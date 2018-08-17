【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】三菱養和が高田との一進一退を制す

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜Aで三菱養和SC巣鴨ジュニアユース vs ディアブロッサ高田FC U-15の試合が行われました。
前半終了時点で、三菱養和は0点、高田は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、高田は三菱養和のゴールを割ることはできず、一方三菱養和は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、三菱養和は、1点差で高田を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース
GK 18 木庭 正太郎
DF 5 河鰭 蛍
DF 12 宮寺 政茂
DF 13 山澤 恵太
DF 25 平田 皇輝
MF 6 中谷 凪沙
MF 14 小林 匠久矢
MF 17 山勢 恭平
MF 19 河合 建汰
MF 24 山口 裕大
FW 22 高原 史弥
GK 1 長田 友樹
DF 2 日隈 雄大
DF 3 斎藤 真之介
DF 4 森山 純平
DF 16 西久保 駿介
MF 8 磯 丈成
FW 11 洪 怜鎭
FW 20 山本 爽太
FW 23 渡辺 大和斗
■ ディアブロッサ高田FC U-15
GK 1 桜井 要大朗
DF 3 菊本 遼紫
DF 5 清水 雄大
DF 7 松尾 唯希
DF 13 植仲 一樹
MF 8 中島 大翔
MF 14 末高 敬太
MF 28 川口 将仙
FW 2 西村 颯人
FW 9 吉川 慧
FW 11 森井 良
GK 21 藤村 天洸
DF 15 三井 巧成
DF 23 村田 恵達
MF 6 早坂 剛
MF 10 大倉 凜也
MF 17 森中 心人
FW 4 酒谷 圭太
FW 16 嶋田 康佑
FW 20 池田 駿真