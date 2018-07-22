【J1第17節】清水が攻防の末、G大阪から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第17節は7月22日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪 vs 清水エスパルスの試合が行われました。

清水はG大阪を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、清水、G大阪共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは清水の方であった。

最終スコアは2 - 1となり、清水は、1点差でG大阪を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪

GK 1 東口 順昭

DF 14 米倉 恒貴

DF 5 三浦 弦太

DF 13 菅沼 駿哉

DF 6 初瀬 亮

MF 7 遠藤 保仁

MF 8 マテウス

MF 29 高江 麗央

MF 10 倉田 秋

FW 11 ファン ウィジョ

FW 9 アデミウソン

GK 23 林 瑞輝

DF 16 野田 裕喜

DF 22 オ ジェソク

MF 25 藤本 淳吾

MF 40 食野 亮太郎

FW 20 長沢 駿

FW 38 中村 敬斗

■ 清水エスパルス

GK 13 六反 勇治

DF 28 立田 悠悟

DF 3 ファン ソッコ

DF 4 フレイレ

DF 25 松原 后

MF 10 白崎 凌兵

MF 17 河井 陽介

MF 30 金子 翔太

MF 29 石毛 秀樹

FW 20 クリスラン

FW 23 北川 航也

GK 1 西部 洋平

DF 27 飯田 貴敬

DF 45 角田 誠

MF 11 村田 和哉

MF 15 兵働 昭弘

FW 18 長谷川 悠

FW 49 ドウグラス

スタッツ

G大阪清水CK数53PK数01オフサイド数22シュート数711直接FK数1012警告数11退場数00間接FK数22