【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】C大阪が秋田を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、音更町サッカー場Aでセレッソ大阪U-15 vs ブラウブリッツ秋田U-15の試合が行われました。
前半、C大阪は試合を有利に進め、秋田からリードを奪う展開。
前半終了時点で、C大阪は2点、秋田は0点となる。
後半に入り、秋田はC大阪のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、C大阪は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは4 - 0となり、C大阪は、4点もの大差をつけ、秋田を降しての勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-15

GK　1　山形 慈温
DF　2　西村 昴
DF　4　角田 倫伝
DF　5　恒岡 大雄
DF　12　大野 泰楽
DF　13　高橋 直樹
MF　6　中埜 航平
MF　11　向井 颯
MF　14　李 隆志
FW　7　木原 励
FW　10　小河 詩朋

GK　22　佐藤 瑞起
DF　15　木村 友哉
DF　16　大石 藍
MF　3　牧之瀬 颯太
MF　8　根木 賢聖
MF　20　緒方 夏暉
FW　9　下川 陽輝
FW　17　高橋 春喜
FW　26　北野 颯太

■ ブラウブリッツ秋田U-15

GK　21　高橋 一平
DF　2　齋藤 恒星
DF　3　鈴木 悠太
DF　5　増村 風月
DF　14　古谷 旭
MF　4　伊藤 慶亮
MF　6　加藤 鈴太
MF　7　近野 宙安
MF　10　高橋 風斗
FW　11　鐙 彗隼
FW　15　小松 朝陽

GK　1　佐々木 優大
DF　13　高橋 慶樹
DF　16　安藤 功記
DF　22　北嶋 洸太
MF　8　大石 翼
MF　18　小野 亮輔
MF　20　中野 宏宣
FW　9　鈴木 隆良
FW　17　大友 侑也

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