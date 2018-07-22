【J3第19節】群馬が鹿児島を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第19節は7月22日 (日)、鹿児島県立鴨池陸上競技場で鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパクサツ群馬の試合が行われました。
前半、群馬は試合を有利に進め、鹿児島からリードを奪う展開。
前半終了時点で、群馬は1点、鹿児島は0点となる。
後半に入り、鹿児島は群馬のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、群馬は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、群馬は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK　13　アン　ジュンス
DF　26　田中　奏一
DF　6　田中　秀人
DF　5　平出　涼
DF　15　藤澤　典隆
MF　7　赤尾　公
MF　38　中原　秀人
MF　8　永畑　祐樹
FW　18　野嶽　惇也
FW　30　萱沼　優聖
FW　16　川森　有真

GK　1　山岡　哲也
DF　3　谷口　功
DF　23　水本　勝成
MF　14　西岡　謙太
MF　24　松下　年宏
FW　9　アレックス
FW　19　キリノ

■ ザスパクサツ群馬

GK　21　松原　修平
DF　13　久木田　紳吾
DF　2　舩津　徹也
DF　5　阿部　巧
MF　29　星原　健太
MF　8　風間　宏希
MF　33　碓井　鉄平
MF　20　岩田　拓也
FW　6　小林　竜樹
FW　27　大島　康樹
FW　7　高橋　駿太

GK　23　朴　昇利
DF　16　市川　恵多
MF　30　松下　裕樹
MF　17　鈴木　崇文
MF　11　岡庭　裕貴
FW　25　永藤　歩
FW　18　小牟田　洋佑

スタッツ

鹿児島群馬CK数84PK数00オフサイド数34シュート数18直接FK数00警告数11退場数00間接FK数34

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