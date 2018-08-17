【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】MIOびわこはリードを守りきれず、バイエルンツネイシと引き分け

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、帯広の森球技場BでMIOびわこ滋賀U-15 vs FCバイエルンツネイシU-15の試合が行われました。
前半、MIOびわこは2 - 1でバイエルンツネイシに対しリードして折り返します。
後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。
メンバー
■ MIOびわこ滋賀U-15
GK 1 上田 拓真
DF 2 大隅 颯
DF 3 永原 真人
DF 4 竹添 光瑛
DF 6 西川 裕
MF 7 夘田 大揮
MF 9 北田 侑也
MF 10 林 永翔
MF 22 上原 壮
FW 11 阿部 将太郎
FW 32 西本 悠亮
GK 21 佐々木 滉市
DF 13 大平 亜蘭
DF 18 中野 皓太
MF 8 藤田 大地
MF 14 秦 心太朗
MF 16 岡 蓮大
FW 15 田中 寿宗
FW 17 川村 洸大郎
FW 24 杉本 大翔
■ FCバイエルンツネイシU-15
GK 1 杉野 伸太朗
DF 2 有福 拓真
DF 19 松永 琉汰
DF 20 松本 歩通
DF 22 山岡 宣義
MF 7 梶原 啓太
MF 10 砂小田 温斗
MF 14 徳本 奏太
MF 15 畑野 遼太
MF 24 鈴木 一諒
FW 3 石井 利和
GK 12 楢崎 義幸
DF 13 千嶋 叶汰
MF 6 大元 淳成
MF 11 平 郁也
MF 16 永井 悠人
FW 4 石岡 那生
FW 17 廣島 史哉
FW 18 深川 夢叶
FW 23 吉國 裕人