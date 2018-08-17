■「メモデフ」にスレイ、ミラが登場！「テイルズ オブ」シリーズの衣装を着たキャラも！？
「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」に、「テイルズ オブ ゼスティリア」より「スレイ」「テイルズ オブ エクシリア2」より「ミラ＝マクスウェル」が登場します！そして、「テイルズ オブ」シリーズの衣装を着たSAOのキャラがメモデフに登場！
開催期間：8/17（金）11:00～8/31（金）14:59まで
コラボを記念して以下のキャラクターたちが「メモデフ」に登場！
■「テイルズ オブ」シリーズの衣装を纏ったSAOのキャラがスカウトに登場！
SAOのキャラクターたちが「テイルズオブ」シリーズの人気キャラの衣装を纏ったコラボスカウトが登場！おなじみの秘奥義を再現したソードスキルも見逃すな！！
■「テイルズ オブ」コラボ記念ランキングイベント実施中！
コラボ記念ランキングイベントでは、「テイルズ オブ」シリーズから、あの狂戦士「バルバトス」が降臨！！見事撃破することで入手できるイベントチケットを集めて、「【憂国の騎士姫】シノン」をGetしよう！
日時：8/17（金）11:59～8/30（木）14:59まで
■「ザレイズ」にキリト、アスナが登場！「SAO」シリーズの衣装を着たキャラも！？
「テイルズ オ ブ ザ レイズ ミラージュ プリズン」には、ソードアート・オンラインより「キリト」「アスナ」が参戦！キリト、アスナの装備・魔鏡のみが出現する「キリト＆アスナオンリーガシャ」を開催！！CM放送を記念して、初回10連が無料！！
キリトの魔鏡技
魔鏡技:スターバースト・ストリーム
威力：1605
効果内容：味方全体の物攻を上げて両手の剣で
瞬く間に16連撃を叩きこむ
魔鏡技CC：13
物理攻撃力：618
術攻撃力:291
動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=xiq1eXSaTjU
アスナの魔鏡技
魔鏡技:マザーズ・ロザリオ
威力：974
効果内容：落下しながら敵に近づき神速の突きを放つ。
敵の物防を下げる
魔鏡技CC：13
物理攻撃力：609
術攻撃力:301
動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=iVOyJfUYd0Q
開催期間
開催中～8/31（金）13:59まで（予定）
ミリーナ、コレット、リタの装備・魔鏡のみが出現する「フェイトフル・エンカウンター」ガシャが開催
ミリーナ、コレット、リタのコラボ魔鏡出現確率が大幅アップ！コレット、リタの期間限定コラボ鏡装が新登場！！さらに今回は！期間限定のミリーナ、コレット、リタのコラボ魔鏡には限定衣装がセットに！詳しくはアプリをチェックしてください。
開催期間：開催中～8/31（金）13:59まで（予定）
■コラボ記念！合同討伐キャンペーン開催！
コラボ開催時、両アプリで合同で討伐キャンペーンを開催！それぞれのアプリのコラボクエストで出現するボスを討伐するとポイントをGET！「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」の討伐イベントの累計イベントポイントに応じて、「テイルズオブ ザ レイズ ミラージュ プリズン」のユーザーに報酬をプレゼントします。また「テイルズ オブ ザ レイズミラージュ プリズン」の討伐イベントの累計討伐ポイントに応じて、「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」のユーザーに報酬をプレゼント！
「ザ レイズ」を遊ぶともらえる「メモデフ」報酬内容
【累計討伐pt. 7億pt.達成】
導師の解放結晶×100をプレゼント
【累計討伐pt. 12億pt.達成】
精霊の解放結晶×100をプレゼント
【累計討伐pt. 20億pt.達成】
フェアソードR4×1をプレゼント
【累計討伐pt. 37億pt.達成】
メモリー・ダイヤ×25をプレゼント
【累計討伐pt. 47億pt.達成】
メモリー・ダイヤ×50をプレゼント
「メモデフ」を遊ぶともらえる「ザ レイズ」報酬内容
【累計イベントpt. 2億pt.達成】
100万ガルド＋キリト＆アスナ確定ガシャ
チケット×1をプレゼント
【累計イベントpt. 5億pt.達成】
キラル超結晶（大）×100＋キリト＆アス
ナ確定ガシャチケット×2をプレゼント
【累計イベントpt. 8億pt.達成】
キリトの鏡装×1＋アスナの鏡装×1を
プレゼント
【累計イベントpt. 10億pt.達成】
ダイヤ×20をプレゼント
【累計イベントpt. 15億pt.達成】
ダイヤ×40をプレゼント
※予告無く変更・終了する場合がございます。
※累計ポイント数は、「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」で獲得したポイント数となります。
※プレゼント配布時期は、アプリ内をご確認ください。
■合計RT数に応じてプレゼントがもらえる！Twitterキャンペーン開催！
コラボ開催決定を記念して、両アカウントでTwitterキャンペーンを開催！両アカウントの合計RT数に応じて、プレゼントがもらえる！10,000RT達成でキリト（CV：松岡禎丞）×スレイ（CV：木村良平）のサインが付いた豪華コラボイラスト色紙を抽選で2名様にプレゼント！
Twitterキャンペーン概要
応募方法
1.「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」の公式Twitterアカウント（@saomd_gameinfo）と「テイルズ オブ ザ レイズ ミラージュ プリズン」の公式Twitterアカウント（@talesof_therays）をフォロー
2.対象のツイートをリツイート
「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/saomd_gameinfo/status/1030287080100782080
「テイルズ オブ ザ レイズ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/talesof_therays/status/1030287084529938433
開催期間
2018年8/17～8/24 12:00まで
特設サイト
https://sao-mdxrays.bn-ent.net
■【コラボ終了日まで】特製サイン入り色紙がもらえるTwitterキャンペーン開催！
コラボ開催決定を記念して、両アカウントでTwitterキャンペーンを開催！ご応募いただいた方の中から抽選で2名様に、シリカ（CV：日高里菜）とミリーナ（CV：照井春佳）のサインが付いた豪華コラボイラスト色紙をそれぞれプレゼントします！
応募方法
1.「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」の公式Twitterアカウント（@saomd_gameinfo）
と「テイルズ オブ ザ レイズ」の公式Twitterアカウント（@talesof_therays）をフォロー
2.対象のツイートをリツイート
「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/saomd_gameinfo/status/1028620861043957760
「テイルズ オブ ザ レイズ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/talesof_therays/status/1028620861283041280
開催期間
2018年8/12 14:00～8/31 14:59まで
■【コラボ終了日まで】特製サイン入り色紙がもらえるTwitterキャンペーン開催！
コラボ開催決定を記念して、両アカウントでTwitterキャンペーンを開催！ご応募いただいた方の中から抽選で2名様に、リーファ（CV：竹達彩奈）とリタ（CV：森永理科）のサインが付いた豪華コラボイラスト色紙をそれぞれプレゼントします！
応募方法
1.「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」の公式Twitterアカウント（@saomd_gameinfo）と「テイルズ オブ ザ レイズ」の公式Twitterアカウント（@talesof_therays）をフォロー
2.対象のツイートをリツイート
「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/saomd_gameinfo/status/1029231295711215616
「テイルズ オブ ザ レイズ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/talesof_therays/status/1029231176525860864
開催期間
2018年8/14 14:00～8/31 14:59まで
■【コラボ終了日まで】特製サイン入り色紙がもらえるTwitterキャンペーン開催！
コラボ開催決定を記念して、両アカウントでTwitterキャンペーンを開催！ご応募いただいた方の中から抽選で2名様に、シノン（CV：沢城みゆき）とコレット（CV：水樹奈々）のサインが付いた豪華コラボイラスト色紙をそれぞれプレゼントします！
応募方法
1.「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」の公式Twitterアカウント（@saomd_gameinfo）
と「テイルズ オブ ザ レイズ」の公式Twitterアカウント（@talesof_therays）をフォロー
2.対象のツイートをリツイート
「ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/saomd_gameinfo/status/1029956651762167808
「テイルズ オブ ザ レイズ」
・対象ツイートはこちら：https://twitter.com/talesof_therays/status/1029956648167604224
開催期間
2018年8/16 14:00～8/31 14:59まで
※予告無く変更・終了する場合がございます。
※詳細は特設サイトをご確認ください。
※キャンペーン終了まで、フォローをはずさないでください。フォローをはずすとキャンペーン対象外となります。
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