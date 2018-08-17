【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】C大阪が秋田を突き放しての勝利

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、音更町サッカー場Aでセレッソ大阪U-15 vs ブラウブリッツ秋田U-15の試合が行われました。
前半、C大阪は試合を有利に進め、秋田からリードを奪う展開。
前半終了時点で、C大阪は2点、秋田は0点となる。
後半に入り、秋田はC大阪のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、C大阪は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、C大阪は、4点もの大差をつけ、秋田を降しての勝利です。
メンバー
■ セレッソ大阪U-15
GK 1 山形 慈温
DF 2 西村 昴
DF 4 角田 倫伝
DF 5 恒岡 大雄
DF 12 大野 泰楽
DF 13 高橋 直樹
MF 6 中埜 航平
MF 11 向井 颯
MF 14 李 隆志
FW 7 木原 励
FW 10 小河 詩朋
GK 22 佐藤 瑞起
DF 15 木村 友哉
DF 16 大石 藍
MF 3 牧之瀬 颯太
MF 8 根木 賢聖
MF 20 緒方 夏暉
FW 9 下川 陽輝
FW 17 高橋 春喜
FW 26 北野 颯太
■ ブラウブリッツ秋田U-15
GK 21 高橋 一平
DF 2 齋藤 恒星
DF 3 鈴木 悠太
DF 5 増村 風月
DF 14 古谷 旭
MF 4 伊藤 慶亮
MF 6 加藤 鈴太
MF 7 近野 宙安
MF 10 高橋 風斗
FW 11 鐙 彗隼
FW 15 小松 朝陽
GK 1 佐々木 優大
DF 13 高橋 慶樹
DF 16 安藤 功記
DF 22 北嶋 洸太
MF 8 大石 翼
MF 18 小野 亮輔
MF 20 中野 宏宣
FW 9 鈴木 隆良
FW 17 大友 侑也