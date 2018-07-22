【J1第17節】札幌は磐田とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、札幌厚別公園競技場で北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 北海道コンサドーレ札幌

GK　25　ク　ソンユン
DF　35　進藤　亮佑
DF　32　石川　直樹
DF　5　福森　晃斗
MF　14　駒井　善成
MF　8　深井　一希
MF　10　宮澤　裕樹
MF　38　菅　大輝
MF　41　三好　康児
MF　18　チャナティップ
FW　48　ジェイ

GK　1　菅野　孝憲
MF　6　兵藤　慎剛
MF　19　白井　康介
MF　26　早坂　良太
MF　27　荒野　拓馬
MF　44　小野　伸二
FW　9　都倉　賢

■ ジュビロ磐田

GK　21　カミンスキー
DF　3　大井　健太郎
DF　4　新里　亮
DF　5　櫻内　渚
DF　24　小川　大貴
DF　41　高橋　祥平
MF　7　田口　泰士
MF　11　松浦　拓弥
MF　13　宮崎　智彦
MF　30　上原　力也
FW　20　川又　堅碁

GK　36　三浦　龍輝
DF　35　森下　俊
MF　14　松本　昌也
MF　19　山田　大記
MF　23　山本　康裕
FW　16　中野　誠也
FW　22　大久保　嘉人

スタッツ

札幌磐田CK数44PK数10オフサイド数04シュート数85直接FK数1316警告数03退場数00間接FK数04

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