【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】MIOびわこはリードを守りきれず、バイエルンツネイシと引き分け

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、帯広の森球技場BでMIOびわこ滋賀U-15 vs FCバイエルンツネイシU-15の試合が行われました。
前半、MIOびわこは2 - 1でバイエルンツネイシに対しリードして折り返します。
後半に入り、怒涛の攻撃で同点に追い付くも、あと１点が出ず、最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。

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メンバー

■ MIOびわこ滋賀U-15

GK　1　上田 拓真
DF　2　大隅 颯
DF　3　永原 真人
DF　4　竹添 光瑛
DF　6　西川 裕
MF　7　夘田 大揮
MF　9　北田 侑也
MF　10　林 永翔
MF　22　上原 壮
FW　11　阿部 将太郎
FW　32　西本 悠亮

GK　21　佐々木 滉市
DF　13　大平 亜蘭
DF　18　中野 皓太
MF　8　藤田 大地
MF　14　秦 心太朗
MF　16　岡 蓮大
FW　15　田中 寿宗
FW　17　川村 洸大郎
FW　24　杉本 大翔

■ FCバイエルンツネイシU-15

GK　1　杉野 伸太朗
DF　2　有福 拓真
DF　19　松永 琉汰
DF　20　松本 歩通
DF　22　山岡 宣義
MF　7　梶原 啓太
MF　10　砂小田 温斗
MF　14　徳本 奏太
MF　15　畑野 遼太
MF　24　鈴木 一諒
FW　3　石井 利和

GK　12　楢崎 義幸
DF　13　千嶋 叶汰
MF　6　大元 淳成
MF　11　平 郁也
MF　16　永井 悠人
FW　4　石岡 那生
FW　17　廣島 史哉
FW　18　深川 夢叶
FW　23　吉國 裕人

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