■期間限定 アルティメットまどかピックアップガチャ
開催期間：2018年8月21日17:00～9月3日14:59
「期間限定 アルティメットまどかピックアップガチャ」では、下記ピックアップ対象の魔法少女および、メモリアの提供割合がアップしております。
※期間終了後、新登場の魔法少女とメモリアは登場いたしません。
※レアガチャからは新登場の魔法少女とメモリアは登場いたしません。
※★4魔法少女1体確定までのカウントは、他の期間限定ガチャやピックアップガチャへは引き継がれません。
ピックアップ対象
魔法少女
メモリア
■特設サイトにて1周年PVが公開！プレゼントキャンペーンも
期間中、特設サイト上から「#マギレコ予想」に加えて、「#アルティメットまどか」をツイートいただいた方にも、抽選で以下のプレゼントが当たります。
実施期間：2018年8月13日（月）18:00～2018年8月24日（金）18:00
特設サイト
https://180817.magireco.com/
注意事項
- 「ツイート」するためには、Twitterアカウントが必要となります。
- 特設サイトに表示される「ツイート」は一定時間経つと、別の「ツイート」に自動で切り替わります。
1周年PV“アルティメットまどか登場”
1周年PV“アルティメットまどか登場”魔女結界篇
(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Partners