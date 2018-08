【イラスト＆レビュー】エミー賞4年連続ノミネート！IT業界を描いた話題作「シリコンバレー」を紹介！

『シリコンバレー』はその名の通りシリコンバレーが舞台のIT業界起業もの。ITとか難しそう?と思いきや、実は理数系が超苦手なわたしでも爆笑できるコメディーなんです!マニアックすぎて伝わらない…けどおもしろい!というポイントをイラストとともに紹介します。

『シリコンバレー』は2014年から放送が始まったHBO制作のドラマ。1話が約30分のコメディーで現在シーズン5までが放送され、シーズン6の制作も決定しています。日本ではシーズン1〜4がHuluで配信されていましたが2018年3月で終了、現在はAmazonプライムのみの配信でソフト化はされていません。という事で視聴環境が限られているこの作品ですが、何気にエミー賞コメディ作品賞に2015年から今年まで4年連続でノミネートされています。

↓このイラストのバナー、Amazonプライムで見覚えありませんか?

AUSTIN, TX - APRIL 18: General view of atmosphere during Silicon Valley's fourth season Austin premiere at Alamo Drafthouse South Lamar on April 18, 2017 in Austin, Texas. (Photo by Rick Kern/WireImage)

↓このキービジュアルも気が利いてます!これが画面上に出たら「画像表示に時間かかるな〜」って一瞬思っちゃいますよねw

HOLLYWOOD, CA - MAY 15: (L-R) Johnny Knoxville, Mike Judge, Alec Berg, Thomas Middleditch, Amanda Crew, Martin Starr, and Zach Woods onstage at Silicon Valley S5 FYC at The Paramount Lot on May 15, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO )

キービジュアルを見たときははっきり言って知ってる俳優もいないし、何より「IT業界もの」と聞くと、HTMLとかCSSとか「何それ?食べれんの?」ってレベルのわたしは「分かるのかな?」って心配の方が大きかったんですが1話30分で見やすいという事もあり、ジムで自転車漕ぎながらサクサク見てます。なんと言ってもおもしろい!笑える!監督を調べたらアニメの『ビーバス・アンド・バットヘッド』を作ってたマイク・ジャッジでした。どうりで!

ストーリーは主人公のエンジニア、リチャードが自身の音楽検索サイト用に開発したデータ圧縮のアルゴリズムがすごすぎる!という事が話題になり、大手投資家の2人が目をつける…というのが始まり。後にその技術を元手に「パイド・パイパー」という名前で会社を立ち上げる5人が中心に、ライバル社の盗作、資金難、近所からの苦情…など様々な問題に対峙していきます。

ちなみに「パイド・パイパー」はハーメルンの笛吹き男の意味。日本人が聞くと「パ」とか「パイ」が続くのでなんとなくエロ系なのか?という気がしますが、劇中でも言い出しっぺのリチャード以外はこの名前を嫌がっていたのでどちらかと言えばかっこ悪い響きなんでしょうね。

パイド・パイパーのメンバーを演じるのはこの5人。

↓リチャード役のトーマス・ミドルディッチ

LOS ANGELES, CA - MARCH 25: Thomas Middleditch attends the red carpet for a premiere of Scene 308 of HBO's 'Silicon Valley' at Cinefamily on March 25, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Todd Williamson/Getty Images)

パイド・パイパー社CEOでコーダー。気弱だけどプライドが高いので、仕事に関しては譲らずキレる事も。ライバル企業を蹴落としてなんぼの業界にいながら、相手がかわいそうになって同情した結果もっと大変な事に…など、人が良すぎてトラブルになる事も多い。見ていてイラつく事も多いんですが、パイド・パイパーという子どもを育てる新米ママのような感じなので応援したくなりますね。アニメ好きにとっては吹替が櫻井孝宏さんなのも注目です。普段は堂々としたイケメンキャラが多い櫻井さんの、おどおどボソボソした喋りは貴重!

↓アーリック役のT.J.ミラー

LOS ANGELES, CA - MARCH 25: T.J. Miller attends the red carpet for a premiere of Scene 308 of HBO's 'Silicon Valley' at Cinefamily on March 25, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Todd Williamson/Getty Images)

パイド・パイパー創業前からリチャードたちに仕事場を提供していたインキュベーター。株を持っているのでかなり口を出してくるし、口が悪いトラブルメーカーなので嫌っている人も多い。それでもここぞという時に助け舟を出してくれるもんだから憎めません。が、残念ながらシーズン4で降板。演じるT.J.ミラーは『デッドプール』1&2の親友のバーテン、ウィーゼル役が有名ですが、2018年4月に嘘の通報をおこなって2度目の逮捕をされています。

↓ギルフォイル役のマーティン・スター

AUSTIN, TX - APRIL 18: Actor Martin Starr attends Silicon Valley's fourth season Austin premiere at Alamo Drafthouse South Lamar on April 18, 2017 in Austin, Texas. (Photo by Rick Kern/WireImage)

コーダーでセキュリティ担当。悪魔主義者であり無表情な毒舌家。ボンクラだらけの社内で唯一、美人の彼女持ちなだけあって顔は一番いいんじゃないでしょうか?あと吹替の安元洋貴さんの声が渋い!

↓ディネシュ役のクメイル・ナンジアニ

SAN DIEGO, CA - JULY 21: Actor Kumail Nanjiani attends HBO's 'Silicon Valley' Panel during Comic-Con International 2016 at Hilton Bayfront on July 21, 2016 in San Diego, California. (Photo by FilmMagic/FilmMagic)

パキスタン系のプログラマー。ギルフォイルに辛辣にいじられる事が多いけど2人の掛け合いは最高!出会う女性出会う女性すべてを好きになり、いつも両思いだと妄想してしまう。

↓ジャレッド役のザック・ウッズ

AUSTIN, TX - APRIL 18: Actor Zach Woods attends Silicon Valley's fourth season Austin premiere at Alamo Drafthouse South Lamar on April 18, 2017 in Austin, Texas. (Photo by Rick Kern/WireImage)

ライバル社Hooliから移ってきた経理担当。社内一の不思議系。新しく入った女性スタッフに気を使いすぎたり、真面目さが過剰しがちだけどなんだかんだ頼れる存在。

その他、常にライバルとなる大企業Hooli社CEOのギャビンや投資家のピーターなど、登場する会社とキャラはあの超有名IT会社とそのCEOなどがモデルになっているとかいないとか…。IT系の方はそこらへんを想像して見ると更に楽しいかも。

専門的すぎる事にめちゃくちゃ熱くなる!

ドラマや映画では登場人物たちが仕事に就いていながら実際に仕事するシーンは少しであとは終業後の描写ばかり、楽そうな仕事でこんな豪華な暮らしできる!? …なんて思うこともしばしばですが、今作はほぼ仕事!そしてその業種ゆえなのか、各々の仕事にこだわりの強いキャラばかりなので言ってることは文系にとってはほぼチンプンカンプン。

ただし、そこで「わからない!つまらない!」とはならず、「自分にはわからないけどすごい事なんだな…」とか、そのマニアックさに感心するというか、1〜2周して楽しいと思えるんです。第1話の、おそらく一番のクライマックスで「検索のスピードが速すぎる!」とか「こんな圧縮効率スコアが出るなんて…!」とか、よくわからない事でビビりまくってる様子はただただ笑えます。

同時に、やっぱり仕事にこだわりを持つ人はかっこいいと思うし、業種は違えど自分の仕事にも何らかの共通点を見つけられるだろうし、自分の仕事に対する姿勢を見直す…そんな気持ちにもなりますね。

おしゃれなんか皆無!女っ気も低い!!

5人の若者が主要キャラなら当然、それぞれにパートナーがいそうなもんですがほぼいません!恋愛がらみのエピソードが一番多いディネシュは年中フラれっぱなし。

それもそのはずというか、劇中のセリフによるとIT業界全体の女性の割合は2%との事。女性に慣れてなさすぎて、たまに展示会などのイベントに行くと「この会場の女性の割合は15%もあるから気をつけて!」と投資元から注意される始末。

参加したパーティーで美女から話しかけられ舞い上がるも「私たちはコンパニオンなの。この会場でイケてる人は私たちの仲間、イケてない人はIT業界の人ね」とサラッと言われる…など、自虐ネタのようなエピソードは多数。5人の普段着も「いかにもギーク」という感じでファッション好きにとっては苦行のようなドラマかもしれませんが、服を気にしないというのも人によってはかわいいし魅力っちゃあ魅力かもしれませんよ!

↓普段の俳優陣はこんなにかっこいいんですよ〜!

HOLLYWOOD, CA - MARCH 18: (L-R) Actors Kumail Nanjiani, Amanda Crew, Martin Starr, Thomas Middleditch and Zach Woods attend the 2018 PaleyFest screening of HBO's 'Silicon Valley' at The Dolby Theatre on March 18, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

これは譲れない!! 恋愛より仕事のこだわりを選ぶ!

わたしには全くわからない世界なんですが、空白にしたい時にコード上ではスペースを入れるか「Tab」を打つか…という二択があるそうです。出来上がったものは同じなのでどちらでもいいらしいんですが、この「スペース対Tab」の議論はコーダーにとってはずっと続いている戦争らしく、「IT界のきのこたけのこ戦争」なんだとか。全然知らない世界!

そしてこのエピソードがあるシーズン3の第6話がコーダーあるあるとして紹介され、Twitterでバズったそうです。この回ではリチャードが約3年ぶりに女の子(facebook社のエンジニア)とうまくいきかけたのに、彼女よりコーディングへのこだわりが勝ってしまう…というもの。リチャード…ほんとすごいよ!

↓トーマス・ミドルディッチはもちろんリア充さん!

LOS ANGELES, CA - MARCH 25: Thomas Middleditch and Mollie Gates attend the red carpet for a premiere of Scene 308 of HBO's 'Silicon Valley' at Cinefamily on March 25, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Todd Williamson/Getty Images)

そういう訳で巷では既に話題となっている『シリコンバレー』。仕事は優秀でも人間的に欠点だらけの彼らが、時に衝突し、時に協力して夢を追う姿はやっぱり楽しそうで輝いています。毎シーズンの最後にはいつも超ピンチがおとずれますが、とんでもない下ネタから新発想を得たり、配信動画がくだらなければくだらない程視聴者が増え、サーバーがパンク寸前…など、一見バカとも見える仕事に全身全霊で取り組む彼らに感動する事も…あります!いやほんと!

今年こそコメディ作品賞受賞なるか!? という点でも注目してみてください!