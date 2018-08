■デコ変更機能を追加!

マップ上にある植物や池、橋などを集めて自由に入れ替えられるようになりました。

■新イベント!チケットを集めて、期間限定のデコをGETしよう!

デコ変更機能実装に伴い、新しいタイプのイベントが開催中。8月29日14:59まで!期間内であればどこのステージをプレイしても「チケット」を確率でもらうことができ、チケットを集めると以下のデコが手に入ります。詳しくは、アプリ内でお知らせをご確認ください。

■新スポットも開放!

探索スポット「ツリーハウス」も新たに開放!ゲーム内で「建材」を集めると建築してプレイできます。

App (C) FW & Co Ltd & PGJ Co. Ltd. 2018. PETER RABBIT FW &Co; Ltd 2018. All Rights Reserved.