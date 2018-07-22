【J1第17節】湘南が神戸を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、ノエビアスタジアム神戸でヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレの試合が行われました。
前半、湘南は試合を有利に進め、神戸からリードを奪う展開。
前半終了時点で、湘南は1点、神戸は0点となる。
後半に入り、神戸は湘南のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、湘南は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、湘南は、3点もの大差をつけ、神戸を降しての勝利です。

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メンバー

■ ヴィッセル神戸

GK　18　キム　スンギュ
DF　6　高橋　峻希
DF　3　渡部　博文
DF　15　宮　大樹
DF　30　ティーラトン
MF　35　安井　拓也
MF　14　藤田　直之
MF　33　大槻　周平
MF　21　田中　順也
FW　17　ウェリントン
FW　19　渡邉　千真

GK　1　前川　黛也
DF　2　那須　大亮
MF　24　三原　雅俊
MF　27　郷家　友太
MF　8　アンドレス　イニエスタ
MF　31　中坂　勇哉
FW　20　増山　朝陽

■ 湘南ベルマーレ

GK　1　秋元　陽太
DF　36　岡本　拓也
DF　20　坂　圭祐
DF　8　大野　和成
MF　14　藤田　征也
MF　16　齊藤　未月
MF　10　秋野　央樹
MF　29　杉岡　大暉
FW　2　菊地　俊介
FW　38　山崎　凌吾
FW　7　梅崎　司

GK　21　富居　大樹
DF　4　アンドレ　バイア
MF　6　石川　俊輝
MF　28　石原　広教
FW　23　高山　薫
FW　26　山口　和樹
FW　27　鈴木　国友

スタッツ

神戸湘南CK数75PK数00オフサイド数11シュート数77直接FK数159警告数01退場数00間接FK数11

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