泣かないで帽子のおじさん！「シカゴ・ファイア5」×「シカゴ P.D.4」クロスオーバーエピソードが切ない。

シカゴ・シリーズ「ファイア」「P.D.」「メッド」「ジャスティス」からキャラクターが大集合〜。 大規模クロスオーバーエピソード、「シカゴ・ファイア」(シーズン5)第15話 「悪夢の夜」と「シカゴ P.D.」(シーズン4)第16話 「終わらない悪夢」の感想と小ネタです。 *ネタバレがあります。

AXNで、ドラマ「シカゴ・ファイア」(シーズン5)第15話と、「シカゴ P.D.」(シーズン4)第16話 「終わらない悪夢」が連続放送されたので観てみましたよ。

この2つお話は、シカゴ・シリーズ「シカゴ/ファイア」「シカゴP.D.」「シカゴ・メッド」「シカゴ・ジャスティス」のキャラクターが入り乱れるという大規模クロスオーバーエピソードでした。

まずはキャラクター数が多くて、贅沢な気分が味わえましたよ。

ストーリー構成は、「シカゴ・ファイア」で謎の火災が発生し、続く「シカゴ P.D.」で事件解決という、シカゴ・シリーズお得意の流れ。

オハコですよ!

大迫力の火災現場シーン、二転三転する犯人捜査など、演出も筋書きも手慣れた感じで視聴者を魅了。

楽しみましたけども。

「シカゴ P.D.」で犯人が逮捕された後、実は「シカゴ・ジャスティス」第1話に話が続いてるんですって。

言われてみれば「シカゴ P.D.」は、もうちょっと先が観たくなる結末でした。

ああ「シカゴ・ジャスティス」第1話が観てぇ〜!

たまらん!!

シカゴ・シリーズの製作陣は商売が上手ですよね〜。

「儲け上手」ですよ!(←表現がいやらしいですか)

さて。

劇中の火災では、倉庫で共同生活をしていた30名以上の若者が被害に遭ってましたけども。

これは、米カリフォルニア州オークランドで2016年12月に発生した、実際の火災が元ネタなんですって。

実際に起きた倉庫火災でも、30名以上の若い芸術家が命を落とした、とのこと。

*参考記事↓

米カリフォルニア州の倉庫火災、死者36人に 刑事捜査を開始 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News

劇中では、若い被害者に胸を痛めるシカゴ・メンバーの姿が印象的。

「もしかしたら、実際の被害者に対する哀悼エピソードだったのかも」とも思いました。

こちらの写真は、マウチが助かった子を勇気付ける名場面。

マウチって、本当に優しい人ですよね〜。

今回つくづく思いました。↓

CHICAGO FIRE -- 'Deathtrap' Episode 516 -- Pictured: Christian Stolte as Randall McHolland -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

今回のクロスオーバーエピソードでフィーチャーされた人物は、ベテラン刑事のオリンスキーですよ。

火災で重傷を負ってしまうのが、なんとオリンスキーの娘レクシーだという展開。

これまで、それほど出番も多くなかったレクシーが、ここにきて瀕死ですよ。

ホント急な話〜!

普段は冷静なオリンスキーも、今回ばかりは最初から最後まで取り乱した感じでかわいそう〜。

「帽子のおじさん、泣かないで」と、慰めてあげたい気持ちになりました。

さすってやりたいんですよ、おじさんの背中〜!

CHICAGO P.D. -- 'Emotional Proximity' Episode 417 -- Pictured: Elias Koteas as Alvin Olinsky -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC)

今回も帽子は脱がなかったオリンスキー刑事でした。↓

いろいろあった後、レクシーは力尽きました。

ボイト刑事の息子ジャスティンも死んでしまったし。

シカゴ・シリーズって若めのキャラクターに容赦がないところがありますよね~。

「若めのキャラが死んで、大人キャラが辛そうにする」というシチュエーションが持ち味になってますね。

「シカゴ P.D.」のパートでは。

ルゼック刑事の代役で特捜班にいたケニー・リクストンが、完全にいなくなってました。

きれいサッパリですよ!

そういえば「シカゴ P.D.」前回で、ケニー・リクストンはルゼック刑事に「特捜班に戻るがいい。俺は別の麻薬捜査チームに行く」みたいなことを言ってましたけども。

あれが最後の出番だったんですね。

存在も地味なら、退場シーンも地味でした。

似合っていたのにねぇ、そのチャックがいっぱい付いた革ジャン。↓

CHICAGO P.D. -- 'Favor, Affection, Malice Or Ill-Will' Episode 415 -- Pictured: Nick Wechsler as Kenny Rixton -- (Photo by: Matt Dinerstein/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ケニー・リクストン役を演じているのは、ドラマ「リベンジ」のジャック役でおなじみのニック・ウェクスラーですよ。

「シカゴ P.D.」卒業後は、ドラマ「シェイズ オブ ブルー ブルックリン警察」シーズン3に出演しているみたいです。

こちらの写真が「シェイズ オブ ブルー ブルックリン警察」出演時のニック・ウェクスラー。

えっ、ちょっとニックさん、何やってる場面?!

冷えて、おなかがゆるくなっちゃうよ!↓

SHADES OF BLUE -- 'Straight Through the Heart' Episode 307 -- Pictured: (l-r) Nick Wechsler as Brandon Cole, Jennifer Lopez as Harlee Santos -- (Photo by: Virginia Sherwood/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ところで。

先日、CGアニメ映画「インクレディブル・ファミリー」を観たのですが。

声の出演者リストに、「シカゴ P.D.」のエリン・リンジー役でおなじみ、 ソフィア・ブッシュの名前を発見。

「えっ、ブシュ子ちゃん、出ていたの?!」と思って、帰宅後に、どんな役の声を担当したのか調べてみると。

役名は、ボイト刑事の名前をほうふつとさせる「ヴォイド」ですよ。

女性スーパーヒーローという設定のヴォイドは、髪と衣装が水色。

うりざね顔の美人キャラでした!

クライマックスで主人公一家を助けて活躍する、まずまずの役でしたよ。

「インクレディブル・ファミリー」を字幕版で観る機会があれば、ヴォイドの声にも注目してみてくださいね。

こちらの写真は、プレミア会場にやってきたソフィア・ブッシュ。

星柄ドレスが、かわいい〜。↓

LOS ANGELES, CA - JUNE 05: Actress Sophia Bush attends the World Premiere of Disney and Pixar's 'Incredibles 2' on June 5, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

手にはヴォイドをデザインしたバッグ、爪にはヴォイドのマークが入ってます。

オシャレです!↓

LOS ANGELES, CA - JUNE 05: Sophia Bush, hand bag details attends the World Premiere of Disney and Pixar's 'Incredibles 2' held on June 5, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by JB Lacroix/WireImage)

こちらの写真は、「インクレディブル・ファミリー」でヘレンの声を担当したホリー・ハンターと、記念のツーショットを撮るソフィア・ブッシュ。

大物女優との交流、大成功〜!↓

LOS ANGELES, CA - JUNE 05: Holly Hunter (L) and Sophia Bush attend the World Premiere Of Disney-Pixar's 'Incredibles 2' at El Capitan Theatre on June 5, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

その他「インクレディブル・ファミリー」には、ドラマ「ブレイキング・バッド」のソウル・グッドマン役でおなじみのボブ・オデンカークや、同ドラマのマイク役でおなじみのジョナサン・バンクスも声で出演してるのですが。

僕は、海外ドラマは日本語吹き替え版で観ている派。

ドラマ・スターの地声に気づけない自分が悔しいのでした。