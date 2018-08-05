【J2第27節】大分が新潟を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第27節は8月5日 (日)、大分銀行ドームで大分トリニータ vs アルビレックス新潟の試合が行われました。
前半、大分は試合を有利に進め、新潟からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大分は1点、新潟は0点となる。
後半に入り、新潟は大分のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大分は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、大分は、4点もの大差をつけ、新潟を降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 大分トリニータ

GK　31　高木　駿
DF　29　岩田　智輝
DF　5　鈴木　義宜
DF　6　福森　直也
MF　3　那須川　将大
MF　7　松本　怜
MF　33　丸谷　拓也
MF　32　前田　凌佑
FW　20　小手川　宏基
FW　18　伊佐　耕平
FW　27　三平　和司

GK　22　ムン　キョンゴン
DF　16　岡野　洵
MF　48　川西　翔太
MF　38　馬場　賢治
MF　15　清本　拓己
FW　10　藤本　憲明
FW　11　林　容平

■ アルビレックス新潟

GK　1　大谷　幸輝
DF　3　安田　理大
DF　2　広瀬　健太
DF　4　ソン　ジュフン
DF　29　渡邊　泰基
MF　40　小川　佳純
MF　10　加藤　大
MF　26　戸嶋　祥郎
MF　33　高木　善朗
FW　19　矢野　貴章
FW　14　田中　達也

GK　30　田口　潤人
DF　24　川口　尚紀
MF　13　梶山　陽平
MF　18　渡邊　凌磨
MF　34　原　輝綺
FW　9　河田　篤秀
FW　11　ターレス

スタッツ

大分新潟CK数82PK数00オフサイド数11シュート数116直接FK数115警告数01退場数00間接FK数11

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

©株式会社ookami