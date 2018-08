「うたプリ」がトップ！「ヒプマイ」もランクイン TSUTAYAアニメストア音楽7月ランキング

「うたの☆プリンスさまっ♪」(c) UTA☆PRI-2 PROJECT

アニメ関連商品を販売する「TSUTAYAオンラインアニメストア」のアニメCD部門より、2018年7月の売上ランキングが発表された。「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズや『艦隊これくしょん -艦これ-』が上位にランクインしている。

トップは「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズのユニット・QUARTET NIGHTの「FLY TO THE FUTURE」。8月1日発売のCDは7月出荷となるためトップに躍り出た。2位は男性音楽グループ・浦島坂田船の「V-enus」。日本武道館2DAYSも開催した人気グループが強さを見せた。

3位は『艦隊これくしょん -艦これ-』のオリジナルサウンドトラックが3作品ランクイン。『艦これ』は5月発売の「艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘想歌【伍】月夜海【涼月】盤」も13位に入った。6位は『ラブライブ!サンシャイン!!』Aqoursの「Thank you, FRIENDS!!」。こちらも8月1日発売の商品となっている。

7位はヒプノシスマイク「Fling Posse VS 麻天狼」。男性声優12人によるラップバトルプロジェクトである本作は、新規タイトルから火がつき、過去作の売上も好調だ。声優タイトルでは9位に古川慎のアーティストデビューシングル「miserable masquerade(通常盤)」が入っている。そのほか『BanG Dream!』や『アイドルマスター シンデレラガールズ』なども好調な動きを見せた。

TSUTAYAアニメストア オンライン・ショッピング 2018年7月アニメCDランキング

(順位/タイトル)

1位 うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT「FLY TO THE FUTURE」

2位 浦島坂田船「V-enus」

3位 艦隊これくしょん -艦これ- KanColle Original Sound Track vol.III 【雲】 Remaster edition

4位 艦隊これくしょん -艦これ- KanColle Original Sound Track vol.II 【風】 Remaster edition

5位 艦隊これくしょん -艦これ- KanColle Original Sound Track vol.I 【暁】Remaster edition

6位 Aqours『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! ~Sailing to the Sunshine~』テーマソング「Thank you, FRIENDS!!」

7位 ヒプノシスマイク「Fling Posse VS 麻天狼」

8位 OLDCODEX「TVアニメ『Free!-Dive to the Future-』オープニング主題歌 Heading to Over」

9位 古川慎「miserable masquerade(通常盤)」

10位 南條愛乃「南條愛乃 ベストアルバム THE MEMORIES APARTMENT」

11位 BanG Dream!/Roselia「R(通常盤)」

12位 坂本真綾「逆光(アーティスト盤)」

13位 艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘想歌【伍】月夜海【涼月】盤

14位 BanG Dream!/Poppin’Party「二重の虹(ダブル レインボウ)/最高(さあ行こう)!(BD付)」

15位 神崎エルザ starring ReoNa「starring ReoNa ELZA」

16位 石原夏織「Ray Rule」

17位 雨宮天「The Only BLUE(BD付)」

18位 BanG Dream!「バンドリ!ガールズバンドパーティ!カバーコレクション 1」

19位 小倉唯「永遠少年(通常盤)」

20位 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love

高橋克則