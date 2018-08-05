【J2第27節】大分が新潟を突き放しての勝利

J2リーグ第27節は8月5日 (日)、大分銀行ドームで大分トリニータ vs アルビレックス新潟の試合が行われました。
前半、大分は試合を有利に進め、新潟からリードを奪う展開。
前半終了時点で、大分は1点、新潟は0点となる。
後半に入り、新潟は大分のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、大分は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、大分は、4点もの大差をつけ、新潟を降しての勝利です。
メンバー
■ 大分トリニータ
GK 31 高木 駿
DF 29 岩田 智輝
DF 5 鈴木 義宜
DF 6 福森 直也
MF 3 那須川 将大
MF 7 松本 怜
MF 33 丸谷 拓也
MF 32 前田 凌佑
FW 20 小手川 宏基
FW 18 伊佐 耕平
FW 27 三平 和司
GK 22 ムン キョンゴン
DF 16 岡野 洵
MF 48 川西 翔太
MF 38 馬場 賢治
MF 15 清本 拓己
FW 10 藤本 憲明
FW 11 林 容平
■ アルビレックス新潟
GK 1 大谷 幸輝
DF 3 安田 理大
DF 2 広瀬 健太
DF 4 ソン ジュフン
DF 29 渡邊 泰基
MF 40 小川 佳純
MF 10 加藤 大
MF 26 戸嶋 祥郎
MF 33 高木 善朗
FW 19 矢野 貴章
FW 14 田中 達也
GK 30 田口 潤人
DF 24 川口 尚紀
MF 13 梶山 陽平
MF 18 渡邊 凌磨
MF 34 原 輝綺
FW 9 河田 篤秀
FW 11 ターレス
スタッツ
大分新潟CK数82PK数00オフサイド数11シュート数116直接FK数115警告数01退場数00間接FK数11