【J3第19節】群馬が鹿児島を突き放しての勝利

J3リーグ第19節は7月22日 (日)、鹿児島県立鴨池陸上競技場で鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。
前半、群馬は試合を有利に進め、鹿児島からリードを奪う展開。
前半終了時点で、群馬は1点、鹿児島は0点となる。
後半に入り、鹿児島は群馬のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、群馬は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、群馬は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 鹿児島ユナイテッドFC
GK 13 アン ジュンス
DF 26 田中 奏一
DF 6 田中 秀人
DF 5 平出 涼
DF 15 藤澤 典隆
MF 7 赤尾 公
MF 38 中原 秀人
MF 8 永畑 祐樹
FW 18 野嶽 惇也
FW 30 萱沼 優聖
FW 16 川森 有真
GK 1 山岡 哲也
DF 3 谷口 功
DF 23 水本 勝成
MF 14 西岡 謙太
MF 24 松下 年宏
FW 9 アレックス
FW 19 キリノ
■ ザスパクサツ群馬
GK 21 松原 修平
DF 13 久木田 紳吾
DF 2 舩津 徹也
DF 5 阿部 巧
MF 29 星原 健太
MF 8 風間 宏希
MF 33 碓井 鉄平
MF 20 岩田 拓也
FW 6 小林 竜樹
FW 27 大島 康樹
FW 7 高橋 駿太
GK 23 朴 昇利
DF 16 市川 恵多
MF 30 松下 裕樹
MF 17 鈴木 崇文
MF 11 岡庭 裕貴
FW 25 永藤 歩
FW 18 小牟田 洋佑
スタッツ
鹿児島群馬CK数84PK数00オフサイド数34シュート数18直接FK数00警告数11退場数00間接FK数34