〔酷暑〕名古屋また40℃近い猛烈な暑さに あす6日も同じような暑さ続く見込み(5日20時現在)

きょう5日も全国的に気温が上昇し、名古屋市で最高気温39.9℃を観測するなど、関東・東海・近畿地方で所によって39℃を超える猛烈な暑さとなりました。また、19:00時点で全国927地点中、35℃以上の猛暑日到達が27.6％の256地点、30℃以上の真夏日到達が68.9％の639地点に達しています。このうち、猛暑日の地点数は今年最多となりました。
なお、あす6日も甲府と名古屋で予想最高気温39℃など、きょう5日と同様の猛烈な暑さが予想されています。水分や適切な塩分補給、室内での冷房使用など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■今後の見通し
【あす6日の予想最高気温】
・39℃　甲府、名古屋
・38℃　岐阜、京都
・37℃　前橋、さいたま、熊谷、秩父、飯田、津、広島、山口、高松、新居浜、久留米、日田
※関東甲信、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美地方に高温注意情報発表。

■気象概況
【日最高気温】
・愛知県　　名古屋　　　39.9℃(5日14:21)
・岐阜県　　八幡　　　　39.7℃(5日14:23)
・岐阜県　　美濃　　　　39.5℃(5日15:18)
・京都府　　京都　　　　39.5℃(5日14:24)
・群馬県　　伊勢崎　　　39.3℃(5日15:10)
・岐阜県　　金山　　　　39.2℃(5日13:55)
・愛知県　　豊田　　　　39.2℃(5日15:38)
・岐阜県　　多治見　　　39.1℃(5日15:11)
・岐阜県　　揖斐川　　　39.1℃(5日14:52)
・岐阜県　　岐阜　　　　39.1℃(5日14:03)
・群馬県　　前橋　　　　39.1℃(5日15:00)＜8月1位＞

【日最低気温】
・宗谷地方　沼川　　　　6.1℃(5日04:24)

■直近の状況　　　　　　　　　　　　　　＜猛暑日到達＞
・07/08　33.7℃(奈良県奈良)
・07/09　36.1℃(大分県日田)　　　　　　　　　　5地点　今年初の36℃台
・07/14　38.7℃(岐阜県多治見)　　　　　　　　161地点　今年初の38℃台
・07/15　38.8℃(岐阜県揖斐川・京都府福知山)　200地点　今年初の猛暑日到達200地点
・07/16　39.3℃(岐阜県揖斐川)　　　　　　　　186地点　今年初の39℃台
・07/18　40.7℃(岐阜県多治見)　　　　　　　　190地点　今年初の40℃台
・07/19　39.8℃(京都府京都)　　　　　　　　　206地点
・07/22　39.8℃(岐阜県八幡)　　　　　　　　　237地点
・07/23　41.1℃(埼玉県熊谷)　　　　　　　　　241地点　観測史上最高気温更新
・07/24　39.3℃(岐阜県美濃)　　　　　　　　　211地点
・07/29　39.5℃(新潟県大潟・新潟県三条)　　　 77地点　台風12号により北陸地方でフェーン現象
・08/01　38.6℃(京都府舞鶴)　　　　　　　　　200地点
・08/02　40.2℃(岐阜県多治見)　　　　　　　　194地点　今年3度目の40℃超
・08/03　40.3℃(愛知県名古屋・岐阜県美濃)　　198地点　今年4度目の40℃超
・08/04　38.7℃(岐阜県美濃)　　　　　　　　　201地点

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