【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】ac福島がソレッソを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜CでJFAアカデミー福島U-15 vs ソレッソ熊本の試合が行われました。
前半、ac福島は試合を有利に進め、ソレッソからリードを奪う展開。
前半終了時点で、ac福島は2点、ソレッソは0点となる。
後半に入り、ソレッソはac福島のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、ac福島は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは3 - 0となり、ac福島は、3点もの大差をつけ、ソレッソを降しての勝利です。

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メンバー

■ JFAアカデミー福島U-15

GK　1　大畑 神唯
DF　2　山之内 佑成
DF　3　松田 隼風
DF　6　久永 瑠音
DF　11　関口 竜ノ介
MF　4　柴山 優汰
MF　8　本保 奏希
MF　14　吉川 敬進
FW　7　石山 莞太郎
FW　10　大氏 凛州
FW　25　鈴木 吏玖

GK　12　山科 佑太郎
GK　34　佐賀 鉄生
DF　20　大間々 和輝
MF　5　菊池 翔
MF　15　尾崎 太亮
MF　30　牧田 拓樹
FW　9　中尾 優空
FW　16　宮永 羚進
FW　18　有馬 昇永

■ ソレッソ熊本

GK　1　田代 健
DF　5　中井 択海
DF　9　渡邉 暖仁
DF　24　加茂 珠有斗
MF　8　深草 純矢
MF　14　田上 廉太郎
MF　26　原田 樹行
MF　27　坂井 駿也
MF　29　安達 秀都
FW　10　坂本 一彩
FW　28　積 歩門

GK　12　広川 豪琉
DF　4　山内 朝陽
DF　6　古家 湧大
DF　15　小塚 悠眞
MF　7　岩本 昌大郎
MF　16　椿原 琉世
MF　25　藤本 純大
MF　30　山口 慶祐
FW　11　佐藤 瑛輝

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