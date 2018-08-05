【順位結果】2018スーパーGT第5戦富士 決勝

　2018年のスーパーGTは8月5日、富士スピードウェイで第5戦の決勝レースが行われ、スーパーGT500クラスはau TOM’S LC500が優勝。スーパーGT300クラスはARTA BMW M6 GT3がトップチェッカーを受けた。

■2018スーパーGT第5戦富士 GT500決勝（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap

1 36 LEXUS TEAM au TOM’S au TOM’S LC500　 中嶋一貴
関口雄飛 BS 30kg 177Laps

2 1 LEXUS TEAM KeePer TOM’S KeePer TOM’S LC500 平川亮
N.キャシディ BS 58kg 0’01.564

3 17 KEIHIN REAL RACING KEIHIN NSX-GT 塚越広大
小暮卓史 BS 50kg 0’21.184

4 8 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA NSX-GT 野尻智紀
伊沢拓也 BS 48kg 0’26.906

5 100 TEAM KUNIMITSU RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴
J.バトン BS 64kg 0’32.197

6 24 KONDO RACING フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R J-P・デ・オリベイラ
高星明誠 YH 14kg 0’52.449

7 6 LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S WAKO’S 4CR LC500 大嶋和也
F.ローゼンクヴィスト BS 58kg 0’56.084

8 38 LEXUS TEAM ZENT CERUMO ZENT CERUMO LC500 立川祐路
石浦宏明 BS 52kg 1’22.587

9 23 NISMO MOTUL AUTECH GT-R 松田次生
R.クインタレッリ MI 62kg 1’23.911

10 19 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH WedsSport ADVAN LC500 国本雄資
山下健太 YH 26kg 1Laps

11 39 LEXUS TEAM SARD DENSO KOBELCO SARD LC500 H.コバライネン
小林可夢偉 BS 70kg 1Laps

12 12 TEAM IMPUL カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹
J.マーデンボロー BS 36kg 2Laps

13 64 Epson Nakajima Racing Epson Modulo NSX-GT B.バゲット
松浦孝亮 DL 6kg 11Laps

14 16 TEAM MUGEN MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀
中嶋大祐 YH 16kg 15Laps

15 3 NDDP RACING with B-MAX CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 本山哲
千代勝正 MI 18kg 38Laps

■2018スーパーGT第5戦富士 GT300決勝（編集部計）

Pos. No. Team Car Driver Tire WH Gap

1 55 AUTOBACS RACING TEAM AGURI ARTA BMW M6 GT3 高木真一
S.ウォーキンショー BS 52kg 164Laps

2 0 GOODSMILE RACING & TeamUKYO グッドスマイル 初音ミク AMG 谷口信輝
片岡龍也 YH 32kg 1Laps

3 31 apr TOYOTA PRIUS apr GT 嵯峨宏紀
平手晃平 YH 64kg 1Laps

4 65 K2 R&D LEON RACING LEON CVSTOS AMG 黒澤治樹
蒲生尚弥 BS 58kg 1Laps

5 25 つちやエンジニアリング HOPPY 86 MC 松井孝允
坪井翔
近藤翼 YH 52kg 1Laps

6 88 JLOC マネパ ランボルギーニ GT3 平峰一貴
M.マペッリ YH 40kg 2Laps

7 7 D’station Racing D’station Porsche 藤井誠暢
S.ミューラー YH 46kg 2Laps

8 10 GAINER GAINER TANAX triple a GT-R 星野一樹
吉田広樹 YH 2kg 2Laps

9 18 TEAM UPGARAGE UPGARAGE 86 MC 中山友貴
小林崇志 YH 50kg 2Laps

10 96 K-tunes Racing LM corsa K-tunes RC F GT3 新田守男
中山雄一 BS 44kg 2Laps

11 50 Arnage Racing EXE AMG GT3 加納政樹
安岡秀徒
坂本祐也 YH 2kg 3Laps

12 360 TOMEI SPORTS RUNUP RIVAUX GT-R 柴田優作
青木孝行
柳田真孝 YH 0kg 3Laps

13 117 EIcars BENTLEY EIcars BENTLEY 井出有治
阪口良平
J.グーノン YH 0kg 3Laps

14 21 Audi Team Hitotsuyama Hitotsuyama Audi R8 LMS R.ライアン
富田竜一郎
篠原拓朗 DL 2kg 3Laps

15 9 PACIFIC with GULF RACING GULF NAC PORSCHE 911 久保凜太郎
石川京侍
峰尾恭輔 YH 0kg 3Laps

16 35 arto-Panther Team Thailand arto RC F GT3 N.ジャルーンスルカワッタナ
N.ホートンカム
山西康司 YH 0kg 4Laps

17 777 CARGUY Racing CARGUY ADA NSX GT3 横溝直輝
木村武史 YH 0kg 4Laps

18 48 DIJON Racing 植毛 GT-R 田中勝輝
飯田太陽
R.ブラッドリー YH 0kg 5Laps

19 5 TEAM MACH マッハ車検 MC86 Y’s distraction 坂口夏月
平木湧也
藤波清斗 YH 0kg 8Laps

20 2 Cars Tokai Dream28 シンティアム・アップル・ロータス 高橋一穂
加藤寛規 YH 0kg 11Laps

21 22 R’Qs MOTOR SPORTS アールキューズ AMG GT3 和田久
城内政樹
植田正幸 YH 0kg 11Laps

22 11 GAINER GAINER TANAX GT-R 平中克幸
安田裕信 DL 74kg 15Laps

23 26 Team TAISAN TAISAN R8 FUKUSHIMA 山田真之亮
川端伸太朗
中野信治 YH 4kg 66Laps

24 87 JLOC リーガルフロンティア ランボルギーニ GT3 佐藤公哉
元嶋佑弥
高橋翼 YH 12kg 113Laps

25 52 埼玉トヨペット Green Brave 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC 番場琢
脇阪薫一 YH 0kg 128Laps

26 61 R&D SPORT SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人
山内英輝 DL 22kg 144Laps

27 60 LM corsa SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 吉本大樹
宮田莉朋 YH 42kg 147Laps

28 30 apr TOYOTA PRIUS apr GT 永井宏明
佐々木孝太
織戸学 YH 0kg 151Laps

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