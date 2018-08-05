【J1第20節】名古屋がG大阪から逆転勝利

J1リーグ第20節は8月5日 (日)、豊田スタジアムで名古屋グランパス vs ガンバ大阪の試合が行われました。
前半、名古屋はG大阪に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、名古屋は0点、G大阪は2点と、ビハインド。
後半開始後、名古屋はG大阪の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 2となり、名古屋は、1点差でG大阪を降し、見事逆転勝利です。
メンバー
■ 名古屋グランパス
GK 22 ランゲラック
DF 6 宮原 和也
DF 20 中谷 進之介
DF 17 丸山 祐市
DF 31 金井 貢史
MF 21 八反田 康平
MF 4 小林 裕紀
MF 28 玉田 圭司
FW 10 ガブリエル シャビエル
FW 7 ジョー
FW 25 前田 直輝
GK 18 渋谷 飛翔
DF 3 櫛引 一紀
DF 5 新井 一耀
DF 29 和泉 竜司
MF 14 秋山 陽介
MF 32 深堀 隼平
FW 11 佐藤 寿人
■ ガンバ大阪
GK 1 東口 順昭
DF 3 ファビオ
DF 5 三浦 弦太
DF 14 米倉 恒貴
DF 22 オ ジェソク
MF 7 遠藤 保仁
MF 10 倉田 秋
MF 25 藤本 淳吾
MF 28 高 宇洋
FW 9 アデミウソン
FW 11 ファン ウィジョ
GK 23 林 瑞輝
DF 6 初瀬 亮
DF 13 菅沼 駿哉
MF 24 井出 遥也
MF 50 小野瀬 康介
FW 19 一美 和成
FW 20 長沢 駿
スタッツ
名古屋G大阪CK数52PK数11オフサイド数20シュート数146直接FK数1611警告数10退場数00間接FK数20