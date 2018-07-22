【日本、アウェイでベラルーシとの1戦に臨む！】FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ

バスケットボール 試合サマリー

FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2018は7月23日 (月)、ベラルーシ ミンスクで日本 vs ベラルーシの試合が行われる。

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メンバー

■ 日本

　　鈴木侑 浜松開誠館

　　マヤ ソフィア・マッカーサー ダナ・ヒルズ高校

　　野口さくら 安城学園

　　林未紗 足羽高校

　　高橋未来 京都精華学園

　　藤田和 岐阜女子

　　山口里奈 開志国際

　　中道玲夏 津幡

　　山口奈々花 鵬学園

　　森岡奈菜未 大阪薫英女学院

　　三浦舞華 精華女子

　　平下愛佳 桜花学園

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