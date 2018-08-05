【J1第20節】磐田が仙台との攻防の末、勝利を掴み取る

J1リーグ第20節は8月5日 (日)、ヤマハスタジアム（磐田）でジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台の試合が行われました。
磐田と仙台は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、磐田、仙台共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは磐田であった。
最終スコアは3 - 2となり、磐田は、1点差で仙台を降し、見事勝利です。
メンバー
■ ジュビロ磐田
GK 21 カミンスキー
DF 3 大井 健太郎
DF 5 櫻内 渚
DF 24 小川 大貴
DF 41 高橋 祥平
MF 7 田口 泰士
MF 11 松浦 拓弥
MF 14 松本 昌也
MF 30 上原 力也
FW 20 川又 堅碁
FW 22 大久保 嘉人
GK 36 三浦 龍輝
DF 25 大南 拓磨
MF 13 宮崎 智彦
MF 19 山田 大記
MF 23 山本 康裕
MF 27 荒木 大吾
FW 16 中野 誠也
■ ベガルタ仙台
GK 1 シュミット ダニエル
DF 13 平岡 康裕
DF 27 大岩 一貴
DF 6 板倉 滉
MF 17 富田 晋伍
MF 7 奥埜 博亮
MF 4 蜂須賀 孝治
MF 23 中野 嘉大
FW 11 石原 直樹
FW 30 西村 拓真
FW 41 ハーフナー マイク
GK 21 関 憲太郎
DF 2 永戸 勝也
MF 10 梁 勇基
MF 29 古林 将太
MF 34 椎橋 慧也
MF 40 関口 訓充
FW 20 阿部 拓馬
スタッツ
磐田仙台CK数94PK数00オフサイド数10シュート数1313直接FK数1114警告数12退場数00間接FK数10