【J1第17節】清水が攻防の末、G大阪から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪 vs 清水エスパルスの試合が行われました。
清水はG大阪を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、清水、G大阪共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは清水の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、清水は、1点差でG大阪を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪

GK　1　東口　順昭
DF　14　米倉　恒貴
DF　5　三浦　弦太
DF　13　菅沼　駿哉
DF　6　初瀬　亮
MF　7　遠藤　保仁
MF　8　マテウス
MF　29　高江　麗央
MF　10　倉田　秋
FW　11　ファン　ウィジョ
FW　9　アデミウソン

GK　23　林　瑞輝
DF　16　野田　裕喜
DF　22　オ　ジェソク
MF　25　藤本　淳吾
MF　40　食野　亮太郎
FW　20　長沢　駿
FW　38　中村　敬斗

■ 清水エスパルス

GK　13　六反　勇治
DF　28　立田　悠悟
DF　3　ファン　ソッコ
DF　4　フレイレ
DF　25　松原　后
MF　10　白崎　凌兵
MF　17　河井　陽介
MF　30　金子　翔太
MF　29　石毛　秀樹
FW　20　クリスラン
FW　23　北川　航也

GK　1　西部　洋平
DF　27　飯田　貴敬
DF　45　角田　誠
MF　11　村田　和哉
MF　15　兵働　昭弘
FW　18　長谷川　悠
FW　49　ドウグラス

スタッツ

G大阪清水CK数53PK数01オフサイド数22シュート数711直接FK数1012警告数11退場数00間接FK数22

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