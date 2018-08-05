【J1第20節】磐田が仙台との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第20節は8月5日 (日)、ヤマハスタジアム（磐田）でジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台の試合が行われました。

磐田と仙台は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、磐田、仙台共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは磐田であった。

最終スコアは3 - 2となり、磐田は、1点差で仙台を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ジュビロ磐田

GK 21 カミンスキー

DF 3 大井 健太郎

DF 5 櫻内 渚

DF 24 小川 大貴

DF 41 高橋 祥平

MF 7 田口 泰士

MF 11 松浦 拓弥

MF 14 松本 昌也

MF 30 上原 力也

FW 20 川又 堅碁

FW 22 大久保 嘉人

GK 36 三浦 龍輝

DF 25 大南 拓磨

MF 13 宮崎 智彦

MF 19 山田 大記

MF 23 山本 康裕

MF 27 荒木 大吾

FW 16 中野 誠也

■ ベガルタ仙台

GK 1 シュミット ダニエル

DF 13 平岡 康裕

DF 27 大岩 一貴

DF 6 板倉 滉

MF 17 富田 晋伍

MF 7 奥埜 博亮

MF 4 蜂須賀 孝治

MF 23 中野 嘉大

FW 11 石原 直樹

FW 30 西村 拓真

FW 41 ハーフナー マイク

GK 21 関 憲太郎

DF 2 永戸 勝也

MF 10 梁 勇基

MF 29 古林 将太

MF 34 椎橋 慧也

MF 40 関口 訓充

FW 20 阿部 拓馬

スタッツ

磐田仙台CK数94PK数00オフサイド数10シュート数1313直接FK数1114警告数12退場数00間接FK数10