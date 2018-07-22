【J1第17節】湘南が神戸を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、ノエビアスタジアム神戸でヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレの試合が行われました。

前半、湘南は試合を有利に進め、神戸からリードを奪う展開。

前半終了時点で、湘南は1点、神戸は0点となる。

後半に入り、神戸は湘南のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、湘南は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、湘南は、3点もの大差をつけ、神戸を降しての勝利です。

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メンバー

■ ヴィッセル神戸

GK 18 キム スンギュ

DF 6 高橋 峻希

DF 3 渡部 博文

DF 15 宮 大樹

DF 30 ティーラトン

MF 35 安井 拓也

MF 14 藤田 直之

MF 33 大槻 周平

MF 21 田中 順也

FW 17 ウェリントン

FW 19 渡邉 千真

GK 1 前川 黛也

DF 2 那須 大亮

MF 24 三原 雅俊

MF 27 郷家 友太

MF 8 アンドレス イニエスタ

MF 31 中坂 勇哉

FW 20 増山 朝陽

■ 湘南ベルマーレ

GK 1 秋元 陽太

DF 36 岡本 拓也

DF 20 坂 圭祐

DF 8 大野 和成

MF 14 藤田 征也

MF 16 齊藤 未月

MF 10 秋野 央樹

MF 29 杉岡 大暉

FW 2 菊地 俊介

FW 38 山崎 凌吾

FW 7 梅崎 司

GK 21 富居 大樹

DF 4 アンドレ バイア

MF 6 石川 俊輝

MF 28 石原 広教

FW 23 高山 薫

FW 26 山口 和樹

FW 27 鈴木 国友

スタッツ

神戸湘南CK数75PK数00オフサイド数11シュート数77直接FK数159警告数01退場数00間接FK数11