【J1第17節】札幌は磐田とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、札幌厚別公園競技場で北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

詳細を確認する

メンバー

■ 北海道コンサドーレ札幌

GK 25 ク ソンユン

DF 35 進藤 亮佑

DF 32 石川 直樹

DF 5 福森 晃斗

MF 14 駒井 善成

MF 8 深井 一希

MF 10 宮澤 裕樹

MF 38 菅 大輝

MF 41 三好 康児

MF 18 チャナティップ

FW 48 ジェイ

GK 1 菅野 孝憲

MF 6 兵藤 慎剛

MF 19 白井 康介

MF 26 早坂 良太

MF 27 荒野 拓馬

MF 44 小野 伸二

FW 9 都倉 賢

■ ジュビロ磐田

GK 21 カミンスキー

DF 3 大井 健太郎

DF 4 新里 亮

DF 5 櫻内 渚

DF 24 小川 大貴

DF 41 高橋 祥平

MF 7 田口 泰士

MF 11 松浦 拓弥

MF 13 宮崎 智彦

MF 30 上原 力也

FW 20 川又 堅碁

GK 36 三浦 龍輝

DF 35 森下 俊

MF 14 松本 昌也

MF 19 山田 大記

MF 23 山本 康裕

FW 16 中野 誠也

FW 22 大久保 嘉人

スタッツ

札幌磐田CK数44PK数10オフサイド数04シュート数85直接FK数1316警告数03退場数00間接FK数04