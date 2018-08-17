【日本クラブユースサッカー選手権U-15グループステージ第3日】C大阪が秋田を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

日本クラブユース選手権U-15 GS第3日は8月17日 (金)、音更町サッカー場Aでセレッソ大阪U-15 vs ブラウブリッツ秋田U-15の試合が行われました。

前半、C大阪は試合を有利に進め、秋田からリードを奪う展開。

前半終了時点で、C大阪は2点、秋田は0点となる。

後半に入り、秋田はC大阪のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、C大阪は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは4 - 0となり、C大阪は、4点もの大差をつけ、秋田を降しての勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-15

GK 1 山形 慈温

DF 2 西村 昴

DF 4 角田 倫伝

DF 5 恒岡 大雄

DF 12 大野 泰楽

DF 13 高橋 直樹

MF 6 中埜 航平

MF 11 向井 颯

MF 14 李 隆志

FW 7 木原 励

FW 10 小河 詩朋

GK 22 佐藤 瑞起

DF 15 木村 友哉

DF 16 大石 藍

MF 3 牧之瀬 颯太

MF 8 根木 賢聖

MF 20 緒方 夏暉

FW 9 下川 陽輝

FW 17 高橋 春喜

FW 26 北野 颯太

■ ブラウブリッツ秋田U-15

GK 21 高橋 一平

DF 2 齋藤 恒星

DF 3 鈴木 悠太

DF 5 増村 風月

DF 14 古谷 旭

MF 4 伊藤 慶亮

MF 6 加藤 鈴太

MF 7 近野 宙安

MF 10 高橋 風斗

FW 11 鐙 彗隼

FW 15 小松 朝陽

GK 1 佐々木 優大

DF 13 高橋 慶樹

DF 16 安藤 功記

DF 22 北嶋 洸太

MF 8 大石 翼

MF 18 小野 亮輔

MF 20 中野 宏宣

FW 9 鈴木 隆良

FW 17 大友 侑也