【ボランティア情報】倉敷、総社市など

【倉敷市】真備町地区を対象に、市社会福祉協議会が中国職業能力開発大学校（玉島長尾）の市災害ボランティアセンター（０８６—５２６—４９７０）で午前９時～１０時に受け付ける。同センターへはＪＲ新倉敷駅北口から送迎バス（同８時半～９時半、帰りの便もある）が出る。車の場合は、同センター駐車場を同８時半から利用できる。現地からのシャトルバス最終便は午後２時ごろの帰着予定。

被災者からの派遣要望は午前９時～午後４時、専用電話（０８６—５２６—４９６０）で受け付ける。

【総社市】市社会福祉協議会が市総合福祉センター（中央）の市災害ボランティアセンターで県内在住者を対象に募集。午前９時から随時受け付け、活動時間は午後５時まで。ボランティアの受け入れ（０８０—２８８９—５０４２）、派遣の要請（０８０—２８８９—５３４２）ともに午前９時～午後４時に受け付ける。

倉敷市真備町地区への派遣も１２日まで募集。総社市役所（中央）から送迎バスが午前９時半に出発し、午後２時まで活動する。前日午前９時～午後４時に専用ダイヤル（０８０—２８８９—５１４２）に申し込むのが望ましいが、当日参加も受け付ける。

【岡山市】市社会福祉協議会が上道公民館（東区竹原、受け入れ＝０８０—２９３１—９８４２、０８０—２９３１—９７４２、派遣要請＝０８０—３３４８—３０７２、０８０—３３４８—３０８６）の東区災害ボランティアセンターで午前９時～午後４時に対応。市内の被災者からの支援要望と市内外からのボランティア希望を受け付け、活動場所を調整する。対象は１５歳以上（中学生は保護者同伴）。市役所本庁舎１階（北区大供、受け入れ＝０８０—２９３２—０２４２、０８０—２９３２—０１４２、派遣要請＝０８０—３３４８—１５５２、０８０—３３４８—１６７２）の北区復旧支援ボランティアセンターでは原則、土・日曜日のみボランティアを派遣する。

【笠岡市】ボランティアグループ「ぞうきんプロジェクト＠笠岡」が北川公民館（走出）に民間のボランティアセンターを立ち上げ、午前９時から災害ボランティアを受け付けている。６日以降は月～木曜は休止し、金～日曜に活動。問い合わせは事務局（０８０—８９８４—１２６２）。

【矢掛町】町農村環境改善センター（矢掛）で午前９時から災害ボランティアを受け付けている。作業内容は土砂のかき出し作業など。県内在住者が対象。専用電話は０８０—２９３１—８６４２、０８０—２９３１—８７４２、０８０—２９３１—８８４２。被災者からの派遣要望は町社会福祉協議会（０８６６—８２—０８４８）。