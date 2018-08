ポストリッグス始動！『リーサルウェポン』撮影にショーン・ウィリアム・スコットが参加！

今年5月に、マーティン・リッグスを演じるクレイン・クロフォード降板という衝撃のニュースが伝えられた『リーサル・ウェポン』。この度ついに、クレインの代わりにマータフの相方となる、ショーン・ウィリアム・スコットが撮影に参加したようです!

衝撃の降板劇

ドラマ『リーサル・ウェポン』は、1980年代から1990年代にかけてメル・ギブソン&ダニー・グローヴァー主演で大ヒットした映画シリーズを元にした、人気ドラマシリーズ。

ロサンゼルス市警の型破りな刑事コンビ、リッグスとマータフの活躍を、アクション満載でコミカルに、そして時にしんみりと描き、高い視聴率と大きな人気を博しました。

しかし今年5月、リッグス役のクレイン・クロフォードの撮影現場における素行不良が問題となり、シーズン継続の危機にあるという衝撃のニュースが世界を駆け巡りました。

問題発覚後クレイン・クロフォードは、謝罪を表明し、スタジオが用意したセラピーを受けるなどしていましたが、シーズン3の更新とともに、クレインの降板が発表されました。

ショーン・ウィリアム・スコット参戦!

クレインに代わって新たに出演することが決まったのは、映画『アメリカン・パイ』(99)などに出演するショーン・ウィリアム・スコット。彼にとって初めてのテレビドラマレギュラー出演となります。

そのショーンが、ついに!『リーサル・ウェポン』の撮影に参加しました!

撮影現場に登場したショーンは、黒のTシャツにネイビーのシャツを重ね着。ボトムは黒のジーンズにブラウンのブーツという出で立ち。

袖口からは、ショーン自身のタトゥーが覗きます。

俳優の身体に入れられたタトゥーは、撮影時はメイクなどで隠されることが多いですが、今回はそのまま撮影された模様。

そして顔にはリッグス同様、ヒゲが口元を覆っています。

衣装やタトゥー、そしてヒゲなどを見る限り、リッグスと同じくワイルドなキャラクターであることが伺われます!

Seann William Scott films Lethal Weapon TV series in LA after replacing embattled Clayne Crawford | Daily Mail Online

気になるキャラクターは!?

ショーンの登用が発表された当初は、リッグスの名前を残すべくリッグスの兄弟という設定になるのではないかと伝えれらていましたが、ふたを開けてみますとどうやら違うキャラクターになるようです。

ショーンが演じるのは、退役軍人のウェスリー・コールという新しいキャラクター。

映画版『リーサル・ウェポン』で、レネ・ルッソが演じたローナ・コールと関連がありそうです。

クリエイターのマシュー・ミラーは、イラクで任務に就き、幻滅を感じているCIAエージェントについて書かれたニューヨーカー誌の記事を読んで、このキャラクターをインスパイアされたと話しています。

また、リッグスとは対照的なキャラクターになるそうで、悪い奴がいたら「OK、話し合おうぜ」というようなキャラクターなんだとか!

これまでは、後先考えずに先走るリッグスと慎重なマータフという関係性でしたが、これはマータフとの関係が今後どうなっていくのか、非常に興味深いものがありますね!

恋のお相手の決定

ショーンの演じるウェスリー・コールの元ガールフレンドとして、『サイク/名探偵はサイキック?』などのマギー・ローソンの出演が発表されています。

マギーが演じるのは、ERの外科医ナタリー・フリン。

二人は、ナタリーが軍医として任務に就いていた時に戦地で知り合い、短い交際の末子どもが一人が生まれたという設定。

それから10年の時を経て、ウェスリーはナタリーと子供との距離を縮めるために、LAへ越して来たとのこと。

リッグスは妻を亡くした過去を持つキャラクターで、女性との新たな関係にはやきもきさせられましたが、ショーン演じるウェスリーにも、またもややきもきさせられそうな予感です。

‘Lethal Weapon:’ Maggie Lawson Joins Series – Variety

マータフも満足!

さて、『リーサル・ウェポン』に参加したショーンですが、現場では順調に過ごしている様子です。

マシュー・ミラーはDEADLINEのインタビューに「はじめの2週間のところ、すばらしく魅了されているよ」とコメント。

また、ショーンとはコンビ演じるマータフ役のデイモン・ウェイアンズも、「まだ初めのエピソードを撮影しているところだけど、確実に軽いトーンだし、楽しんでいるよ。セットの中でも外でもね」と話しています。

キャストやスタッフとの関係が悪化して、降板を余儀なくされたクレイン・クロフォードの後任ですから、彼らとの良好な関係はマストかと思われます。

その点はどうやら合格点を貰えている様子です。

いよいよシーズン3の撮影が始まった『リーサル・ウェポン』。

新生『リーサル・ウェポン』に期待したいと思います!

‘Lethal Weapon’ EP Matt Miller On How Seann William Scott Was Cast | Deadline

Lethal Weapon's Damon Wayan is "having fun" on set following co-star Clayne Crawford's controversial firing