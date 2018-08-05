【J2第27節】岡山が讃岐を突き放しての勝利

J2リーグ第27節は8月5日 (日)、シティライトスタジアムでファジアーノ岡山 vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。
前半、岡山は試合を有利に進め、讃岐からリードを奪う展開。
前半終了時点で、岡山は2点、讃岐は0点となる。
後半に入り、讃岐は岡山のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、岡山は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、岡山は、3点もの大差をつけ、讃岐を降しての勝利です。
メンバー
■ ファジアーノ岡山
GK 13 金山 隼樹
DF 3 後藤 圭太
DF 5 増田 繁人
DF 6 喜山 康平
MF 21 椋原 健太
MF 17 関戸 健二
MF 14 上田 康太
MF 11 三村 真
FW 24 赤嶺 真吾
FW 37 ジョン チュングン
FW 7 伊藤 大介
GK 22 一森 純
MF 2 澤口 雅彦
MF 15 末吉 隼也
MF 39 高橋 壮也
MF 10 大竹 洋平
MF 19 仲間 隼斗
FW 18 齊藤 和樹
■ カマタマーレ讃岐
GK 1 清水 健太
DF 4 荒堀 謙次
DF 25 岡村 和哉
DF 5 麻田 将吾
DF 31 アレックス
MF 17 佐々木 匠
MF 7 永田 亮太
MF 8 渡邉 大剛
MF 28 田中 英雄
MF 10 高木 和正
FW 20 原 一樹
GK 24 瀬口 拓弥
DF 3 中島 大貴
DF 15 市村 篤司
DF 22 武田 有祐
MF 14 佐々木 渉
FW 13 木島 徹也
FW 19 重松 健太郎
スタッツ
岡山讃岐CK数27PK数10オフサイド数24シュート数1114直接FK数414警告数01退場数00間接FK数24