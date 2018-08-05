【J2第27節】岡山が讃岐を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第27節は8月5日 (日)、シティライトスタジアムでファジアーノ岡山 vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。
前半、岡山は試合を有利に進め、讃岐からリードを奪う展開。
前半終了時点で、岡山は2点、讃岐は0点となる。
後半に入り、讃岐は岡山のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、岡山は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、岡山は、3点もの大差をつけ、讃岐を降しての勝利です。

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メンバー

■ ファジアーノ岡山

GK　13　金山　隼樹
DF　3　後藤　圭太
DF　5　増田　繁人
DF　6　喜山　康平
MF　21　椋原　健太
MF　17　関戸　健二
MF　14　上田　康太
MF　11　三村　真
FW　24　赤嶺　真吾
FW　37　ジョン　チュングン
FW　7　伊藤　大介

GK　22　一森　純
MF　2　澤口　雅彦
MF　15　末吉　隼也
MF　39　高橋　壮也
MF　10　大竹　洋平
MF　19　仲間　隼斗
FW　18　齊藤　和樹

■ カマタマーレ讃岐

GK　1　清水　健太
DF　4　荒堀　謙次
DF　25　岡村　和哉
DF　5　麻田　将吾
DF　31　アレックス
MF　17　佐々木　匠
MF　7　永田　亮太
MF　8　渡邉　大剛
MF　28　田中　英雄
MF　10　高木　和正
FW　20　原　一樹

GK　24　瀬口　拓弥
DF　3　中島　大貴
DF　15　市村　篤司
DF　22　武田　有祐
MF　14　佐々木　渉
FW　13　木島　徹也
FW　19　重松　健太郎

スタッツ

岡山讃岐CK数27PK数10オフサイド数24シュート数1114直接FK数414警告数01退場数00間接FK数24

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