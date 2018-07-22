【日本、アウェイでベラルーシとの1戦に臨む！】FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ

FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2018は7月23日 (月)、ベラルーシ ミンスクで日本 vs ベラルーシの試合が行われる。
メンバー
■ 日本
鈴木侑 浜松開誠館
マヤ ソフィア・マッカーサー ダナ・ヒルズ高校
野口さくら 安城学園
林未紗 足羽高校
高橋未来 京都精華学園
藤田和 岐阜女子
山口里奈 開志国際
中道玲夏 津幡
山口奈々花 鵬学園
森岡奈菜未 大阪薫英女学院
三浦舞華 精華女子
平下愛佳 桜花学園
FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2018は7月23日 (月)、ベラルーシ ミンスクで日本 vs ベラルーシの試合が行われる。
メンバー
■ 日本
鈴木侑 浜松開誠館
マヤ ソフィア・マッカーサー ダナ・ヒルズ高校
野口さくら 安城学園
林未紗 足羽高校
高橋未来 京都精華学園
藤田和 岐阜女子
山口里奈 開志国際
中道玲夏 津幡
山口奈々花 鵬学園
森岡奈菜未 大阪薫英女学院
三浦舞華 精華女子
平下愛佳 桜花学園
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