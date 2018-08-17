【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】浦和が宇治との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜Bで宇治FC U-15 vs 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースの試合が行われました。

浦和と宇治は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。

後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、浦和、宇治共に得点を追加する。

しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは浦和であった。

最終スコアは3 - 2となり、浦和は、1点差で宇治を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 宇治FC U-15

GK 1 瀧山 琉聖

DF 3 森田 聖也

DF 4 原田 太陽

DF 6 西田 京介

DF 12 中井 創太

MF 5 松名 大輝

MF 16 西垣 魁人

MF 20 後藤 陸来

MF 24 吉村 駿輝

FW 9 木下 凜人

FW 19 三間 龍之介

GK 14 西野 泰生

DF 2 山本 拓摩

DF 21 吉良 地生

MF 11 沖 秀大

MF 13 玉山 樹

MF 18 安藤 宗

FW 10 重岡 来音

FW 22 田村 成

FW 25 山下 玄人

■ 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース

GK 1 洪 潤太

DF 3 岡田 翼

DF 5 寺田 真紘

DF 12 原 武侍

DF 16 福田 朔良

MF 9 竹前 海来

MF 15 宇田川 侑潤

MF 19 森 碧大

MF 20 早川 凌介

FW 13 伊澤 壮平

FW 21 鈴木 雄大

GK 51 江橋 勇斗

DF 2 小林 純太

DF 4 島垣 翔

MF 8 戸田 大翔

MF 14 坂田 綜太郎

MF 47 河原木 響

MF 53 関谷 輝

FW 7 篠田 大輝

FW 11 工藤 孝太