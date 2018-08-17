【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】浦和が宇治との攻防の末、勝利を掴み取る

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜Bで宇治FC U-15 vs 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースの試合が行われました。
浦和と宇治は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、浦和、宇治共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは浦和であった。
最終スコアは3 - 2となり、浦和は、1点差で宇治を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 宇治FC U-15
GK 1 瀧山 琉聖
DF 3 森田 聖也
DF 4 原田 太陽
DF 6 西田 京介
DF 12 中井 創太
MF 5 松名 大輝
MF 16 西垣 魁人
MF 20 後藤 陸来
MF 24 吉村 駿輝
FW 9 木下 凜人
FW 19 三間 龍之介
GK 14 西野 泰生
DF 2 山本 拓摩
DF 21 吉良 地生
MF 11 沖 秀大
MF 13 玉山 樹
MF 18 安藤 宗
FW 10 重岡 来音
FW 22 田村 成
FW 25 山下 玄人
■ 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース
GK 1 洪 潤太
DF 3 岡田 翼
DF 5 寺田 真紘
DF 12 原 武侍
DF 16 福田 朔良
MF 9 竹前 海来
MF 15 宇田川 侑潤
MF 19 森 碧大
MF 20 早川 凌介
FW 13 伊澤 壮平
FW 21 鈴木 雄大
GK 51 江橋 勇斗
DF 2 小林 純太
DF 4 島垣 翔
MF 8 戸田 大翔
MF 14 坂田 綜太郎
MF 47 河原木 響
MF 53 関谷 輝
FW 7 篠田 大輝
FW 11 工藤 孝太