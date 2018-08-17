【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】ac福島がソレッソを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜CでJFAアカデミー福島U-15 vs ソレッソ熊本の試合が行われました。

前半、ac福島は試合を有利に進め、ソレッソからリードを奪う展開。

前半終了時点で、ac福島は2点、ソレッソは0点となる。

後半に入り、ソレッソはac福島のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、ac福島は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、ac福島は、3点もの大差をつけ、ソレッソを降しての勝利です。

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メンバー

■ JFAアカデミー福島U-15

GK 1 大畑 神唯

DF 2 山之内 佑成

DF 3 松田 隼風

DF 6 久永 瑠音

DF 11 関口 竜ノ介

MF 4 柴山 優汰

MF 8 本保 奏希

MF 14 吉川 敬進

FW 7 石山 莞太郎

FW 10 大氏 凛州

FW 25 鈴木 吏玖

GK 12 山科 佑太郎

GK 34 佐賀 鉄生

DF 20 大間々 和輝

MF 5 菊池 翔

MF 15 尾崎 太亮

MF 30 牧田 拓樹

FW 9 中尾 優空

FW 16 宮永 羚進

FW 18 有馬 昇永

■ ソレッソ熊本

GK 1 田代 健

DF 5 中井 択海

DF 9 渡邉 暖仁

DF 24 加茂 珠有斗

MF 8 深草 純矢

MF 14 田上 廉太郎

MF 26 原田 樹行

MF 27 坂井 駿也

MF 29 安達 秀都

FW 10 坂本 一彩

FW 28 積 歩門

GK 12 広川 豪琉

DF 4 山内 朝陽

DF 6 古家 湧大

DF 15 小塚 悠眞

MF 7 岩本 昌大郎

MF 16 椿原 琉世

MF 25 藤本 純大

MF 30 山口 慶祐

FW 11 佐藤 瑛輝