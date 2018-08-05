【GT300途中経過】ARTA BMWがトップ快走。チームによってピット戦略が分かれる展開に

2018年のスーパーGT第5戦富士は8月5日、富士スピードウェイで177周の決勝レースがスタート。106周を終えた時点で、スーパーGT300クラスはARTA BMW M6 GT3がトップにつけている。
午前中こそ曇り空だったが、ウォームアップ走行が始まるころには青空が広がり始めた富士スピードウェイ。グリッドウォーク時には晴天となり、強い日差しが照りつけた。
気温31度、路面温度47度というコンディションでスタートした決勝レース、まずはHOPPY 86 MCがトップを維持してTGRコーナーをクリア。後方にARTA BMW M6 GT3、GAINER TANAX triple a GT-Rと続いていく。
その後、ストレートスピードで勝るFIA-GT3勢を抑え込んでいたHOPPY 86の坪井翔だったが、7周目、TGRコーナーへの進入でイン側からARTA BMWの高木真一がオーバーテイク。順位が入れ替わる。
その翌周には吉田広樹操るGAINER TANAX triple a GT-Rがホームストレートで坪井を交わして2番手に。HOPPY 86ははやくも3番手までポジションを落としてしまった。
その後、上位陣に順位の変動はなく、ARTA BMWは29周目を終えた時点で1度目のピット作業へ。
GT300のなかでは1周目にピットインしたマシンが数台いたものの、ARTA BMWはピットを終えた車両のトップでコースへ復帰。全車が1度目のルーティンピットを終えるとふたたび首位に返り咲いた。
また、ポジションを落としていたHOPPY 86は33周目でピットイン。マシン右側のタイヤのみ交換する変則作戦で作業時間を35秒弱に留め、全車が1度目のピットを終えるとクラス2番手に上がっている。
トップを走るARTA BMWはひとり快走。65周目終わりで2回目のピットインを迎えるまでに30秒以上のリードを築いてみせている。
その2周前の63周目にはHOPPY 86が2度目のピットへ。今度はマシンの左側のタイヤを2本交換し、第3ドライバーの近藤翼にステアリングを託した。
88周目、その近藤の後方にグッドスマイル 初音ミク AMGの谷口が迫るとプリウスコーナーへの進入でインからオーバーテイク。初音ミク AMGが2番手にポジションを上げる。
その後は3番手を守っていた近藤だったが、89周目にパナソニックコーナーで一時ランオフエリアへ飛び出すと、たまらずそのままピットイン。給油とドライバー交代のみのピット作業を行った。
現在GT300クラスは106周を消化。ARTA BMWは2番手の初音ミク AMGに対し、40秒の大量リードを築いている。
レースでは序盤にSUBARU BRZ R&D SPORTや埼玉トヨペットGreenBraveマークX MCがメカニカルトラブルでマシンを止めたほか、オープニングラップで30号車TOYOTA PRIUS apr GTとEXE AMG GT3が接触した以外はクラッシュなどは起きていない。
■2018スーパーGT第5戦富士 GT300途中経過（106周終了時点／編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap
1
55
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA BMW M6 GT3
高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 106Laps
2
0
GOODSMILE RACING & TeamUKYO
グッドスマイル 初音ミク AMG
谷口信輝
片岡龍也 YH 32kg 0’40.119
3
31
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
嵯峨宏紀
平手晃平 YH 64kg 0’46.996
4
25
つちやエンジニアリング
HOPPY 86 MC
松井孝允
坪井翔
近藤翼 YH 52kg 0’49.091
5
65
K2 R&D LEON RACING
LEON CVSTOS AMG
黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 58kg 1Laps
6
88
JLOC
マネパ ランボルギーニ GT3
平峰一貴
M.マペッリ YH 40kg 1Laps
7
10
GAINER
GAINER TANAX triple a GT-R
星野一樹
吉田広樹 YH 2kg 1Laps
8
7
D’station Racing
D’station Porsche
藤井誠暢
S.ミューラー YH 46kg 1Laps
9
50
Arnage Racing
EXE AMG GT3
加納政樹
安岡秀徒
坂本祐也 YH 2kg 1Laps
10
21
Audi Team Hitotsuyama
Hitotsuyama Audi R8 LMS
R.ライアン
富田竜一郎
篠原拓朗 DL 2kg 1Laps
11
18
TEAM UPGARAGE
UPGARAGE 86 MC
中山友貴
小林崇志 YH 50kg 1Laps
12
11
GAINER
GAINER TANAX GT-R
平中克幸
安田裕信 DL 74kg 1Laps
13
96
K-tunes Racing LM corsa
K-tunes RC F GT3
新田守男
中山雄一 BS 44kg 1Laps
14
5
TEAM MACH
マッハ車検 MC86 Y’s distraction
坂口夏月
平木湧也
藤波清斗 YH 0kg 1Laps
15
360
TOMEI SPORTS
RUNUP RIVAUX GT-R
柴田優作
青木孝行
柳田真孝 YH 0kg 2Laps
16
117
EIcars BENTLEY
EIcars BENTLEY
井出有治
阪口良平
J.グーノン YH 0kg 2Laps
17
9
PACIFIC with GULF RACING
GULF NAC PORSCHE 911
久保凜太郎
石川京侍
峰尾恭輔 YH 0kg 2Laps
18
35
arto-Panther Team Thailand
arto RC F GT3
N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム
山西康司 YH 0kg 2Laps
19
2
Cars Tokai Dream28
シンティアム・アップル・ロータス
高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 2Laps
20
777
CARGUY Racing
CARGUY ADA NSX GT3
横溝直輝
木村武史 YH 0kg 3Laps
21
48
DIJON Racing
植毛 GT-R
田中勝輝
飯田太陽
R.ブラッドリー YH 0kg 3Laps
22
22
R’Qs MOTOR SPORTS
アールキューズ AMG GT3
和田久
城内政樹
植田正幸 YH 0kg 4Laps
23
26
Team TAISAN
TAISAN R8 FUKUSHIMA
山田真之亮
川端伸太朗
中野信治 YH 4kg 8Laps
24
87
JLOC
リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3
佐藤公哉
元嶋佑弥
高橋翼 YH 12kg 55Laps
25
52
埼玉トヨペット Green Brave
埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC
番場琢
脇阪薫一 YH 0kg 70Laps
26
61
R&D SPORT
SUBARU BRZ R&D SPORT
井口卓人
山内英輝 DL 22kg 86Laps
27
60
LM corsa
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
吉本大樹
宮田莉朋 YH 42kg 89Laps
28
30
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
永井宏明
佐々木孝太
織戸学 YH 0kg 93Laps