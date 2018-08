■【基本の遊び方&作ってみた動画】公開

本日公開された【基本の遊び方&作ってみた動画】は、昨年開催された「チーム対抗LEGOワールド選手権大会」で見事優勝に輝いた「ぬに」さんが制作を担当しております。全4回にわたり、発売以来装備されたさまざまな機能を使いつくして、基本的なツールの使い方紹介から始まり、最後には街を作成するという職人技を披露しております。動画の中では地形ツールを使って広範囲の土地を一気に整地したり、川を作成したり、実際に自分で作った街や公園で遊んだり乗り物を乗りこなしたり楽器を演奏したり……。レゴの世界を縦横無尽に遊びつくしております。ぜひその様子やツールの使い方をチェックして、ご自分のレゴワールド作りに活用してみてください。猛暑のこの夏、家にこもってあなただけのレゴワールド作りにチャレンジなんていかがでしょうか。

動画公開先:ワーナー公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/WBondemand/featured

※動画は下記日程で配信いたします。

第一弾:8月17日(金)公開<地形ツール&ペイントツール編>

第二弾:8月21日(火)公開<ビルドツール&コピーツール編>

第三弾:8月23日(木)公開<プランナーツール&発見ツール&乗り物ルール編>

第四弾:8月28日(火)公開<街紹介編>

(C) 2017 The LEGO Group. & (C) WBEI. (s17)