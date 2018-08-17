中日平田も達成で“大豊作“の年に　1年でサイクル安打4人超は史上3度目

中日・平田良介【写真：荒川祐史】

NPB史上73人目＆セ・リーグ38人目の快挙、2003年には5人がサイクル安打達成

8月16日、中日の平田良介がサイクル安打を達成した。NPB史上73人目、セ・リーグ38人目。

サイクル安打は豊作と不作が極端に分かれる記録だ。2008年9月3日に小笠原道大（巨人）が記録してから、2014年9月2日にロサリオ（広島）が記録するまで丸6年も記録されなかったが、今季はすでに4人目だ。

過去にサイクル安打が4人以上出たシーズンは3回ある。

○2003年 5人

オーティズ（オリックス）5.3西武戦

福留孝介（中日）6.8広島戦

稲葉篤紀（ヤクルト）7.1横浜戦

村松有人（ダイエー）7.1近鉄戦

桧山進次郎（阪神）7.2中日戦

○1952年 4人

東谷夏樹（阪急）4.13毎日戦

浅原直人（東急）4.20近鉄戦

滝田政治（大映）6.22東急戦

山川武範（広島）6.26国鉄戦

○2018年 4人

柳田悠岐（ソフトバンク）4.21日ハム戦

山田哲人（ヤクルト）7.9巨人戦

桑原将志（DeNA）7.21阪神戦

平田良介（中日）8.16DeNA戦

今季は各球団の残り試合がまだ40試合前後ある。これからもサイクル安打を達成する選手が出てくる可能性がある。

平田は1試合12塁打、サイクル＆11塁打以上は15人目

平田は中日の選手としては8人目の記録。

原田徳光 1953.8.17/5番・右翼/巨人戦※

前田益穂 1962.9.16/6番・三塁/大洋戦

立浪和義 1997.8.22/3番・二塁/阪神戦

井端弘和 2002.9.21/1番・遊撃/横浜戦

福留孝介 2003.6.8/3番・右翼/広島戦

アレックス 2004.4.13/5番・中堅/巨人戦

大島洋平 2016.7.20/1番・中堅/広島戦

平田良介 2018.8.16/1番・右翼/DeNA戦

※原田は名古屋ドラゴンズ時代

平田はサイクル安打に加え、二塁打をもう1本打ち5打数5安打としている。この試合での通算塁打数は「12」。サイクル安打を達成すると、塁打数は「10」となるが、それを超えて1試合11塁打以上をマークしたのは15人いる。

【13塁打】

得津 高宏（ロッテ）

1976.4.17太平洋戦/右安・左2・右3・右3・右本

【12塁打】

R.ローズ（横浜）

1995.5.2中日戦/中安・中2・右2・右本・左3

福留孝介（中日）

2003.6.8広島戦/中2・右本・右2・左3・中安

平田良介（中日）

2018.8.16DeNA戦/左本・左2・左2・右3・左安

【11塁打】

藤村富美男（阪神）

1948.10.2金星戦/右3・中2・三安・中安・右本

滝田政治（大映）

1952.6.22東急戦/中安・右3・右2・右安・右本

大下弘（西鉄）

1954.7.15阪急戦/右2・右安・右3・投ゴ・中安・右本

渡辺清（阪急）

1957.7.19近鉄戦/右2・左本・二ゴ・右3・左安

大和田明（広島）

1959.6.20大洋戦/左3・中安・右本・左2・右安

町田行彦（国鉄）

1959.7.26中日戦/中安・左3・左2・中安・左本

衣笠祥雄（広島）

1976.7.7巨人戦/中本・左安・左2・右3・左安

平野光泰（近鉄）

1980.7.17阪急戦/遊安・左本・右3・中安・右2

松永浩美（阪急）

1982.10.8南海戦/二安・左3・左本・右2・右安

R.ローズ（横浜）

1997.4.29ヤクルト戦/右本・中2・中安・中安・中3

柳田悠岐（ソフトバンク）

2018.4.21日ハム戦/右本・中安・中2・中安・右3

平田は2016、2017年と打率が.240台に落ち込み、故障もあって長期間不振だったが、今季は初の3割も狙えるばかりか、首位打者争いにも顔を出している。

母校の大阪桐蔭が3回戦を逆転で勝ち抜いた日にサイクル安打を記録。これを弾みに、初タイトルを手にすることができるだろうか。（広尾晃 / Koh Hiroo）