【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】三菱養和が高田との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜Aで三菱養和SC巣鴨ジュニアユース vs ディアブロッサ高田FC U-15の試合が行われました。

前半終了時点で、三菱養和は0点、高田は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、高田は三菱養和のゴールを割ることはできず、一方三菱養和は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、三菱養和は、1点差で高田を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース

GK 18 木庭 正太郎

DF 5 河鰭 蛍

DF 12 宮寺 政茂

DF 13 山澤 恵太

DF 25 平田 皇輝

MF 6 中谷 凪沙

MF 14 小林 匠久矢

MF 17 山勢 恭平

MF 19 河合 建汰

MF 24 山口 裕大

FW 22 高原 史弥

GK 1 長田 友樹

DF 2 日隈 雄大

DF 3 斎藤 真之介

DF 4 森山 純平

DF 16 西久保 駿介

MF 8 磯 丈成

FW 11 洪 怜鎭

FW 20 山本 爽太

FW 23 渡辺 大和斗

■ ディアブロッサ高田FC U-15

GK 1 桜井 要大朗

DF 3 菊本 遼紫

DF 5 清水 雄大

DF 7 松尾 唯希

DF 13 植仲 一樹

MF 8 中島 大翔

MF 14 末高 敬太

MF 28 川口 将仙

FW 2 西村 颯人

FW 9 吉川 慧

FW 11 森井 良

GK 21 藤村 天洸

DF 15 三井 巧成

DF 23 村田 恵達

MF 6 早坂 剛

MF 10 大倉 凜也

MF 17 森中 心人

FW 4 酒谷 圭太

FW 16 嶋田 康佑

FW 20 池田 駿真