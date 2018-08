共演NG！？色んな理由で不仲が噂されるハリウッド俳優や海外ドラマ女優たちまとめ

あの役者さんと、あの女優さん、どっちも好きなのに共演したところを見たことがないなぁ・・・そんな役者さん同士の中には、実は不仲が原因で共演NGになっていることもあるそうで。今回はそういった共演NG俳優・女優たちをまとめてみました。意外な2人が意外な理由で共演NG!?

キーファー・サザーランド&フレディ・プリンゼ・ジュニア Kiefer Sutherland&Freddie Prinze Jr

「24 -TWENTY FOUR-」シーズン8でレギュラーにキャスティングされたフレディ・プリンゼ・ジュニア。

撮影から何年も経った後にキーファーのことを「プロ意識に欠けるヤツだ!面と向かって言ってやる。彼と一緒に仕事をしたことのある人なら、だれでも同じように思うよ」と痛烈批判し話題となりました。

当時のキーファーは、撮影中に飲酒し、酔いつぶれたまま撮影がストップしたり、非常に神経質な性格で、気に入らないスタッフを次々とクビにしていたそう。

ですが、同じく「24 -TWENTY FOUR-」で共演していたルイス・ロンバルディ(エドガー・スタイルズ役)はキーファーを「プロ意識が高く、とても紳士だったよ。フレディは彼に嫉妬しているんじゃないか」と擁護するなど、真相はいまだに不明。

HAMBURG, GERMANY - MAY 30: US actor and musician Kiefer Sutherland during the TV show 'Markus Lanz' on May 30, 2018 in Hamburg, Germany. (Photo by Tristar Media/Getty Images)

フレディの暴露?に対して、「彼はいい役者だよ」と大人なコメントを発表したキーファー・サザーランド。

NEW YORK, NY - AUGUST 24: Cookbook author and actor, Freddie Prinze, Jr., helps Dunkin' Donuts® Coffee at Home launch Its new Cold Brew Coffee Packs on August 24, 2017 in New York City. (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images for Dunkin' Donuts)

最近は料理関係の仕事もしているよう。

ロバート・ダウニーJr&テレンス・ハワード Robert Downey, Jr.&Terrence Howard

長年の薬物中毒を克服し、映画「アイアンマン」シリーズでハリウッドでの地位を不動のものにしたロバート・ダウニー・Jr。第1作目で、ロバート演じる主人公の親友役を演じていたのがドラマ「Empire 成功の代償」でルシウスを演じるテレンス・ハワードでした。

2作目の出演にも意欲を見せていたテレンスですが、自分の知らないところでエージェントとマーベル側のギャラ交渉が決裂。事態を知ったテレンスがロバートに助けを求めるために何度も連絡したものの、ロバートが一切無視をしたため、2人の友情にも亀裂が。

そして、ロバートのギャラを上げるために自分のギャラを下げられた!と激怒したテレンスはロバートへの口撃を開始し、一方のロバートも法的措置を検討するまでに。

ですが、2017年事態は動き、お互いに「人生は短い」と感じた2人は表面上和解。お互いに血の気の多い性格だと言われているため、今後共演するかは不明ですが、大人の対応・・・ということでしょうか。

NEW YORK - APRIL 28: Actors Terrence Howard and Robert Downey Jr. arrive at the 'Iron Man' Screening Hosted by The Cinema Society and Michael Kors at the Tribeca Grand Screening Room on April 28, 2008 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

1作目では非常に気が合い、仲良くしていたという2人。

ハリソン・フォード&ジョシュ・ハートネット Harrison Ford&Josh Hartnett

ハリソン・フォードといえば、泣く子も黙るハリウッドの大スター。

それだけではなく、数々の英雄的な行動でリアルヒーローとしても有名なので、温厚な人柄かと思いきや・・・

実は気分のムラが激しく、撮影現場では結構不機嫌なことも多いらしい。

そんなハリソンと、映画「ハリウッド的殺人事件」で共演したジョシュ・ハートネットは、最初からウマが合わずハリソンはジョシュのことを「パンク」と呼び、ジョシュはハリソンのことを「クソジジイ」と呼んでいたそう。もちろん、この映画以降二人の共演はありません。

Josh Hartnett & Harrison Ford during Premiere Magazine's 'The New Power' - Arrivals & Inside at Ivar in Hollywood, California, United States. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

気が合わないと公言している2人だけど、公式の場では大人な対応。

リンジー・ローハン&アメリカ・フェレーラ Lindsay Lohan&America Ferrera

温厚な性格で知られるアメリカ・フェレーラを激怒させてしまったのは、お騒がせ女優のリンジー・ローハン。

「アグリー・ベティ」に6話の予定でゲスト出演することになった当時のリンジーは、大勢の取り巻きを連れて登場し、遅刻は当たり前。

撮影中もたばこ休憩などを要求し、アメリカを中心としたレギュラーメンバーが激怒したのだとか。

結局、製作陣は当初6話の登場シーンを4話までカットし、さらに出演者に「リンジーはいい女優だった」というように指示したというから穏やかじゃない。

当時のリンジーは問題行動ばかりで、こうしたトラブルを各所で起こしていましたが、2018年現在の彼女は「あの頃の私はもう死んだわ」と語り、現在はギリシャを中心にビーチクラブの経営者として一応の成功をおさめ、薬物も完全に絶ったよう。

今年からMTVのリアリティーショーへの出演も決まっているリンジーは、今後女優として再びキャリアを築きたいとのこと。

NEW YORK - SEPTEMBER 04: America Ferrera and Lindsay Lohan film on location for 'Ugly Betty' on September 4, 2008 in New York City. (Photo by James Devaney/WireImage)

当時のリンジーに苦労させられた人は多そう。

マライア・キャリー&ニッキー・ミナージュ Mariah Carey&Nicki Minaj

女優ではないけれど、この2人の犬猿の仲も有名なのでご紹介します。

アメリカの人気オーディション番組「アメリカン・アイドル」シーズン12のジャッジとして共演していた2人。

番組内で「あなたの態度はよくないわ!」と言いあう様子は、実はネタではなくリアルだったようで・・・

特にマライアがニッキーを毛嫌いしており、ニッキーがコンテスタントにコメントするたびに「このビッチが!!」などと小声で暴言を吐いていて、他の出演者もヒヤヒヤしていたそう。

同じディーバとして扱われるのが我慢ならなかったマライアは、後日ニッキーの印象を聞かれると「ニッキー?誰それ?」と返しています。

ちなみに、マライアは嫌いな人のことを「それ誰?」と返す癖があるようで、同じくマライアが毛嫌いしているジェニファー・ロペスについて聞かれた時も「そんな人知らない」と答えています。マライア、結構怖いですね。

LOS ANGELES, CA - MAY 16: (L-R) American Idol judges Mariah Carey, Randy Jackson and Nicki Minaj are seen onstage during Fox's 'American Idol 2013' Finale Results Show at Nokia Theatre L.A. Live on May 16, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

そりゃ、共演者も気を使いますね。。。