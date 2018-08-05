【GT300途中経過】ARTA BMWがトップ快走。チームによってピット戦略が分かれる展開に

　2018年のスーパーGT第5戦富士は8月5日、富士スピードウェイで177周の決勝レースがスタート。106周を終えた時点で、スーパーGT300クラスはARTA BMW M6 GT3がトップにつけている。

　午前中こそ曇り空だったが、ウォームアップ走行が始まるころには青空が広がり始めた富士スピードウェイ。グリッドウォーク時には晴天となり、強い日差しが照りつけた。

　気温31度、路面温度47度というコンディションでスタートした決勝レース、まずはHOPPY 86 MCがトップを維持してTGRコーナーをクリア。後方にARTA BMW M6 GT3、GAINER TANAX triple a GT-Rと続いていく。

　その後、ストレートスピードで勝るFIA-GT3勢を抑え込んでいたHOPPY 86の坪井翔だったが、7周目、TGRコーナーへの進入でイン側からARTA BMWの高木真一がオーバーテイク。順位が入れ替わる。

　その翌周には吉田広樹操るGAINER TANAX triple a GT-Rがホームストレートで坪井を交わして2番手に。HOPPY 86ははやくも3番手までポジションを落としてしまった。

　その後、上位陣に順位の変動はなく、ARTA BMWは29周目を終えた時点で1度目のピット作業へ。

　GT300のなかでは1周目にピットインしたマシンが数台いたものの、ARTA BMWはピットを終えた車両のトップでコースへ復帰。全車が1度目のルーティンピットを終えるとふたたび首位に返り咲いた。

　また、ポジションを落としていたHOPPY 86は33周目でピットイン。マシン右側のタイヤのみ交換する変則作戦で作業時間を35秒弱に留め、全車が1度目のピットを終えるとクラス2番手に上がっている。

　トップを走るARTA BMWはひとり快走。65周目終わりで2回目のピットインを迎えるまでに30秒以上のリードを築いてみせている。

　その2周前の63周目にはHOPPY 86が2度目のピットへ。今度はマシンの左側のタイヤを2本交換し、第3ドライバーの近藤翼にステアリングを託した。

　88周目、その近藤の後方にグッドスマイル 初音ミク AMGの谷口が迫るとプリウスコーナーへの進入でインからオーバーテイク。初音ミク AMGが2番手にポジションを上げる。

　その後は3番手を守っていた近藤だったが、89周目にパナソニックコーナーで一時ランオフエリアへ飛び出すと、たまらずそのままピットイン。給油とドライバー交代のみのピット作業を行った。

　現在GT300クラスは106周を消化。ARTA BMWは2番手の初音ミク AMGに対し、40秒の大量リードを築いている。

　レースでは序盤にSUBARU BRZ R&D SPORTや埼玉トヨペットGreenBraveマークX MCがメカニカルトラブルでマシンを止めたほか、オープニングラップで30号車TOYOTA PRIUS apr GTとEXE AMG GT3が接触した以外はクラッシュなどは起きていない。

■2018スーパーGT第5戦富士 GT300途中経過（106周終了時点／編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap

1 55 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA BMW M6 GT3 高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 106Laps

2 0 GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝
片岡龍也 YH 32kg 0’40.119

3 31 apr TOYOTA PRIUS apr GT 嵯峨宏紀
平手晃平 YH 64kg 0’46.996

4 25 つちやエンジニアリング HOPPY 86 MC 松井孝允
坪井翔
近藤翼 YH 52kg 0’49.091

5 65 K2 R&D LEON RACING LEON CVSTOS AMG 黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 58kg 1Laps

6 88 JLOC マネパ ランボルギーニ GT3 平峰一貴
M.マペッリ YH 40kg 1Laps

7 10 GAINER GAINER TANAX triple a GT-R 星野一樹
吉田広樹 YH 2kg 1Laps

8 7 D’station Racing D’station Porsche 藤井誠暢
S.ミューラー YH 46kg 1Laps

9 50 Arnage Racing EXE AMG GT3 加納政樹
安岡秀徒
坂本祐也 YH 2kg 1Laps

10 21 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS R.ライアン
富田竜一郎
篠原拓朗 DL 2kg 1Laps

11 18 TEAM UPGARAGE UPGARAGE 86 MC 中山友貴
小林崇志 YH 50kg 1Laps

12 11 GAINER GAINER TANAX GT-R 平中克幸
安田裕信 DL 74kg 1Laps

13 96 K-tunes Racing LM corsa K-tunes RC F GT3 新田守男
中山雄一 BS 44kg 1Laps

14 5 TEAM MACH マッハ車検 MC86 Y’s distraction 坂口夏月
平木湧也
藤波清斗 YH 0kg 1Laps

15 360 TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R 柴田優作
青木孝行
柳田真孝 YH 0kg 2Laps

16 117 EIcars BENTLEY EIcars BENTLEY 井出有治
阪口良平
J.グーノン YH 0kg 2Laps

17 9 PACIFIC with GULF RACING GULF NAC PORSCHE 911 久保凜太郎
石川京侍
峰尾恭輔 YH 0kg 2Laps

18 35 arto-Panther Team Thailand arto RC F GT3 N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム
山西康司 YH 0kg 2Laps

19 2 Cars Tokai Dream28 シンティアム・アップル・ロータス 高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 2Laps

20 777 CARGUY Racing CARGUY ADA NSX GT3 横溝直輝
木村武史 YH 0kg 3Laps

21 48 DIJON Racing 植毛 GT-R 田中勝輝
飯田太陽
R.ブラッドリー YH 0kg 3Laps

22 22 R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 和田久
城内政樹
植田正幸 YH 0kg 4Laps

23 26 Team TAISAN TAISAN R8 FUKUSHIMA 山田真之亮
川端伸太朗
中野信治 YH 4kg 8Laps

24 87 JLOC リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3 佐藤公哉
元嶋佑弥
高橋翼 YH 12kg 55Laps

25 52 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC 番場琢
脇阪薫一 YH 0kg 70Laps

26 61 R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人
山内英輝 DL 22kg 86Laps

27 60 LM corsa SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 吉本大樹
宮田莉朋 YH 42kg 89Laps

28 30 apr TOYOTA PRIUS apr GT 永井宏明
佐々木孝太
織戸学 YH 0kg 93Laps

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