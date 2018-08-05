■765プロデューサーミーティング2018開催記念！PS4「アイドルマスター ステラステージ」セールが開催決定！
PS4「アイドルマスター ステラステージ」セールでは、期間中ダウンロード版ゲーム本編を40%OFF、ダウンロードコンテンツを20%OFF にてお届けいたします。
さらに、PS4「アイドルマスター ステラステージ」に引き継ぎが可能な前作PS4「アイドルマスター プラチナスターズ」の一部ダウンロードコンテンツも 20%OFFにてお届けいたします。是非、この機会にぜひ遊んでみてくださいね！
セール期間
2018年8月6日（月）から2018年8月19日（日）まで
※期間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
対象コンテンツ
★PS4「アイドルマスター ステラステージ」ダウンロード版ゲーム本編 40％OFF
通常希望小売価格 8,200円（税抜）→セール希望小売価格 4,908円（税抜）
★PS4「アイドルマスター ステラステージ」ダウンロードコンテンツ 20％OFF
PS4「アイドルマスター ステラステージ」ダウンロードコンテンツ詳細ページ
https://stella-stage.idolmaster.jp/dlc/catalog01.php
★引き継ぎが可能な前作PS4「アイドルマスター プラチナスターズ」一部ダウンロードコンテンツ 20％OFF
引き継ぎ可能なPS4「アイドルマスター プラチナスターズ」ダウンロードコンテンツ詳細ページ
https://stella-stage.idolmaster.jp/system/dlc.php
PS Store ページ
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003041
※8月6日（月）のセール開始時よりオープンいたします。
■PS4追加アイテムキャンペーンに参加中！
PS4「アイドルマスター ステラステージ」と PS4「アイドルマスター プラチナスターズ」はPS4追加アイテムキャンペーンに参加しております。期間中、応募券を取得してキャンペーン参加タイトルの追加アイテムを合計5,000円以上購入すると、もれなく後日500円分のPS Storeチケットがプレゼントされます。詳細は該当のPS Storeページをご確認ください。
追加アイテムキャンペーン期間
2018年7月19日（木）から 2018年8月22日（水）まで
PS Store ページ
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00002937/1
(C)窪岡俊之 (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.