【J1第17節】清水が攻防の末、G大阪から逃げ切る

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪 vs 清水エスパルスの試合が行われました。
清水はG大阪を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、清水、G大阪共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは清水の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、清水は、1点差でG大阪を降し、見事勝利です。
メンバー
■ ガンバ大阪
GK 1 東口 順昭
DF 14 米倉 恒貴
DF 5 三浦 弦太
DF 13 菅沼 駿哉
DF 6 初瀬 亮
MF 7 遠藤 保仁
MF 8 マテウス
MF 29 高江 麗央
MF 10 倉田 秋
FW 11 ファン ウィジョ
FW 9 アデミウソン
GK 23 林 瑞輝
DF 16 野田 裕喜
DF 22 オ ジェソク
MF 25 藤本 淳吾
MF 40 食野 亮太郎
FW 20 長沢 駿
FW 38 中村 敬斗
■ 清水エスパルス
GK 13 六反 勇治
DF 28 立田 悠悟
DF 3 ファン ソッコ
DF 4 フレイレ
DF 25 松原 后
MF 10 白崎 凌兵
MF 17 河井 陽介
MF 30 金子 翔太
MF 29 石毛 秀樹
FW 20 クリスラン
FW 23 北川 航也
GK 1 西部 洋平
DF 27 飯田 貴敬
DF 45 角田 誠
MF 11 村田 和哉
MF 15 兵働 昭弘
FW 18 長谷川 悠
FW 49 ドウグラス
スタッツ
G大阪清水CK数53PK数01オフサイド数22シュート数711直接FK数1012警告数11退場数00間接FK数22