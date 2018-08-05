【順位結果】2018スーパーGT第5戦富士 決勝

2018年のスーパーGTは8月5日、富士スピードウェイで第5戦の決勝レースが行われ、スーパーGT500クラスはau TOM’S LC500が優勝。スーパーGT300クラスはARTA BMW M6 GT3がトップチェッカーを受けた。
■2018スーパーGT第5戦富士 GT500決勝（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap
1
36
LEXUS TEAM au TOM’S
au TOM’S LC500
中嶋一貴
関口雄飛 BS 30kg 177Laps
2
1
LEXUS TEAM KeePer TOM’S
KeePer TOM’S LC500
平川亮
N.キャシディ BS 58kg 0’01.564
3
17
KEIHIN REAL RACING
KEIHIN NSX-GT
塚越広大
小暮卓史 BS 50kg 0’21.184
4
8
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA NSX-GT
野尻智紀
伊沢拓也 BS 48kg 0’26.906
5
100
TEAM KUNIMITSU
RAYBRIG NSX-GT
山本尚貴
J.バトン BS 64kg 0’32.197
6
24
KONDO RACING
フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R
J-P・デ・オリベイラ
高星明誠 YH 14kg 0’52.449
7
6
LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S
WAKO’S 4CR LC500
大嶋和也
F.ローゼンクヴィスト BS 58kg 0’56.084
8
38
LEXUS TEAM ZENT CERUMO
ZENT CERUMO LC500
立川祐路
石浦宏明 BS 52kg 1’22.587
9
23
NISMO
MOTUL AUTECH GT-R
松田次生
R.クインタレッリ MI 62kg 1’23.911
10
19
LEXUS TEAM WedsSport BANDOH
WedsSport ADVAN LC500
国本雄資
山下健太 YH 26kg 1Laps
11
39
LEXUS TEAM SARD
DENSO KOBELCO SARD LC500
H.コバライネン
小林可夢偉 BS 70kg 1Laps
12
12
TEAM IMPUL
カルソニック IMPUL GT-R
佐々木大樹
J.マーデンボロー BS 36kg 2Laps
13
64
Epson Nakajima Racing
Epson Modulo NSX-GT
B.バゲット
松浦孝亮 DL 6kg 11Laps
14
16
TEAM MUGEN
MOTUL MUGEN NSX-GT
武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 15Laps
15
3
NDDP RACING with B-MAX
CRAFTSPORTS MOTUL GT-R
本山哲
千代勝正 MI 18kg 38Laps
■2018スーパーGT第5戦富士 GT300決勝（編集部計）
Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap
1
55
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
ARTA BMW M6 GT3
高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 164Laps
2
0
GOODSMILE RACING & TeamUKYO
グッドスマイル 初音ミク AMG
谷口信輝
片岡龍也 YH 32kg 1Laps
3
31
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
嵯峨宏紀
平手晃平 YH 64kg 1Laps
4
65
K2 R&D LEON RACING
LEON CVSTOS AMG
黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 58kg 1Laps
5
25
つちやエンジニアリング
HOPPY 86 MC
松井孝允
坪井翔
近藤翼 YH 52kg 1Laps
6
88
JLOC
マネパ ランボルギーニ GT3
平峰一貴
M.マペッリ YH 40kg 2Laps
7
7
D’station Racing
D’station Porsche
藤井誠暢
S.ミューラー YH 46kg 2Laps
8
10
GAINER
GAINER TANAX triple a GT-R
星野一樹
吉田広樹 YH 2kg 2Laps
9
18
TEAM UPGARAGE
UPGARAGE 86 MC
中山友貴
小林崇志 YH 50kg 2Laps
10
96
K-tunes Racing LM corsa
K-tunes RC F GT3
新田守男
中山雄一 BS 44kg 2Laps
11
50
Arnage Racing
EXE AMG GT3
加納政樹
安岡秀徒
坂本祐也 YH 2kg 3Laps
12
360
TOMEI SPORTS
RUNUP RIVAUX GT-R
柴田優作
青木孝行
柳田真孝 YH 0kg 3Laps
13
117
EIcars BENTLEY
EIcars BENTLEY
井出有治
阪口良平
J.グーノン YH 0kg 3Laps
14
21
Audi Team Hitotsuyama
Hitotsuyama Audi R8 LMS
R.ライアン
富田竜一郎
篠原拓朗 DL 2kg 3Laps
15
9
PACIFIC with GULF RACING
GULF NAC PORSCHE 911
久保凜太郎
石川京侍
峰尾恭輔 YH 0kg 3Laps
16
35
arto-Panther Team Thailand
arto RC F GT3
N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム
山西康司 YH 0kg 4Laps
17
777
CARGUY Racing
CARGUY ADA NSX GT3
横溝直輝
木村武史 YH 0kg 4Laps
18
48
DIJON Racing
植毛 GT-R
田中勝輝
飯田太陽
R.ブラッドリー YH 0kg 5Laps
19
5
TEAM MACH
マッハ車検 MC86 Y’s distraction
坂口夏月
平木湧也
藤波清斗 YH 0kg 8Laps
20
2
Cars Tokai Dream28
シンティアム・アップル・ロータス
高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 11Laps
21
22
R’Qs MOTOR SPORTS
アールキューズ AMG GT3
和田久
城内政樹
植田正幸 YH 0kg 11Laps
22
11
GAINER
GAINER TANAX GT-R
平中克幸
安田裕信 DL 74kg 15Laps
23
26
Team TAISAN
TAISAN R8 FUKUSHIMA
山田真之亮
川端伸太朗
中野信治 YH 4kg 66Laps
24
87
JLOC
リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3
佐藤公哉
元嶋佑弥
高橋翼 YH 12kg 113Laps
25
52
埼玉トヨペット Green Brave
埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC
番場琢
脇阪薫一 YH 0kg 128Laps
26
61
R&D SPORT
SUBARU BRZ R&D SPORT
井口卓人
山内英輝 DL 22kg 144Laps
27
60
LM corsa
SYNTIUM LMcorsa RC F GT3
吉本大樹
宮田莉朋 YH 42kg 147Laps
28
30
apr
TOYOTA PRIUS apr GT
永井宏明
佐々木孝太
織戸学 YH 0kg 151Laps