【J1第20節】名古屋がG大阪から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第20節は8月5日 (日)、豊田スタジアムで名古屋グランパス vs ガンバ大阪の試合が行われました。

前半、名古屋はG大阪に攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、名古屋は0点、G大阪は2点と、ビハインド。

後半開始後、名古屋はG大阪の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは3 - 2となり、名古屋は、1点差でG大阪を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 名古屋グランパス

GK 22 ランゲラック

DF 6 宮原 和也

DF 20 中谷 進之介

DF 17 丸山 祐市

DF 31 金井 貢史

MF 21 八反田 康平

MF 4 小林 裕紀

MF 28 玉田 圭司

FW 10 ガブリエル シャビエル

FW 7 ジョー

FW 25 前田 直輝

GK 18 渋谷 飛翔

DF 3 櫛引 一紀

DF 5 新井 一耀

DF 29 和泉 竜司

MF 14 秋山 陽介

MF 32 深堀 隼平

FW 11 佐藤 寿人

■ ガンバ大阪

GK 1 東口 順昭

DF 3 ファビオ

DF 5 三浦 弦太

DF 14 米倉 恒貴

DF 22 オ ジェソク

MF 7 遠藤 保仁

MF 10 倉田 秋

MF 25 藤本 淳吾

MF 28 高 宇洋

FW 9 アデミウソン

FW 11 ファン ウィジョ

GK 23 林 瑞輝

DF 6 初瀬 亮

DF 13 菅沼 駿哉

MF 24 井出 遥也

MF 50 小野瀬 康介

FW 19 一美 和成

FW 20 長沢 駿

スタッツ

名古屋G大阪CK数52PK数11オフサイド数20シュート数146直接FK数1611警告数10退場数00間接FK数20