と救出されたルーカスは、父親と弟2人と離れ離れとなってしまった中、被災者たちの役に立とうと奮闘する少年を演じています。トム・ホランド少年の健気な姿が観られところがポイントです。

おまけで、イギリスBBCの歴史ドラマ『ウルフ・ホール』にも子役で出演していました。

身分の低い家の出から、大法官トマス・ウルジーに仕え、さらにヘンリー8世の側近にまで上りつめた政治家トマス・クロムウェルの姿を描いたドラマです。

トム・ホランドは、トマス・クロムウェルの息子グレゴリーを演じました。

ウルフ・ホール | AXNミステリー

クリス・プラット

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』が全世界で大ヒットを飛ばし、今や日本でもすっかり人気者となったクリス・プラット。

俳優をする前は、ハワイのマウイ島で車で寝泊まりするホームレス生活を送っていたこともある過去があります。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の主人公ピーター・クイル役に抜擢された時は、映画でおデブキャラを演じていた為、ポッチャリとした体形でテレビでも笑いをとっていたそう。その後、役作りの為に減量をしました。

SANTA MONICA, CA - JUNE 16: Actor Chris Pratt attends the 2018 MTV Movie And TV Awards at Barker Hangar on June 16, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

クリス・プラットが気になる人にオススメの映画です。

『パッセンジャー』

宇宙に移住する乗組員と植民者の5,000人の地球人を乗せた大型宇宙船<アヴァロン号>。

<アヴァロン号>は、人工の冬眠ポッド眠っている乗客を乗せて、目的の惑星へ航海していました。

しかし、植民者のジムがポットの故障によって目覚め、宇宙船をコントロールする事も助けを求める事もできず惑星到着まであと90年も掛かる中、たった一人で宇宙船で暮らす羽目になります。

1年間自堕落な生活をしていたジムは、ポットで眠るオーロラに一目ぼれし、孤独に耐えきれず、オーロラを冬眠から目覚めさせてしまい・・・。

宇宙船でたった2人生きる事になってしまった男女のロマンスと、スリラーを織り交ぜたSF映画となっています。

ユーモア溢れる人気者クリス・プラットとは違う影のある役を演じています。

ヘンリー・カヴィル

ヘンリー・カヴィルは、『マン・オブ・スティール(2013)』にスーパーマンを演じ、世界的に注目されました。

スーパーマンに抜擢される前は、『バーナビー警部』、『THE TUDORS〜背徳の王冠〜』などのドラマシリーズに出演していた英国俳優です。『007』シリーズのジェームズ・ボンド役の最終オーディションに残っていた事もあるそうです。

アメリカの人気ヒーロー・スーパーマンを、少し深みのある人物として演じました。

LAS VEGAS, NV - APRIL 25: Actor Henry Cavill attends the CinemaCon 2018 Paramount Pictures Presentation Highlighting Its Summer of 2018 and Beyond at The Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of the National Association of Theatre Owners, on April 25, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon)

英国俳優といえば、やはりスパイ映画がお似合いです。 ヘンリー・カヴィルが気になる人にはこの映画がオススメです。

『コードネーム U.N.C.L.E.』

東西冷戦の最中の1960年代を舞台に、核弾頭でテロを企む国際組織の制圧させるべく、アメリカのCIAとソ連のKGBのエリート・エージェント、ナポレオン・ソロとイリヤ・クリヤキンが手を組み、敵に立ち向かうスパイ映画です。

へンリー・カヴィリはナポレオン・ソロを演じ、アーミー・ハマーがイリヤ・クリヤキンを演じます。

全くタイプの違うスパイコンビのバディ感や、とにかくスタイリッシュでカッコいい2人の姿を堪能できます!

映画『コードネーム U.N.C.L.E.(アンクル)』オフィシャルサイト

エズラ・ミラー

『ジャスティス・リーグ』にフラッシュ役としてヒーロー俳優に加わったエズラ・ミラー。

2011年に、回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、絶賛された『少年は残酷な弓を射る』で、殺人を犯す少年ケヴィンを演じ、注目を浴びました。

映画デビュー前は、メトロポリタン歌劇場などで、オペラ歌手として舞台に立っていたそうです。

NEW YORK, NY - APRIL 22: Ezra Miller poses at 'Harry Potter and The Cursed Child parts 1 & 2' on Broadway opening night at The Lyric Theatre on April 22, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic)

オペラを歌うエズラ・ミラーも気になりまずが、ヒーローから魔法使いまでどんな役もこなします。

そんなエズラ・ミラーが気になった人には、この映画がオススメです。

『ウォールフラワー』

高校進学前に、友人が自殺するというトラウマを抱えていたチャーリーは、クラスでも目立たない存在から“ウォールフラワー(壁の花)”と呼ばれ、孤独な学生生活を送っていました。

ある日、上級生のパトリックとその義理のサムと仲良くなり、チャーリーは束の間の青春と恋を経験していきます。高校時代のキラキラした青春を送る反面、現実の辛さに直面してしまう刹那な若者たちの日々を描いたドラマです。

エズラ・ミラーは、天真爛漫なパトリックを生き生きと演じています。

エズラ・ミラーの出演作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』は、11月23日日本公開。

ジェイソン・モモア

アクアマリンを演じるジェイソン・モモアは、アメリカの人気番組『ベイ・ウォッチ』シーズン10『Baywatch Hawaii』で俳優デビューしました。

一体どこの国の人?と思ってしまう濃い顔立ちは、ハワイの先住民族、ドイツ、アイルランド、アメリカの先住民族の血をひいているそう。一度みたら印象に残るルックスです。

LAS VEGAS, NV - APRIL 24: Actor Jason Momoa attends CinemaCon 2018 Warner Bros. Pictures Invites You to The Big Picture, an Exclusive Presentation of our Upcoming Slate at The Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of the National Association of Theatre Owners on April 24, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images)

ジェイソン・モモアが気になる人には、彼の主演ドラマシリーズがオススメです。

『フロンティア』

イギリスが植民地として支配していた18世紀の北アメリカ。毛皮貿易を巡るイギリス人と先住民の戦いを描いたドラマです。

ジェイソン・モモアはアイルランドと先住民の混血で、ヨーロッパから北アメリカに渡り、先住民と共に暮らしている男デクラン・ハープを演じます。

デクラン・ハープは、毛皮貿易を仕切るハドソン湾会社の総督ベントン卿の支配に立ち向かうべく対峙していきます。バイオレンス満載、ハードボイルドなドラマになっています。

現在、シーズン3まで製作されています。日本ではシーズン2までNETFLIXで配信中。

フロンティア | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

ジェイソン・モモア主演映画『アクアマン』は、2018年12月に全米で公開されます。

