【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】浦和が宇治との攻防の末、勝利を掴み取る

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜Bで宇治FC U-15 vs 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースの試合が行われました。
浦和と宇治は一進一退の攻防を続け、0 - 0の引き分けで前半を終えます。
後半に入り、両チーム一進一退の展開は続き、浦和、宇治共に得点を追加する。
しかしながら、最後勝利を手繰り寄せたのは浦和であった。
最終スコアは3 - 2となり、浦和は、1点差で宇治を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 宇治FC U-15

GK　1　瀧山 琉聖
DF　3　森田 聖也
DF　4　原田 太陽
DF　6　西田 京介
DF　12　中井 創太
MF　5　松名 大輝
MF　16　西垣 魁人
MF　20　後藤 陸来
MF　24　吉村 駿輝
FW　9　木下 凜人
FW　19　三間 龍之介

GK　14　西野 泰生
DF　2　山本 拓摩
DF　21　吉良 地生
MF　11　沖 秀大
MF　13　玉山 樹
MF　18　安藤 宗
FW　10　重岡 来音
FW　22　田村 成
FW　25　山下 玄人

■ 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース

GK　1　洪 潤太
DF　3　岡田 翼
DF　5　寺田 真紘
DF　12　原 武侍
DF　16　福田 朔良
MF　9　竹前 海来
MF　15　宇田川 侑潤
MF　19　森 碧大
MF　20　早川 凌介
FW　13　伊澤 壮平
FW　21　鈴木 雄大

GK　51　江橋 勇斗
DF　2　小林 純太
DF　4　島垣 翔
MF　8　戸田 大翔
MF　14　坂田 綜太郎
MF　47　河原木 響
MF　53　関谷 輝
FW　7　篠田 大輝
FW　11　工藤 孝太

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