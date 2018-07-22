【ボランティア情報】倉敷、総社市など

【倉敷市】真備町地区へは、倉敷市社会福祉協議会が中国職業能力開発大学校（玉島長尾）に開設している市災害ボランティアセンター（０８６—５２６—４９７０）で午前９時～１０時に受け付け、シャトルバスで現地に向かう。ＪＲ新倉敷駅北口と同センターを結ぶ送迎バス（同８時半～９時半、帰りの便もある）が運行、車の場合は同センター駐車場を利用する。対象は高校生以上（中学生は保護者同伴）。活動は最大３時間。

被災者からの派遣要望は午前９時～午後４時に専用電話（０８６—５２６—４９６０）で受け付ける。

【総社市】県外からの募集は取りやめ、県内に限ることにした。市社会福祉協議会が市総合福祉センター（中央）玄関前の市災害ボランティアセンターで午前８時から随時受け付ける。活動時間は午前８時～午後３時。被災した家屋のがれきや泥の撤去、各避難所の支援、物資の受け入れを行う。ボランティアの受け入れ＝０８０—２８８９—５０４２、０８０—２８８９—５１４２、ボランティア派遣の要請＝０８０—２８８９—５５４２、０８０—２８８９—５３４２。

【岡山市】午前９時～午後４時に市役所本庁舎１階（北区大供、０８０—２９３２—０２４２、０８０—２９３２—０１４２）と上道公民館（東区竹原、０８０—２９３１—９８４２、０８０—２９３１—９７４２）にボランティアセンターを開設。土砂の撤去など市内の被災者からの支援要望と市内外からのボランティア希望を受け付け、活動場所を調整する。対象は１５歳以上（中学生は保護者同伴）。

【高梁市】市社会福祉協議会が高梁総合福祉センター（向町）に設けた災害ボランティアセンターで午前９時～午後１時に登録を受け付ける。活動時間は午前９時～午後３時。同センター（０８０—２９３１—８４４２、０８０—２９３１—８５４２）。

被災者からの依頼受け付け（０８０—２９３１—８１４２、０８０—２９３１—８２４２）は午前８時半～午後５時。

【笠岡市】ボランティアグループ「ぞうきんプロジェクト＠笠岡」が北川公民館（走出）に民間のボランティアセンターを立ち上げ、災害ボランティアを受け付けている。作業は物置、納屋といった居住スペース以外の片付けが中心。受け付けは同公民館で午前９時から。問い合わせは事務局（０８０—８９８４—１２６２）。家屋の片付けなどに関するボランティアの派遣要請は市社会福祉協議会（０８６５—６２—３５０７）。

【矢掛町】町社会福祉協議会が町農村環境改善センター（矢掛）で、午前９時～正午に災害ボランティアを受け付けている。作業内容は土砂の撤去作業など。県内在住者が対象。専用電話（０８０—２９３１—８６４２、０８０—２９３１—８７４２、０８０—２９３１—８８４２）。同センターでは支援物資も受け付けている。午前９時～午後５時。受け付け品目は熱中症対策の冷却剤など。ボランティアの支援要請、支援物資に関する問い合わせは町保健福祉課（０８６６—８２—１０１３）。