【J1第17節】札幌は磐田とスコアレスドロー

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、札幌厚別公園競技場で北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ 北海道コンサドーレ札幌
GK 25 ク ソンユン
DF 35 進藤 亮佑
DF 32 石川 直樹
DF 5 福森 晃斗
MF 14 駒井 善成
MF 8 深井 一希
MF 10 宮澤 裕樹
MF 38 菅 大輝
MF 41 三好 康児
MF 18 チャナティップ
FW 48 ジェイ
GK 1 菅野 孝憲
MF 6 兵藤 慎剛
MF 19 白井 康介
MF 26 早坂 良太
MF 27 荒野 拓馬
MF 44 小野 伸二
FW 9 都倉 賢
■ ジュビロ磐田
GK 21 カミンスキー
DF 3 大井 健太郎
DF 4 新里 亮
DF 5 櫻内 渚
DF 24 小川 大貴
DF 41 高橋 祥平
MF 7 田口 泰士
MF 11 松浦 拓弥
MF 13 宮崎 智彦
MF 30 上原 力也
FW 20 川又 堅碁
GK 36 三浦 龍輝
DF 35 森下 俊
MF 14 松本 昌也
MF 19 山田 大記
MF 23 山本 康裕
FW 16 中野 誠也
FW 22 大久保 嘉人
スタッツ
札幌磐田CK数44PK数10オフサイド数04シュート数85直接FK数1316警告数03退場数00間接FK数04