【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】MIOびわこはリードを守りきれず、バイエルンツネイシと引き分け

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、帯広の森球技場BでMIOびわこ滋賀U-15 vs FCバイエルンツネイシU-15の試合が行われました。

前半、MIOびわこは2 - 1でバイエルンツネイシに対しリードして折り返します。

後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。

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メンバー

■ MIOびわこ滋賀U-15

GK 1 上田 拓真

DF 2 大隅 颯

DF 3 永原 真人

DF 4 竹添 光瑛

DF 6 西川 裕

MF 7 夘田 大揮

MF 9 北田 侑也

MF 10 林 永翔

MF 22 上原 壮

FW 11 阿部 将太郎

FW 32 西本 悠亮

GK 21 佐々木 滉市

DF 13 大平 亜蘭

DF 18 中野 皓太

MF 8 藤田 大地

MF 14 秦 心太朗

MF 16 岡 蓮大

FW 15 田中 寿宗

FW 17 川村 洸大郎

FW 24 杉本 大翔

■ FCバイエルンツネイシU-15

GK 1 杉野 伸太朗

DF 2 有福 拓真

DF 19 松永 琉汰

DF 20 松本 歩通

DF 22 山岡 宣義

MF 7 梶原 啓太

MF 10 砂小田 温斗

MF 14 徳本 奏太

MF 15 畑野 遼太

MF 24 鈴木 一諒

FW 3 石井 利和

GK 12 楢崎 義幸

DF 13 千嶋 叶汰

MF 6 大元 淳成

MF 11 平 郁也

MF 16 永井 悠人

FW 4 石岡 那生

FW 17 廣島 史哉

FW 18 深川 夢叶

FW 23 吉國 裕人