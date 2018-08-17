【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】三菱養和が高田との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、中札内交流の杜Aで三菱養和SC巣鴨ジュニアユース vs ディアブロッサ高田FC U-15の試合が行われました。
前半終了時点で、三菱養和は0点、高田は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、高田は三菱養和のゴールを割ることはできず、一方三菱養和は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、三菱養和は、1点差で高田を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース

GK　18　木庭 正太郎
DF　5　河鰭 蛍
DF　12　宮寺 政茂
DF　13　山澤 恵太
DF　25　平田 皇輝
MF　6　中谷 凪沙
MF　14　小林 匠久矢
MF　17　山勢 恭平
MF　19　河合 建汰
MF　24　山口 裕大
FW　22　高原 史弥

GK　1　長田 友樹
DF　2　日隈 雄大
DF　3　斎藤 真之介
DF　4　森山 純平
DF　16　西久保 駿介
MF　8　磯 丈成
FW　11　洪 怜鎭
FW　20　山本 爽太
FW　23　渡辺 大和斗

■ ディアブロッサ高田FC U-15

GK　1　桜井 要大朗
DF　3　菊本 遼紫
DF　5　清水 雄大
DF　7　松尾 唯希
DF　13　植仲 一樹
MF　8　中島 大翔
MF　14　末高 敬太
MF　28　川口 将仙
FW　2　西村 颯人
FW　9　吉川 慧
FW　11　森井 良

GK　21　藤村 天洸
DF　15　三井 巧成
DF　23　村田 恵達
MF　6　早坂 剛
MF　10　大倉 凜也
MF　17　森中 心人
FW　4　酒谷 圭太
FW　16　嶋田 康佑
FW　20　池田 駿真

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