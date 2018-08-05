【J2第27節】大分が新潟を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第27節は8月5日 (日)、大分銀行ドームで大分トリニータ vs アルビレックス新潟の試合が行われました。

前半、大分は試合を有利に進め、新潟からリードを奪う展開。

前半終了時点で、大分は1点、新潟は0点となる。

後半に入り、新潟は大分のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、大分は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、大分は、4点もの大差をつけ、新潟を降しての勝利です。

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メンバー

■ 大分トリニータ

GK 31 高木 駿

DF 29 岩田 智輝

DF 5 鈴木 義宜

DF 6 福森 直也

MF 3 那須川 将大

MF 7 松本 怜

MF 33 丸谷 拓也

MF 32 前田 凌佑

FW 20 小手川 宏基

FW 18 伊佐 耕平

FW 27 三平 和司

GK 22 ムン キョンゴン

DF 16 岡野 洵

MF 48 川西 翔太

MF 38 馬場 賢治

MF 15 清本 拓己

FW 10 藤本 憲明

FW 11 林 容平

■ アルビレックス新潟

GK 1 大谷 幸輝

DF 3 安田 理大

DF 2 広瀬 健太

DF 4 ソン ジュフン

DF 29 渡邊 泰基

MF 40 小川 佳純

MF 10 加藤 大

MF 26 戸嶋 祥郎

MF 33 高木 善朗

FW 19 矢野 貴章

FW 14 田中 達也

GK 30 田口 潤人

DF 24 川口 尚紀

MF 13 梶山 陽平

MF 18 渡邊 凌磨

MF 34 原 輝綺

FW 9 河田 篤秀

FW 11 ターレス

スタッツ

大分新潟CK数82PK数00オフサイド数11シュート数116直接FK数115警告数01退場数00間接FK数11