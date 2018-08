■メガシンカフィギュアがパワーアップ!

メガシンカポケモンのフィギュアが、アップデートに合わせてパワーアップしました!ワザや特性の強化はもちろん、メガシンカに必要な専用プレートが、デュエル開始時に自動でデッキにセットされるように変更!

専用のプレートを事前にストアで購入する必要も、デッキにセットする必要もなくなるため、メガシンカがもっと気軽に使えるようになります!

新しくなったメガシンカポケモンのフィギュアを、大活躍させましょう!

※これまでに所持されていたメガシンカ専用プレートにつきましては、購入に使用された分のダイヤを付与させていただきます。

※[UX]メガレックウザ用のプレート「流星の教え」は、変更の対象外となります。

■ログインするだけ![UX]メガボーマンダをプレゼント!

メガシンカポケモンのフィギュアがリニューアルしたことを記念して、[UX]メガボーマンダをプレゼント!期間中にログインすることで、1回のみ受け取ることができます!ぜひ手に入れて、メガシンカを使った戦略を立てるのに役立てましょう!

特別ログインボーナス実施期間

8月31日(金)23:59まで

■報酬は、[UX]メガギャラドス!「クイーンズカップ」開催!

豪華報酬がもらえる「クイーンズカップ」に、達成報酬として、新登場フィギュアの[UX]メガギャラドスが登場!これまでもデュエルで活躍していた、[R]ギャラドスをメガシンカさせることで、デュエルをさらに有利に進めることができるようになります!ぜひ参加して、獲得を目指しましょう!

「クイーンズカップ」実施期間

8月23日(木)17:00~28日(火)16:59

※開催期間は、予告なく変更となる場合がございます。

