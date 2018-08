「ファイブキングダム―偽りの王国―」は、圧倒的なビジュアルでクリスタルをめぐる壮大な物語を描くファンタジーRPG。150を超えるキャラクターたちが美麗で精細な3Dで表現されており、フルボイスのストーリーパートはもちろん、個性豊かなアクション満載のバトルは見ているだけでも十分に楽しむことができる。

神話の時代、人々に繁栄をもたらしたクリスタルは

古代人の私利私欲によって光を失い、その力は絶たれた。 長い歳月が経ち、クリスタルは失われた光を取り戻す。 しかし、歴史は繰り返す…クリスタルによって誕生した5つの王国

アレルイオ・オルク・ジェン・タイラード・サイリィアスを舞台に、

戦乱の渦が再び幕を上げる。

主人公はアレルイオ騎士団所属の新米騎士・トリスト(CV:松岡禎丞)。初陣となるオルク侵攻戦で事件に巻き込まれ、真実を求める中で精霊を操ることができる少女リアリ(CV:茅野愛衣)に出会う。5つの国がクリスタルを求め争う本作のシナリオは配信時で全3章(1章は10ステージ×7)の大ボリュームで収録。物語は1本道だが、冒険が進むにつれ様変わりするステージの途中で会話イベントが発生するなど、単調にさせない工夫が盛り込まれている。

■作品を彩る魅力的なキャラクターと育成要素を紹介!

5つの国がクリスタルを求め争う本作では、150以上のキャラクターが登場。人間やエルフ、モンスターなど、多くの種族が共存する世界で、プレイヤーはお気に入りのキャラクターを育て、自分だけの舞台を編成し戦いに挑むことになる。ここでは、物語の序盤に登場する主なキャラクターを紹介しておこう。

アレルイオ騎士団所属の新米騎士。正義と秩序を重んじる。初陣となるオルク侵攻戦で事件に巻き込まれ、クリスタルを巡る争いの渦に巻き込まれていく。 アレルイオとオルクの国境で、トリストが出会った少女。生い立ちや旅の目的は謎に包まれている。精霊を操る魔法を身につけている オルクの神殿を守るエルフの守護者。警戒心が強く、敵国であるアレルイオ王国を特に嫌っている。ジェン王国のアデリタとは旧知の間柄にある。 主人公が所属するアレルイオ王国の総司令官で、騎士団を率いている。武力、知力、戦術のいずれもアレルイオ王国一と謳われているが、胸の内に大きな野心を秘めている。

キャラクターは基本的にガチャで仲間にしていくが、素材を集めて生み出す「創生」やキャラクター同士を組み合わせる「転生」などでも入手可能だ。キャラクターには、レベル、ランク、レアリティがあり、レベルとランクを上限まで育てて進化素材を用いると、レアリティを上げることができる。ちなみに入手時のレアリティにかかわらず、すべてのキャラクターを最高グレードまで成長させることができるので、“お気に入りだけど弱くて使えない”ということがないのも嬉しい。

また武器や鎧などを装備させることで、キャラクターの戦闘力を強化できる。装備には、一般、高級、希少、英雄のグレードがあり、5段階まで強化が可能だ。バトルで入手するか、素材を集めてより強力な装備を製造することも。キャラクターの「創生」に必要なソウルジュエルや創生石なども製造できるので、活用していきたい。

ちなみに、本作には日本オリジナルのキャラクターが実装されるほか、ゲームバランスなども日本のプレイヤーに向けた調整がされているとのこと。すでに公開されているバーチャルYouTuberミライアカリのほか、台湾のイラストレーターVOFAN氏デザインの新キャラクターも実装が決定している。このほかにも、日本オリジナルキャラクターが続々登場するとのことなので、続報に注目だ。

VOFAN氏デザインの新キャラクター

■戦略を取り込める新しいオートバトル

本作のバトルは基本オートで倍速機能などもあり、サクサク進めることができる。個性的なスキルなど、フル3Dグラフィックで展開する臨場感あるバトルは見ているだけでも楽しめるが、大きな特徴となるのが「オーバーアーツ」システムだ。

オーバーアーツは、★4以上のキャラクターが放つ必殺技。バトル画面左下のコントローラーアイコンでマニュアルに切り替え、コマンドを選択することで使用できる。圧倒的な威力で戦況を覆すことができるだけでなく、キャラクターごとに異なる美麗な演出も用意されているので、積極的に使っていきたい。

ちなみに、マニュアルモードでは全員にそれぞれ指示を出すことができる。個々の強さも大事だが、キャラクターにあった陣形選びや、仲間との連携を考慮した操作で、オートバトルにはない戦略性を楽しめるのは本作ならではだ。

クエスト(ストーリーバトル)のほかにも、レイドバトルや「財宝の塔」、「試練の道」といった多彩なバトルコンテンツが用意されているので、シーンに応じたチーム編成も欠かせない。バトルを重ねてキャラクターを強化し、壮大な物語を体感しよう。

