〔酷暑〕岐阜・愛知県内で39℃超　今年最多の全国237地点で猛暑日到達(22日21時現在)

きょう22日も各地で気温が上昇し、特に岐阜県と愛知県では、岐阜県郡上市八幡で39.8℃、愛知県名古屋市千種区と豊田市で39.5℃を観測するなど両県あわせて6観測地点で最高気温が39℃を超えるなど猛烈な暑さとなりました。また、20:00時点で全国927地点中、35℃以上の猛暑日到達が25.6％の237地点、30℃以上の真夏日到達が72.0％の667地点に達しています。

なお、あす23日も熊谷、岐阜、名古屋で予想最高気温39℃など、猛烈な暑さが予想されています。水分や適切な塩分補給、室内での冷房使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■今後の見通し

【あす23日の予想最高気温】

・39℃ 熊谷、岐阜、名古屋

・38℃ 前橋、さいたま、秩父、甲府

※関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部地方に高温注意情報発表。

■気象概況

【日最高気温】

・岐阜県 八幡 39.8℃(22日13:18)≪史上1位タイ≫

・愛知県 豊田 39.5℃(22日16:06)

・愛知県 名古屋 39.5℃(22日14:57)＜7月1位＞

・岐阜県 多治見 39.4℃(22日15:11)

・岐阜県 美濃 39.4℃(22日15:26)

・岐阜県 揖斐川 39.3℃(22日14:27)

・岐阜県 美濃加茂 38.8℃(22日15:51)

・愛知県 愛西 38.8℃(22日15:13)

・京都府 舞鶴 38.8℃(22日13:19)≪史上1位≫

・岐阜県 岐阜 38.8℃(22日14:43)

【日最低気温】

・北海道網走・北見・紋別地方 宇登呂 14.0℃(22日16:00)