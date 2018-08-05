【J1第20節】名古屋がG大阪から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第20節は8月5日 (日)、豊田スタジアムで名古屋グランパス vs ガンバ大阪の試合が行われました。
前半、名古屋はG大阪に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、名古屋は0点、G大阪は2点と、ビハインド。
後半開始後、名古屋はG大阪の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 2となり、名古屋は、1点差でG大阪を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 名古屋グランパス

GK　22　ランゲラック
DF　6　宮原　和也
DF　20　中谷　進之介
DF　17　丸山　祐市
DF　31　金井　貢史
MF　21　八反田　康平
MF　4　小林　裕紀
MF　28　玉田　圭司
FW　10　ガブリエル　シャビエル
FW　7　ジョー
FW　25　前田　直輝

GK　18　渋谷　飛翔
DF　3　櫛引　一紀
DF　5　新井　一耀
DF　29　和泉　竜司
MF　14　秋山　陽介
MF　32　深堀　隼平
FW　11　佐藤　寿人

■ ガンバ大阪

GK　1　東口　順昭
DF　3　ファビオ
DF　5　三浦　弦太
DF　14　米倉　恒貴
DF　22　オ　ジェソク
MF　7　遠藤　保仁
MF　10　倉田　秋
MF　25　藤本　淳吾
MF　28　高　宇洋
FW　9　アデミウソン
FW　11　ファン　ウィジョ

GK　23　林　瑞輝
DF　6　初瀬　亮
DF　13　菅沼　駿哉
MF　24　井出　遥也
MF　50　小野瀬　康介
FW　19　一美　和成
FW　20　長沢　駿

スタッツ

名古屋G大阪CK数52PK数11オフサイド数20シュート数146直接FK数1611警告数10退場数00間接FK数20

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