■まもなくリリース!「ファイブキングダム―偽りの王国」の序盤の見どころを公開!!

精巧で個性豊かな3Dキャラクター、戦略を取り込めるネオタクティクス・オートバトルなど要所要所に画期的な新機軸を実装。スマホRPGのすべての魅力が詰まった超スペクタクルファンタジー「ファイブキングダム―偽りの王国―」の配信を、2018年8月下旬より開始いたします。

本アプリの大きな特長は、やり込み要素も豊富なネオタクティクスオートバトルと、ド派手な演出が楽しめるオーバーアーツ!

さらに、伊藤静、大原さやか、加藤英美里、茅野愛衣、子安武人、小山力也、佐倉綾音、諏訪部順一、鳥海浩輔、堀江由衣、松岡禎丞.etc(五十音順/敬称略)と豪華な声優キャスティングも実現!

そして、謎めいた壮大なストーリーも「ファイブキングダム―偽りの王国―」の大きな魅力。5つの王国を舞台に、自らの上官であるアレルイオ王国の司令官ガルフレッドの裏切りによって、主人公のトリストは窮地に立たされる。

仲間とともに謎を究明する冒険で明らかになっていく驚愕の真実とは?――ぜひ「ファイブキングダム―偽りの王国―」をお楽しみください。

■アルレイオ王国の司令官・ガルフレッドの裏切りから、物語は始まる!!

戦乱の渦が再び幕を上げる――。

アルレイオ、オルク、ジェン、タイラード、サイリィアス――舞台となるのはクリスタルの力によって誕生した5つの王国。アルレイオ王国の騎士団に所属する主人公トリストは、上官であるガルフレッドの裏切りによって窮地に立たされる。物語の展開はそこから加速する。大きな野心を秘めているガルフレッドは、武力、知力、戦術のいずれもアルレイオ王国一の実力者。ガルフレッドは、神をも恐れぬ強大な力をもってトリストを追い詰めていく――。果たしてトリストの運命は!?

主人公トリストとともに謎を究明する旅に出る、才色兼備の3人の女性たち

ガルフレッドの裏切りによって、トリストは謎を究明する旅に出る――。旅の途中、知識豊富な案内役のラヴィのほかに、リアリ、クロエ、アデリタの3人の女性と出逢い、仲間として共に旅をすることになる。精霊を操る魔法を身につけているリアリ、オルク神殿を守るエルフの守護者のクロエ、ジェン王国出身のトレジャーハンターのアデリタ……と才色兼備の頼もしい助っ人が登場する。

トリストたちを待ち受ける、絶対的実力の4人の王たち。さらに、強大な敵の数々

アルレイオの実権を握るガルフレッドのほかに、4人の王位継承者がいる。オルク王国のビアトリス、ジェン王国のシグ=ヘル、タイラード王国のタイラード、サイリィアス王国のアリオンの4人は、敵なのか味方なのか???

そして、超強大な数多の敵に立ち向かえ!!

■百花繚乱のキャラクターが繰り出す、戦局を覆す一撃―オーバーアーツとは?

戦いのなかで勝機を見出して、いざ発動!!★4以上に成長すればオーバーアーツを使えるキャラクター多数!魅了されるほどの華麗なオーバーアーツから、ド迫力のパワーみなぎるオーバーアーツまで多種多様。

■戦略を駆使して、強敵を打ち倒せるか!!ネオタクティクス・オートバトルとは?

バトルは、キャラクター最大5人のパーティを編成して基本はオートバトルで進行。テクニカルボタンもあり、位置の移動、スキルの発動、オーバーアーツの発動……などはお好みのタイミングでマニュアルでも操作可能!キャラクターの属性を考えて、相性のいい有利な敵にぶつけよう!

左下のコントローラーでマニュアル切り替え。位置の移動や待機、スキル&オーバーアーツの発動などのコマンドを選択可能。

狙い撃ちや回避、自軍の防御力の高いキャラに敵の攻撃を集中させるなど、戦略を練って有利にバトルを進めよう!

■選択肢の多い戦闘モードでやり込めるーークエスト&バトル

クエスト(メインストーリー)は、強敵を倒しながら物語が進行する。各ポイントでアイテムやキャラクターや魔晶石なども入手可能。さらに、バトル(サブイベント)ではキャラクターの成長に役立つアイテムも手に入る。キャラクターを強く成長させながら、難易度が高くなるクエストをクリアしていこう!

クエスト(メインストーリー)

さまざまな強敵を倒して、物語のエンディングを目指せ!!

バトル(サブイベント)

クエスト(ストーリーに沿ったバトル)を進めていくと、さまざまなバトルが解放される!キャラクターの育成やアイテムの強化・製作などに役立つ素材などが入手可能。

