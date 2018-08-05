〔酷暑〕名古屋また40℃近い猛烈な暑さに あす6日も同じような暑さ続く見込み(5日20時現在)

きょう5日も全国的に気温が上昇し、名古屋市で最高気温39.9℃を観測するなど、関東・東海・近畿地方で所によって39℃を超える猛烈な暑さとなりました。また、19:00時点で全国927地点中、35℃以上の猛暑日到達が27.6％の256地点、30℃以上の真夏日到達が68.9％の639地点に達しています。このうち、猛暑日の地点数は今年最多となりました。

なお、あす6日も甲府と名古屋で予想最高気温39℃など、きょう5日と同様の猛烈な暑さが予想されています。水分や適切な塩分補給、室内での冷房使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■今後の見通し

【あす6日の予想最高気温】

・39℃ 甲府、名古屋

・38℃ 岐阜、京都

・37℃ 前橋、さいたま、熊谷、秩父、飯田、津、広島、山口、高松、新居浜、久留米、日田

※関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美地方に高温注意情報発表。

■気象概況

【日最高気温】

・愛知県 名古屋 39.9℃(5日14:21)

・岐阜県 八幡 39.7℃(5日14:23)

・岐阜県 美濃 39.5℃(5日15:18)

・京都府 京都 39.5℃(5日14:24)

・群馬県 伊勢崎 39.3℃(5日15:10)

・岐阜県 金山 39.2℃(5日13:55)

・愛知県 豊田 39.2℃(5日15:38)

・岐阜県 多治見 39.1℃(5日15:11)

・岐阜県 揖斐川 39.1℃(5日14:52)

・岐阜県 岐阜 39.1℃(5日14:03)

・群馬県 前橋 39.1℃(5日15:00)＜8月1位＞

【日最低気温】

・宗谷地方 沼川 6.1℃(5日04:24)

■直近の状況 ＜猛暑日到達＞

・07/08 33.7℃(奈良県奈良)

・07/09 36.1℃(大分県日田) 5地点 今年初の36℃台

・07/14 38.7℃(岐阜県多治見) 161地点 今年初の38℃台

・07/15 38.8℃(岐阜県揖斐川・京都府福知山) 200地点 今年初の猛暑日到達200地点

・07/16 39.3℃(岐阜県揖斐川) 186地点 今年初の39℃台

・07/18 40.7℃(岐阜県多治見) 190地点 今年初の40℃台

・07/19 39.8℃(京都府京都) 206地点

・07/22 39.8℃(岐阜県八幡) 237地点

・07/23 41.1℃(埼玉県熊谷) 241地点 観測史上最高気温更新

・07/24 39.3℃(岐阜県美濃) 211地点

・07/29 39.5℃(新潟県大潟・新潟県三条) 77地点 台風12号により北陸地方でフェーン現象

・08/01 38.6℃(京都府舞鶴) 200地点

・08/02 40.2℃(岐阜県多治見) 194地点 今年3度目の40℃超

・08/03 40.3℃(愛知県名古屋・岐阜県美濃) 198地点 今年4度目の40℃超

・08/04 38.7℃(岐阜県美濃) 201地点