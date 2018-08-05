【J2第27節】岡山が讃岐を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第27節は8月5日 (日)、シティライトスタジアムでファジアーノ岡山 vs カマタマーレ讃岐の試合が行われました。

前半、岡山は試合を有利に進め、讃岐からリードを奪う展開。

前半終了時点で、岡山は2点、讃岐は0点となる。

後半に入り、讃岐は岡山のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、岡山は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、岡山は、3点もの大差をつけ、讃岐を降しての勝利です。

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メンバー

■ ファジアーノ岡山

GK 13 金山 隼樹

DF 3 後藤 圭太

DF 5 増田 繁人

DF 6 喜山 康平

MF 21 椋原 健太

MF 17 関戸 健二

MF 14 上田 康太

MF 11 三村 真

FW 24 赤嶺 真吾

FW 37 ジョン チュングン

FW 7 伊藤 大介

GK 22 一森 純

MF 2 澤口 雅彦

MF 15 末吉 隼也

MF 39 高橋 壮也

MF 10 大竹 洋平

MF 19 仲間 隼斗

FW 18 齊藤 和樹

■ カマタマーレ讃岐

GK 1 清水 健太

DF 4 荒堀 謙次

DF 25 岡村 和哉

DF 5 麻田 将吾

DF 31 アレックス

MF 17 佐々木 匠

MF 7 永田 亮太

MF 8 渡邉 大剛

MF 28 田中 英雄

MF 10 高木 和正

FW 20 原 一樹

GK 24 瀬口 拓弥

DF 3 中島 大貴

DF 15 市村 篤司

DF 22 武田 有祐

MF 14 佐々木 渉

FW 13 木島 徹也

FW 19 重松 健太郎

スタッツ

岡山讃岐CK数27PK数10オフサイド数24シュート数1114直接FK数414警告数01退場数00間接FK数24