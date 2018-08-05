【J1第20節】磐田が仙台との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第20節は8月5日 (日)、ヤマハスタジアム（磐田）でジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台の試合が行われました。
磐田と仙台は一進一退の攻防を続け、1 - 1の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、磐田、仙台共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは磐田であった。
最終スコアは3 - 2となり、磐田は、1点差で仙台を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ジュビロ磐田

GK　21　カミンスキー
DF　3　大井　健太郎
DF　5　櫻内　渚
DF　24　小川　大貴
DF　41　高橋　祥平
MF　7　田口　泰士
MF　11　松浦　拓弥
MF　14　松本　昌也
MF　30　上原　力也
FW　20　川又　堅碁
FW　22　大久保　嘉人

GK　36　三浦　龍輝
DF　25　大南　拓磨
MF　13　宮崎　智彦
MF　19　山田　大記
MF　23　山本　康裕
MF　27　荒木　大吾
FW　16　中野　誠也

■ ベガルタ仙台

GK　1　シュミット　ダニエル
DF　13　平岡　康裕
DF　27　大岩　一貴
DF　6　板倉　滉
MF　17　富田　晋伍
MF　7　奥埜　博亮
MF　4　蜂須賀　孝治
MF　23　中野　嘉大
FW　11　石原　直樹
FW　30　西村　拓真
FW　41　ハーフナー　マイク

GK　21　関　憲太郎
DF　2　永戸　勝也
MF　10　梁　勇基
MF　29　古林　将太
MF　34　椎橋　慧也
MF　40　関口　訓充
FW　20　阿部　拓馬

スタッツ

磐田仙台CK数94PK数00オフサイド数10シュート数1313直接FK数1114警告数12退場数00間接FK数10

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