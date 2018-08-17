■魂揺さぶるダブルドラゴンサウンドが2018年、堂・々・復・刻！！
タイトル：DOUBLE DRAGON SOUND COLLECTION VOL.1
発売：2018年8月17日発売
価格：3,000円（税抜）音楽CD2枚組
第一弾となるVOL.1はダブルドラゴン関連タイトルより初代、II、IIIのFC版。そして2017年発売された最新作IVと4タイトルのサウンドをあますところなく収録！EGG MUSIC RECORDSおなじみ高品質・実機サウンド録音により、クリアなサウンドを実現しています。また、ブックレットにはダブルドラゴンのサウンド担当のインタビュー記事を収録！（インタビュー記事は海外の方でも読めるよう、英文バージョンも収録。）
紹介、購入ページ
http://ac-mall.jp/emca-0030
作品
- FC版「ダブルドラゴン」
- FC版「ダブルドラゴンII リベンジ」（※）
- FC版「ダブルドラゴンIII The Rosetta Stone」
- PS4、PC、スマートフォン版「ダブルドラゴンIV」
※1990年に発売された音楽CD「双截龍II ダブルドラゴンII」内FC版アレンジ楽曲は未収録となります。予めご了承ください。
トラックリスト
DISC 1
ダブルドラゴン DOUBLE DRAGON
1.オープニング 視聴 https://youtu.be/Ntoep2DHNE0
2.旅立ち
3.スラム街 視聴 https://youtu.be/PjShc7mGf94
4.クリア
5.工場地帯
6.森林
7.洞窟
8.アジト
9.大要塞
10.エンディング
11.ゲームオーバー
ダブルドラゴンII リベンジ DOUBLE DRAGON II The Revenge
12.Dead or Alive 視聴 https://youtu.be/exV-PYCOr_M
13.ビジュアルシーン
14.動き出した復讐鬼
15.ボスファイト 視聴 https://youtu.be/yq41hrRBBiI
16.クリア
17.静かなる追跡
18.緊迫の夜空
19.朝焼けの快進撃
20.森を抜けて
21.VSブルドーザー
22.邪神
23.難関突破
24.敵基地を行く
25.シャドウ・バトル
26.最終決戦
27.双龍の雄叫び
28.双龍の奇跡
29.懐かしき思い出
30.ゲームオーバー
ダブルドラゴンIII The Rosetta Stone DOUBLE DRAGON III The Rosetta Stone
31.オープニング
32.ドラゴン世界へ 視聴 https://youtu.be/oqIF9sFyRr0
33.道場
34.イン・アメリカ 視聴 https://youtu.be/lZ3N4JjhW1c
35.新・ブラック・ウォリアーズ
36.ジムのテーマ
37.双龍拳への道
38.イン・チャイナ
39.李のテーマ
40.イン・ジャパン
41.乱蔵のテーマ
42.蛭子の罠
43.イン・イタリー
44.ジュリアーノのテーマ
45.エンター・ザ・ドラゴン
46.呪いの森
47.死闘
48.蘇る2万年の魔人
49.岩人ロッペ
50.世界の子供たちに
51.ゲームオーバー
※DISC1に収録されている一部の曲名は当時発売されたアーケード版サウンドトラックのものを使用しております。予めご了承ください。
DISC 2
ダブルドラゴンIV DOUBLE DRAGON IV
1.Title Theme
2.Desert 視聴 https://youtu.be/RYJXilZjnvw
3.Boss A
4.High Way 視聴 https://youtu.be/Osf7jsu5jRY
5.Beach
6.Boss B
7.Japan
8.Sumo
9.Ashida
10.Okada
11.Ending
12.Slum
13.Castle
14.Mission Clear
15.Intermission
16.Fight of Fate
17.Title Theme（8-bit）
18.Desert（8-bit）
19.Boss A（8-bit）
20.High Way（8-bit）
21.Beach（8-bit）
22.Boss B（8-bit）
23.Japan（8-bit）
24.Sumo（8-bit）
25.Ashida（8-bit）
26.Okada（8-bit）
27.Ending（8-bit）
28.Slum（8-bit）
29.Castle（8-bit）
30.Mission Clear（8-bit）
31.Last（8-bit）
32.Intermission（8-bit）
33.Title（RCR – 8-bit）
(C) ARC SYSTEM WORKS(C)2018 D4Enterprise Co.,Ltd