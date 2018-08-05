「うたプリ」がトップ！「ヒプマイ」もランクイン TSUTAYAアニメストア音楽7月ランキング

「うたの☆プリンスさまっ♪」(c) UTA☆PRI-2 PROJECT

アニメ関連商品を販売する「TSUTAYAオンラインアニメストア」のアニメCD部門より、2018年7月の売上ランキングが発表された。「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズや『艦隊これくしょん -艦これ-』が上位にランクインしている。

トップは「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズのユニット・QUARTET NIGHTの「FLY TO THE FUTURE」。8月1日発売のCDは7月出荷となるためトップに躍り出た。2位は男性音楽グループ・浦島坂田船の「V－enus」。日本武道館2DAYSも開催した人気グループが強さを見せた。

3位は『艦隊これくしょん -艦これ-』のオリジナルサウンドトラックが3作品ランクイン。『艦これ』は5月発売の「艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘想歌【伍】月夜海【涼月】盤」も13位に入った。6位は『ラブライブ!サンシャイン!!』Aqoursの「Thank you, FRIENDS!!」。こちらも8月1日発売の商品となっている。

7位はヒプノシスマイク「Fling Posse VS 麻天狼」。男性声優12人によるラップバトルプロジェクトである本作は、新規タイトルから火がつき、過去作の売上も好調だ。声優タイトルでは9位に古川慎のアーティストデビューシングル「miserable masquerade（通常盤）」が入っている。そのほか『BanG Dream！』や『アイドルマスター シンデレラガールズ』なども好調な動きを見せた。

TSUTAYAアニメストア オンライン・ショッピング 2018年7月アニメCDランキング

（順位／タイトル）

1位 うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT「FLY TO THE FUTURE」

2位 浦島坂田船「V－enus」

3位 艦隊これくしょん -艦これ- KanColle Original Sound Track vol.III 【雲】 Remaster edition

4位 艦隊これくしょん -艦これ- KanColle Original Sound Track vol.II 【風】 Remaster edition

5位 艦隊これくしょん -艦これ- KanColle Original Sound Track vol.I 【暁】Remaster edition

6位 Aqours『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive！ ～Sailing to the Sunshine～』テーマソング「Thank you, FRIENDS!!」

7位 ヒプノシスマイク「Fling Posse VS 麻天狼」

8位 OLDCODEX「TVアニメ『Free！－Dive to the Future－』オープニング主題歌 Heading to Over」

9位 古川慎「miserable masquerade（通常盤）」

10位 南條愛乃「南條愛乃 ベストアルバム THE MEMORIES APARTMENT」

11位 BanG Dream！／Roselia「R（通常盤）」

12位 坂本真綾「逆光（アーティスト盤）」

13位 艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘想歌【伍】月夜海【涼月】盤

14位 BanG Dream！／Poppin’Party「二重の虹（ダブル レインボウ）／最高（さあ行こう）！（BD付）」

15位 神崎エルザ starring ReoNa「starring ReoNa ELZA」

16位 石原夏織「Ray Rule」

17位 雨宮天「The Only BLUE（BD付）」

18位 BanG Dream！「バンドリ！ガールズバンドパーティ！カバーコレクション 1」

19位 小倉唯「永遠少年（通常盤）」

20位 THE IDOLM＠STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 19 With Love

高橋克則