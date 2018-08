■「カートゥーンディフェンス:リブート」正式サービス開始!

「カートゥーンディフェンス」シリーズは、アクションに深い戦略性が加わったタワーディフェンスゲームです。2009年から2018年まで、日本、韓国、米国をはじめ全世界で500万以上ダウンロードされています。今回リリースされた「カートゥーンディフェンス:リブート」は、初めて自動戦闘モードを追加し、どんなユーザーも簡単にゲームがクリアできるようなっております。

また、オープン記念として、すべてのユーザーに、7万ゴールドと捕虜50人をプレゼント!報酬は8月20日に一括支給いたします。

さまざまな武器で100種類以上の敵を倒そう!

キャッスル3種、タッチウェポン11種、オートウェポン4種、捕虜12種、特殊機3種などさまざまな武器で敵を倒すことができます。100種以上に及ぶさまざまなボスは一筋縄ではいかない敵ばかり。彼らの特徴を「敵図鑑」で確認し、最適な武器を手に入れ、強化して勝利を収めてください。

「1日の任務」をクリアし、報酬を手に入れよう!

「釣り1回成功する」「広告5回視聴する」「ステージ1回クリアする」など、さまざまな任務が毎日与えられます。任務をクリアしてゴールドと捕虜を取得し、ゲームを有利に進めていきましょう!

