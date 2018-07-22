【J3第19節】群馬が鹿児島を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第19節は7月22日 (日)、鹿児島県立鴨池陸上競技場で鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。

前半、群馬は試合を有利に進め、鹿児島からリードを奪う展開。

前半終了時点で、群馬は1点、鹿児島は0点となる。

後半に入り、鹿児島は群馬のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、群馬は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、群馬は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK 13 アン ジュンス

DF 26 田中 奏一

DF 6 田中 秀人

DF 5 平出 涼

DF 15 藤澤 典隆

MF 7 赤尾 公

MF 38 中原 秀人

MF 8 永畑 祐樹

FW 18 野嶽 惇也

FW 30 萱沼 優聖

FW 16 川森 有真

GK 1 山岡 哲也

DF 3 谷口 功

DF 23 水本 勝成

MF 14 西岡 謙太

MF 24 松下 年宏

FW 9 アレックス

FW 19 キリノ

■ ザスパクサツ群馬

GK 21 松原 修平

DF 13 久木田 紳吾

DF 2 舩津 徹也

DF 5 阿部 巧

MF 29 星原 健太

MF 8 風間 宏希

MF 33 碓井 鉄平

MF 20 岩田 拓也

FW 6 小林 竜樹

FW 27 大島 康樹

FW 7 高橋 駿太

GK 23 朴 昇利

DF 16 市川 恵多

MF 30 松下 裕樹

MF 17 鈴木 崇文

MF 11 岡庭 裕貴

FW 25 永藤 歩

FW 18 小牟田 洋佑

スタッツ

鹿児島群馬CK数84PK数00オフサイド数34シュート数18直接FK数00警告数11退場数00間接FK数34