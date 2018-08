■ゲーム内通貨「V-Bucks」が10%オフに!

「V-Bucks」は、自分好みの見た目に変更ができる「コスチューム」、カッコよく降りることができる「グライダー」、マップ上にあるオブジェクトを叩き入手できる「収集ツール(ツルハシ)」、ゲーム内で軽やかにダンスをしたり感情表現ができる「エモート」など、さまざまなアイテムが購入できるほか、シーズン中、ティアの数値をあげることでシーズン限定のスキンやエモートなど特別な戦利品を入手できる「バトルパス」「バトルバンドル」も購入できます。

ぜひ、このチャンスをお見逃しなく、PS4「フォートナイト」をより一層お楽しみください。

対象商品の購入はコチラ

https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003057/1

クーポンコード番号

N969GR73PD

対象商品

「フォートナイト - 1000 V-Bucks」

「フォートナイト - 2500 V-Bucks(+ボーナス 300)」

「フォートナイト - 6000 V-Bucks(+ボーナス 1500)」

「フォートナイト - 10000 V-Bucks(+ボーナス 3500)」

クーポン利用期間

2018年8月17日(金)~2018年8月19日(日)

※上記期間に決済いただく場合にのみご利用いただけます。

※PS4またはPCのPS Storeでのみご利用いただけます。

※「フォートナイト」のゲーム内ストアではご利用いただけませんのでご了承ください。

※本カート割引クーポンは日本国内でのみ有効です。

※本カート割引クーポンのご利用にあたってはSony Entertainment Network(SEN)アカウントが必要です。

※本カート割引クーポンはSENアカウント1つにつき1回限り利用可能です。

※カート割引クーポンのご利用方法については、弊社サポートページ(https://www.jp.playstation.com/support/)もあわせてご覧ください。

(C) 2018, Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, the Epic Games logo, Fortnite, the Fortnite logo, Unreal,Unreal Engine 4 and UE4 are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. All rights reserved.