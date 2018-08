【イケメン】大人気『リバーデイル』コール・スプラウスってどんな人？彼についてご紹介♡

全世界で大ヒットしている青春ミステリードラマ『リバーデイル』。『スイートライフ』に出演していたスプラウス兄弟の弟、コール・スプラウスがジャグヘッド役で出演し、カッコ良すぎると多くの女性のハートを鷲掴みに!そんなコールを知りたいという方のために、彼のプロフィールとトリビア集をご紹介!

大人気!コール・スプラウスとは?

INGLEWOOD, CA - AUGUST 12: Cole Sprouse attends FOX's Teen Choice Awards at The Forum on August 12, 2018 in Inglewood, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

ディズニー・チャンネル「スイートライフ」に双子でもあり兄でもあるディラン・スプラウスと主演を務め、「世界一かわいい双子」と呼ばれ人気者になったコール・スプラウス。

のちに現在全世界中でヒットしている青春ミステリードラマ「リバーデイル」に出演し、一気に大人気俳優となりました。

でも、コールっていったいどんな人?と疑問な方も多いのではないでしょうか?彼のことを知ってみましょう!

コール・スプラウスのプロフィール

名前:コール・スプラウス(Cole Sprouse)

誕生日:1992年8月4日

星座:しし座

出身地:イタリア

身長:182cm

絶対知っておきたい!コールのトリビア12

1. コールはイタリアのアレッツオで生まれた。生後4ヶ月でカリフォルニアに戻る

2. 双子の兄・ディランがいる。コールより15分先に生まれた

Cole Sprouse / Twitter

3. 父のマシューも実はコールの若い頃にそっくりで、まるで双子のようだそう

4. オルセン姉妹のような路線で俳優業をスタートした

5. コールはなんでもこなせる優秀な男性。大学では人文科学や考古学を学んだ

6. ディランと同じ大学に通っている間は俳優業をストップ。共に芸能界からフェードアウトし、勉学に集中した

7. ディランとコールはツイッターで大変有名な存在

8. コールは写真を撮ることが好きで、レベルの高い写真をインスタグラムに掲載している

9. 大学を卒業し、2人で一緒に演技についてのプロジェクトをスタート

10. コールはディランに「リバーデイル」を観てほしくはない

11.「リバーデイル」で恋人役であるリリ・ラインハルトと実際に交際している

12. コールはフェミニストである(女性の平等を支持したい)

イメージと違って身長は182cmと高いことが意外ですね。

演技力だけではなく、写真の腕もクオリティが高くてインスタグラムに掲載される写真は高評価を得ています。

Cole Sprouse Facts - 26 Things You Didn't Know About Cole Sprouse from Riverdale

GirlFriend Magazine

「リバーデイル」でコール演じるジャグヘッドとベティは恋人関係ですが、実は演じているリリ・ラインハルトとは現実の世界でも恋人同士。

関係を認めるまで時間はかかったものの、ドラマのようにロマンティックな2人はティーンから絶大なる支持を得ています。

「スイート・ライフ」ではどんな役?

左・コール・スプラウス

DisneyChannel

ディズニー・チャンネル「スイートライフ」に出演し、コーディを演じていた時はまだ10代前半。

成績優秀な賢いコーディ役はコールにばっちりマッチしていました。

「スイートライフ」を観ていた方はこの頃のコールのイメージが一番強いかもしれませんね。

「スイート・ライフ」卒業後は大学へ進学

「スイートライフ」卒業後と共に芸能界からも一旦離脱。

ディランと一緒に大学に進学し、勉学に励むことになります。

小さかったコールも青年となり、「あのちっちゃな双子がものすごくイケメンに成長している!」と話題になりました。

確かに、この成長っぷりには誰もが驚いてしまうこと間違いなし。

のちにドラマ「リバーデイル」にジャグヘッド役で出演し、再び大スターとなり「スイートライフ」の時以上の知名度と人気を博すまでに。

今後もますます俳優として活躍するでしょうから、コール・スプラウスから目が離せません!