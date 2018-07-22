〔酷暑〕岐阜・愛知県内で39℃超　今年最多の全国237地点で猛暑日到達(22日21時現在)

きょう22日も各地で気温が上昇し、特に岐阜県と愛知県では、岐阜県郡上市八幡で39.8℃、愛知県名古屋市千種区と豊田市で39.5℃を観測するなど両県あわせて6観測地点で最高気温が39℃を超えるなど猛烈な暑さとなりました。また、20:00時点で全国927地点中、35℃以上の猛暑日到達が25.6％の237地点、30℃以上の真夏日到達が72.0％の667地点に達しています。
なお、あす23日も熊谷、岐阜、名古屋で予想最高気温39℃など、猛烈な暑さが予想されています。水分や適切な塩分補給、室内での冷房使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■今後の見通し
【あす23日の予想最高気温】
・39℃　熊谷、岐阜、名古屋
・38℃　前橋、さいたま、秩父、甲府
※関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部地方に高温注意情報発表。

■気象概況
【日最高気温】
・岐阜県　　八幡　　　　39.8℃(22日13:18)≪史上1位タイ≫
・愛知県　　豊田　　　　39.5℃(22日16:06)
・愛知県　　名古屋　　　39.5℃(22日14:57)＜7月1位＞
・岐阜県　　多治見　　　39.4℃(22日15:11)
・岐阜県　　美濃　　　　39.4℃(22日15:26)
・岐阜県　　揖斐川　　　39.3℃(22日14:27)
・岐阜県　　美濃加茂　　38.8℃(22日15:51)
・愛知県　　愛西　　　　38.8℃(22日15:13)
・京都府　　舞鶴　　　　38.8℃(22日13:19)≪史上1位≫
・岐阜県　　岐阜　　　　38.8℃(22日14:43)

【日最低気温】
・北海道網走・北見・紋別地方　宇登呂　　　14.0℃(22日16:00)

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