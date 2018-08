■「第13回ギルド対抗戦」に参加して報酬を手に入れよう!

「第13回ギルド対抗戦」は期間中、各ギルドを相手に、指定されたダンジョンとバトルモードでの戦績を全国のユーザーと競い合うイベントです。ギルド対抗戦は毎回Dランクからスタートし、ギルドメンバーの行ったバトル結果に応じてそのギルドに「GP」が加算されます(宝箱:4GP、MD:2GP、LS:2GP)。「GP」が一定ポイントに到達するとランクがアップします。Sランクからは「GP」の累計でランキングに参加することが可能です。力を合わせて、所属するギルドでランキング入りを目指しましょう!

開催期間

2018年8月18日(土)16:00〜8月20日(月)23:00まで

ダンジョン・バトルモード

モグラ坑道/ノーマルバトル

「第13回ギルド対抗戦」詳細

※一度ランクアップした場合、キャンペーン期間中はそのランクから降格することはありません。

※一度のバトルで獲得できるGPは一人あたり最大8GPまでとなります。

※同じギルドのメンバーと参加した場合、一人ずつ獲得したGPがギルドに加算されます。

バトルフロントよりギルド対抗戦に参加!決められた条件下でギルドの頂点を目指せ!

ギルド対抗戦では、バトルの結果に応じて所属ギルドに「GP」が加算される。

「GP」を一定数獲得すると、そのギルドがランクアップ!協力してSランクを目指そう!

手に入れたバトルメダルを使ってアバターを購入することができる。

■「GPボーナス」でGP大量GET!

「第13回ギルド対抗戦」では、1日に1度、獲得GPが2倍になるGPボーナスタイムが発生します。GPボーナスを有効活用して、ランキング入りを目指しましょう!

「第13回ギルド対抗戦」GPボーナス開催時間

1日目

20:00~21:00 or 21:00~22:00

2日目

11:30~12:30 or 12:30~13:30

3日目

20:00~21:00 or 21:00~22:00

■「バトルメダル」でしか手に入らない特別なアバターを手に入れよう!

「ギルド対抗戦」でランキングTOP100に入ると、その順位に応じたバトルメダルを追加で手に入れることができます。バトルメダルを手に入れると、ゲーム内ショップより、バトルメダルでしか購入できない特別なアバターを手に入れることができます。ハンターのアバターはもちろん、自分の操作するトロッコの見た目も変更できるので、好みのお着替えを楽しみましょう!

「第13回ギルド対抗戦」ランキング報酬

1位:500枚

2位~5位:450枚

6位~10位:400枚

11位~20位:350枚

21位~50位:300枚

51位~100位:250枚

バトルメダルを使えば、トロッコアバターを着せ替えすることも可能に!

