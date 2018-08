『Tokyo 7thシスターズ（ナナシス）』10/20(土)、21(日)開催の4thアニバーサリーライブ詳細情報を解禁！

App Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7thシスターズ』。このたび、10月20日(土)・21日(日)に幕張メッセイベントホールにて行われる4th Anniversary Liveの詳細が発表されました!

本公演は、過去の公演と違い、初日と2日目で登場ユニットが異なる構成。初日の出演ユニットは、777☆SISTERS・Le☆S☆Ca・The QUEEN of PURPLE・Ci+LUS・4U・セブンスシスターズ。

2日目の出演ユニットは777☆SISTERS・Le☆S☆Ca・The QUEEN of PURPLE・Ci+LUS・4U・KARAKURI・『And more...』となっていることから、初日と2日目でそれぞれ違った構成内容が予想されます。

また、2日目の登場ユニット、出演者にある『And more...』という点にもご期待下さい。武道館ライブを経て、今までとは何かが違うことを感じさせるナナシスの熱いライブをお楽しみに♩

▲ライブロゴ

▲ライブロゴ

チケッティングの最速先行に関しては、「Tokyo 7thシスターズ」アプリをご利用のユーザーを対象に実施。抽選申し込みは8月17日(金)19時より開始となり、応募方法はアプリ内特設ページに表示されるシリアルコードを使用して申し込みを行うという方法となります。

応募自体はアプリ会員登録を行い、ゲーム内のチュートリアルを突破していれば誰でも可能となるので、すでにアプリをプレイしている支配人の皆様はもちろん、まだプレイされていな未だ見ぬ未来の支配人の皆様も、是非この機会にアプリをダウンロードしてプレイしてみてください。

その他詳細については、ゲーム内の特設ページ及び、公式サイト内「Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe」特設ページを要チェックです!

特設ページ

ライブ情報

Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe

【日時】 2018年10月20日(土)開場16:00 開演17:00、

2018年10月21日(日)開場16:00 開演17:00

【会場】 幕張メッセイベントホール

【チケット料金】 全席指定 9,800円(税抜) ※未就学児入場不可

【出演ユニット】

● 10月20日(土)

777☆SISTERS

Le☆S☆Ca

The QUEEN of PURPLE

Ci+LUS

4U

セブンスシスターズ

● 10月21日(日)

777☆SISTERS

Le☆S☆Ca

The QUEEN of PURPLE

Ci+LUS

4U

KARAKURI

And more...

【出演者】

● 10月20日(土)

篠田みなみ/高田憂希/加隈亜衣/中島唯/井澤詩織/清水彩香/道井悠/今井麻夏/大西沙織/中村桜/高井舞香/桑原由気

吉井彩実/藤田茜/植田ひかる/野村麻衣子/広瀬ゆうき/山本彩乃/巽悠衣子/山崎エリイ/田中美海

長縄まりあ/吉岡茉祐/山下まみ

水瀬いのり/渕上舞/前田玲奈/黒瀬ゆうこ/川﨑芽衣子/辻あゆみ

● 10月21日(日)

篠田みなみ/高田憂希/加隈亜衣/中島唯/井澤詩織/清水彩香/道井悠/今井麻夏/中村桜/高井舞香/桑原由気

吉井彩実/藤田茜/植田ひかる/野村麻衣子/広瀬ゆうき/山本彩乃/巽悠衣子/山崎エリイ/田中美海

長縄まりあ/吉岡茉祐/山下まみ/秋奈/And more...

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【チケット情報】

■アプリ最速先行抽選

申込受付期間:8月17日(金)19:00~8月26日(土)23:59

受付ページ:アプリ内お知らせ特設ページ(8月17日(金)19:00を公開)

※シリアルコードひとつでお一人様、両公演に1回づつ申込み可能です。

※1公演あたりの制限枚数は2枚となります。

▼応募手順

1:8月17日(金)19:00に公開されるアプリ内特設ページにて表示されるシリアルコードを確認

2:アプリ内特設ページにある「応募する」をタップし、チケットサイト(楽天)にて利用規約に同意する。

3:ページ内に「Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live -FES!! AND YOUR LIGHT- in Makuhari Messe アプリ最速先行抽選」と記載されていることを確認し、シリアルコードを入力して下さい。

4:チケットサイトの案内に従い、応募を完了して下さい。

※シリアルコードはお客様1人に対して1つ発行されるコードとなります。必ずメモし、当落発表までお手元に残して下さい。

※一度使用したシリアルコードは失効いたします。

【お問い合わせ】

(チケットに関するお問い合わせ)楽天チケットカスタマーサービス

webページ

<TEL>050-5893-9366

(公演に関するお問い合わせ)バースデーソング:03-3496-6998(平日12:00~18:00)

特設サイト

リリース情報

■2018年9月26日(水)発売4U Live Blu-ray『4U 1st Live!!!「The Pres“id”ent 4U」in Osaka & Tokyo』

[初回限定盤](2BD+1DVD)

VIZL-1448 / 8,800円+税

【Blu-ray】Tokyo 7th シスターズ/4U 1st Live!!! The Pres”id”ent 4U in Osaka & Tokyo 初回限定版

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

[通常盤](2BD)

VIXL-240~241 / 7,000円+税

【Blu-ray】Tokyo 7th シスターズ/4U 1st Live!!! The Pres”id”ent 4U in Osaka & Tokyo 通常版

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら



【BD収録内容】※初回限定盤・通常盤共通

● Disc1 OSAKA

OPムービー

メロディーフラッグ

TREAT OR TREAT?

MC1

ROCKな☆アタシ

パフェ・デ・ラブソング

青空Emotion

MC2〜3Mラジオ〜

Hello...my friend

MC3

You Can't Win~NI+CORA Cover~

SAKURA~WNo4 Cover~

MC4

ワタシ・愛・forU!!

Crazy Girl's Beat

Lucky☆Lucky

プレゼント・フォー・ユー

Encore

Encore -Zero〜KARAKURI Cover〜

MC5

TREAT OR TREAT?

Lucky☆Lucky

● Disc2 TOKYO

OPムービー

メロディーフラッグ

TREAT OR TREAT?

MC1

ROCKな☆アタシ

パフェ・デ・ラブソング

青空Emotion

MC2〜3Mラジオ〜

Hello...my friend

MC3

セカイのヒミツ~サンボンリボン Cover~

SAKURA ~WNo4 Cover~

MC4

ワタシ・愛・forU!!

Crazy Girl's Beat

Lucky☆Lucky

プレゼント・フォー・ユー

Encore

Encore B.A.A.B~KARAKURI Cover~

You Can’t Win~NI+CORA Cover~

MC5

Crazy Girl's Beat

Lucky☆Lucky

※初回限定盤封入特典:特典映像付きDVD

【DVD収録内容】

・公演舞台裏映像

・「3Mラジオ(仮)」未公開VTR

● 2018年9月26日(水)発売

KARAKURI 配信限定ニューシングル「タイトル未定」

【配信情報】9月26日(水)よりiTunes Store、レコチョク 他各配信サイトにて一斉に配信開始

● 2018年10月3日(水)発売

Tokyo 7th シスターズ 新ユニット デビューシングル「タイトル未定」

[初回限定盤](CD+グッズ:オリジナル缶バッジ)

VIZL-1447 / 1,800円+税

アニメイトオンラインショップでの購入はコチラ

[通常盤](CD)

VICL-37436 / 1,200円+税

アニメイトオンラインショップでの購入はコチラ

【CD収録内容】※初回限定盤・通常盤共通

1. M1(タイトル未定)

2. M2(タイトル未定)

3. M1(タイトル未定)-OFF VOCAL-

4. M2(タイトル未定)-OFF VOCAL-

5. タイトル未定(ドラマトラック)

【配信情報】10月3日(水)よりiTunes Store、レコチョク 他各配信サイトにて一斉に配信開始



■2018年10月10日(水)発売777☆SISTERS メモリアルニューシングル「タイトル未定」

[初回限定盤](CD+グッズ:オリジナル缶バッジ)

VIZL-1449 / 1,800円+税

[通常盤](CD)

VICL-37437 / 1,200円+税

【CD収録内容】※初回限定盤・通常盤共通

1. M1(タイトル未定)

2. M2(タイトル未定)

3. M1(タイトル未定)-OFF VOCAL-

4. M2(タイトル未定)-OFF VOCAL-

5. タイトル未定(ドラマトラック)

【配信情報】10月10日(水)よりiTunes Store、レコチョク 他各配信サイトにて一斉に配信開始



店舗特典情報

下記チェーンにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、各オリジナル特典をプレゼント!

【対象商品】

■2018年9月26日(水)発売予定4U Live Blu-ray『4U 1st Live!!!「The Pres“id”ent 4U」in Osaka & Tokyo』

(初回限定盤: VIZL-1448/通常盤: VIXL-240~241)

アニメイト各店/アニメイトオンラインショップ:A4クリアファイル(パターンA)

ゲーマーズ各店/ゲーマーズオンラインショップ:アクリルキーホルダー



■2018年10月3日(水)発売予定新ユニット デビューシングル 「タイトル未定」

(初回限定盤: VIZL-1447 / 通常盤: VICL-37436 )

アニメイト各店/アニメイトオンラインショップ:L版ブロマイド(パターンA)

ゲーマーズ各店/ゲーマーズオンラインショップ:

・缶バッチ(パターン A)<ゲーマーズ店舗購入特典>

・缶バッチ(パターンB)<ゲーマーズオンラインショップ購入特典>



■2018年10月10日(水)発売予定777☆SISTERS メモリアルニューシングル「タイトル未定」

(初回限定盤:VIZL-1449/通常盤:VICL-37437)

アニメイト各店/アニメイトオンラインショップ:L判ブロマイド(パターンA)

ゲーマーズ各店/ゲーマーズオンラインショップ:

・缶バッジ(パターンA)<ゲーマーズ店舗購入特典>

・缶バッジ(パターンB)<ゲーマーズオンラインショップ購入特典>

※特典絵柄は後日公開いたします。

※特典は数に限りがございます。

※先着での配布となり、無くなり次第終了致します。

※上記対象チェーンの一部店舗では特典の取り扱いの無い店舗がございます。

今後の情報

・2018年10月20/21日 幕張メッセイベントホールにて4th Anniversaryライブ開催決定

・KARAKURI配信限定New Single2018年9月配信決定

・777☆SISTERSメモリアルNew Single 2018年10月発売決定



作品情報

タイトル:Tokyo 7th シスターズ(トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式:スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル:アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

対応OS:iOS7 以降 Android 4.1以降

ダウンロード:iOS版 / Android版

Tokyo 7th シスターズ Record Release Special Site

Tokyo 7th シスターズ公式HP

公式Twitter