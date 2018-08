今回のシシララTV「つくった人がゲーム実況」では話題のスマホ向けパズルゲーム「戦国アクションパズル DJノブナガ」をピックアップします。

本作はスクウェア・エニックスから今年7月に配信されたばかりの話題作。戦国武将達がDJバトルを繰り広げるノンストップ爽快アクションパズルゲームとなっています。ハイセンスでノリのいいリズムと融合した「DJ戦国パズルゲーム」の世界観に引き込まれること間違いなし。

つくった人ゲストにはゲームデザイナーを務めた石田礼輔さんが登場。「戦国時代×DJ」というぶっ飛んだテーマや中田ヤスタカ氏が楽曲提供をしたことで話題となっています。番組MCのゲームDJ安藤武博もフレーバーテキストで参加したこの作品の魅力を深く楽しく掘り下げます。乞うご期待!

また当番組では視聴者から出演者への質問などお便りを募集しています。宛先はこちら(otayori@sisilala.tv)。

番組名

ゲームDJ安藤武博の「つくった人がゲーム実況」

「戦国アクションパズル DJノブナガ」(2018年)

MC

安藤武博(ゲームDJ)

タダツグ(ゲームライター)

桐島ゆか(声優)

ゲスト

石田礼輔(ゲームデザイナー)

開始時間

8/20(月)21:00~

視聴ページ

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/gate/lv315031708

YouTubeLive

https://www.youtube.com/watch?v=YnArVwo7TCo

Periscope

https://www.periscope.tv/sisilalatv/

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.