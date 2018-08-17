【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】ac福島がソレッソを突き放しての勝利

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜CでJFAアカデミー福島U-15 vs ソレッソ熊本の試合が行われました。
前半、ac福島は試合を有利に進め、ソレッソからリードを奪う展開。
前半終了時点で、ac福島は2点、ソレッソは0点となる。
後半に入り、ソレッソはac福島のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、ac福島は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、ac福島は、3点もの大差をつけ、ソレッソを降しての勝利です。
メンバー
■ JFAアカデミー福島U-15
GK 1 大畑 神唯
DF 2 山之内 佑成
DF 3 松田 隼風
DF 6 久永 瑠音
DF 11 関口 竜ノ介
MF 4 柴山 優汰
MF 8 本保 奏希
MF 14 吉川 敬進
FW 7 石山 莞太郎
FW 10 大氏 凛州
FW 25 鈴木 吏玖
GK 12 山科 佑太郎
GK 34 佐賀 鉄生
DF 20 大間々 和輝
MF 5 菊池 翔
MF 15 尾崎 太亮
MF 30 牧田 拓樹
FW 9 中尾 優空
FW 16 宮永 羚進
FW 18 有馬 昇永
■ ソレッソ熊本
GK 1 田代 健
DF 5 中井 択海
DF 9 渡邉 暖仁
DF 24 加茂 珠有斗
MF 8 深草 純矢
MF 14 田上 廉太郎
MF 26 原田 樹行
MF 27 坂井 駿也
MF 29 安達 秀都
FW 10 坂本 一彩
FW 28 積 歩門
GK 12 広川 豪琉
DF 4 山内 朝陽
DF 6 古家 湧大
DF 15 小塚 悠眞
MF 7 岩本 昌大郎
MF 16 椿原 琉世
MF 25 藤本 純大
MF 30 山口 慶祐
FW 11 佐藤 瑛輝