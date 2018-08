「PlayStation VR」世界累計実売が300万台突破―北米で最もプレイされた10タイトルも判明

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation VR」の世界累計実売台数が7月15日時点で300万台(実売数量は、SIE調査による推計値)を突破していたと報告しました。

「PlayStation VR」は2016年10月13日に発売されたPlayStation向けVR機器で、2018年3月29日には、価格改定が行われました。北米PlayStation.Blogでは、同地域における最も多くプレイされた上位10位のゲームも発表されており、様々なジャンルのゲームが楽しまれているようです。

1. The Elder Scrolls V: Skyrim VR

2. PlayStation VR Worlds

3. Rec Room

4. バイオハザード7 レジデント イービル

5. The Playroom VR

6. Job Simulator

7. Until Dawn: Rush of Blood

8. Batman: Arkham VR

9. Farpoint

10. Superhot VR

また、国内PlayStation.Blogでは、今後リリースされる『GUNGRAVE VR COMPLETE EDITION』などの注目作が紹介されています。