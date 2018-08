松本梨香＆矢島晶子＆本名陽子が「ルイスと不思議の時計」吹き替え参戦

『ルイスと不思議の時計』(C)2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO.,LLC

松本梨香、矢島晶子、本名陽子ら有名声優が2018年10月12日公開『ルイスと不思議の時計』の吹き替えキャストとして出演決定。前回出演が発表された高山みなみと併せてコメントが到着した。

『ルイスと不思議の時計』は、著書・ジョン・ベレアーズによるマジックファンタジーの映画化作品。制作はスティーヴン・スピルバーグのアンブリン・エンターテインメント、監督は、鬼才・イーライ・ロスが担当する。

物語は、両親を亡くした少年・ルイスが、ポンコツだが魔法が使えるおじさん・ジョナサンと出会うことから始まる。ある日、屋敷に世界を破滅へと導く“時計”が隠されていることを知ったルイスは二人の魔法使いと共に謎を解き明かす。

主演にはポンコツ魔法使いジョナサンおじさんをジャック・ブラック、魔女のツィマーマンはアカデミー賞に2度輝いたケイト・ブランシェットが務める。

そして今回、『名探偵コナン』の江戸川コナン役でも知られる高山みなみ(ルイス役)に続いて3人が吹き替えで出演決定。

ルイスの友達タービー役を『ポケットモンスター』シリーズのサトシで有名な松本梨香。さらに少女・ローズには、『スヌーピー』のチャーリー・ブラウン役で知られる矢島晶子。ルイスの母・ミセス・バーナヴェルトには、『耳をすませば』で雫役を演じた本名陽子が担当する。

出演に際して4名からコメントが到着。高山は「ちょっぴりダークなファンタジー。レトロ感ある色合いがステキです」と本作への印象を語る。

また担当するキャラクターについて松本は「個性豊かな登場人物が、自分の昔出逢った人たちに似ていて親近感がわきました(笑)」と意外なコメント。さらに矢島は「長い髪が印象的な子で、個性を尊重出来る素敵な子」とローズの印象を語った。

そして本名は「亡くなったルイスのママがどうお話に関わっていくのか、そしてポンコツ魔法使い&エリート魔女と少年ルイスは“時計”を探し出せるのか…大人も子供も楽しめる、マジックファンタジーです」と見どころをアピールした。

『ルイスと不思議の時計』は10月21日より全国にて公開。

■出演:ジャック・ブラック、ケイト・ブランシェット、オーウェン・ヴァカーロ、カイル・マクラクラン 他

■監督:イーライ・ロス

■提供:アンブリン・エンターテインメント

■原作:ジョン・ベレアーズ「ルイスと不思議の時計」(静山社)

■原題:The House with a Clock in Its Walls

■全米公開:9月21日

■配給:東宝東和

(C)2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO.,LLC

MoA