【J1第17節】湘南が神戸を突き放しての勝利

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、ノエビアスタジアム神戸でヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレの試合が行われました。
前半、湘南は試合を有利に進め、神戸からリードを奪う展開。
前半終了時点で、湘南は1点、神戸は0点となる。
後半に入り、神戸は湘南のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、湘南は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、湘南は、3点もの大差をつけ、神戸を降しての勝利です。
メンバー
■ ヴィッセル神戸
GK 18 キム スンギュ
DF 6 高橋 峻希
DF 3 渡部 博文
DF 15 宮 大樹
DF 30 ティーラトン
MF 35 安井 拓也
MF 14 藤田 直之
MF 33 大槻 周平
MF 21 田中 順也
FW 17 ウェリントン
FW 19 渡邉 千真
GK 1 前川 黛也
DF 2 那須 大亮
MF 24 三原 雅俊
MF 27 郷家 友太
MF 8 アンドレス イニエスタ
MF 31 中坂 勇哉
FW 20 増山 朝陽
■ 湘南ベルマーレ
GK 1 秋元 陽太
DF 36 岡本 拓也
DF 20 坂 圭祐
DF 8 大野 和成
MF 14 藤田 征也
MF 16 齊藤 未月
MF 10 秋野 央樹
MF 29 杉岡 大暉
FW 2 菊地 俊介
FW 38 山崎 凌吾
FW 7 梅崎 司
GK 21 富居 大樹
DF 4 アンドレ バイア
MF 6 石川 俊輝
MF 28 石原 広教
FW 23 高山 薫
FW 26 山口 和樹
FW 27 鈴木 国友
スタッツ
神戸湘南CK数75PK数00オフサイド数11シュート数77直接FK数159警告数01退場数00間接FK数11