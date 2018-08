■「銀魂 コラボ」概要

本コラボでは、主人公の「坂田銀時」をはじめ、「万事屋」で働く「志村新八」「神楽」「定春」など「銀魂」ファンにはたまらないキャラクターが登場いたします。

また「高杉晋助」「神威」など「銀魂 コラボ」に登場する一部キャラクターは究極進化が可能です。さらに、「坂田銀時」を究極覚醒進化し、新たな覚醒スキル【スキルボイス】を解放すると、スキル発動時にオリジナルボイス(CV:杉田智和)が再生できます。

そのほかにも、銀魂 コラボダンジョンでは「長谷川泰三」が、たまーに参上したり、モンスター交換所に「定春」や「謎の生物・エリザベス」などが登場するなど盛りだくさんの内容となっております。

満を持して開催される「銀魂」と「パズル&ドラゴンズ」の新しいコラボ企画にどうぞご期待ください。

銀さん達がコラボガチャに殴り込みじゃァァァ!!!

主人公の「坂田銀時」をはじめ、「志村新八」「神楽」「お妙」「近藤勲」「土方十四郎」「沖田総悟」「桂小太郎」「坂本辰馬」「柳生九兵衛」「神威」「高杉晋助」など、ファンにはたまらないキャラクターがコラボガチャに登場いたします。

コスプレするなら心まで飾れ

「高杉晋助」「神威」など「銀魂 コラボ」の一部キャラクターの究極進化が可能になります。また「志村新八」「長谷川泰三」など一部キャラクターはアシスト進化が可能となります。さらに「坂田銀時」は「坂田銀時&アメノミナカヌシ衣装」に究極覚醒進化が可能です。覚醒スキル「スキルボイス」解放後に「坂田銀時&アメノミナカヌシ衣装」のスキルを発動すると、オリジナルボイス(CV:杉田智和)が再生されます。

開催記念!銀魂 コラボガチャ登場ォ!!

期間中、ゲームにログインすると「開催記念!銀魂 コラボガチャ」を無料で1度だけ引くことができます。ゲームにログインすると届く特別なメールを開き、「まわす」ボタンを押すと、「坂田銀時」や「高杉晋助」など対象キャラクターのうち1体が手に入ります。

魔法石1個+銀魂 コラボガチャ販売ィ!!

魔法石ショップにて「魔法石1個+銀魂 コラボガチャ」を販売いたします。購入は1回限りとなりますので、お見逃しなく。

コラボダンジョンはパズルでやるべし!

コラボダンジョンに、長谷川さんが、たまーに参上いたします。また、長谷川さんは「マダオのグラサン」にアシスト進化が可能です。さらに、コラボダンジョンの「壊滅級」フロアをクリアすると初クリアボーナスとして「パズドラ隊&エリザベス衣装」がゲーム内メールから手に入れることができます。そのほかにも、コラボダンジョンでは、敵を倒すと「ジャスタウェイ【金】」「ジャスタウェイ【銀】」「ジャスタウェイ【銅】」が一定の確率でゲットできます。

モンスター交換所になんかいろいろ襲来。

期間中「銀魂 コラボ」のキャラクター「坂田銀時」などが「モンスター交換所」の[イベント]にラインナップされます。さらに、今回は「モンスター交換所」限定で「定春」「謎の生物・エリザベス」「ジャスタウェイ」「橙龍契士・サリア&神楽衣装」が登場いたします。

コラボ実施期間

2018年8月20日(月)10:00~2018年9月3日(月)9:59

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス