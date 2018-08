PassCode、海外デビュー盤『Ex Libris PassCode』詳細発表

PassCodeの海外デビュー盤となるアルバムが10月5日にイギリスのJPU Recordsより発売することが決定。アルバムのタイトルや詳細が発表となった。

アルバム・タイトルは『Ex Libris PassCode』。このタイトルには「PassCodeの蔵書から」という意味が込められており、2016年10月以降に発売されたメジャーリリース作品から厳選された楽曲の他に、インディーズ時代の作品『VIRTUAL』から現体制で新たにスタジオレコーディングを行った「NINJA BOMBER」が初めて収録される。PassCodeの軌跡をたどる全15曲、そして20ページのブックレットには未発表写真や、歌詞の英語対訳+ローマ字表記が収録される。

日本ではメジャー4枚目のシングル「Tonight / Taking you out」は9月12日発売。こちらは自身初の両A面シングルとなっている。

PassCodeは8月18日、8月19日に開催されるサマーソニック2018や各地大型フェスへの出演、9月20日からは自身最大規模のバンドセットワンマンツアー(台湾・韓国を含む全19公演)の開催も決定している。

収録曲 01. AXIS 02. TRACE 03. MISS UNLIMITED 04. Toxic 05. NINJA BOMBER 06. Voice 07. Club Kids Never Die 08. Cry Out 09. ONE STEP BEYOND 10. bite the bullet 11. Never Sleep Again 12. Insanity 13. UNTILL THE DAWN 14. GEKIDŌ PROGRESSIVE 15. Ray

■リリース情報

PassCode

Major 4th Single

『Tonight / Taking you out』

発売日:2018年9月12日

初回限定盤

<初回限定盤DVD付>

品番:UICZ-9105

価格:¥3,241 (tax out)

[CD]

1. Tonight

2. Taking you out

[DVD] PassCode presents VERSUS PASSCODE 2018 at BIGCAT

Ray / ONE STEP BEYOND / Same to you / Toxic / rise in revolt / TRICKSTER / Scarlet night / Never Sleep Again / PARALLEL / bite the bullet / TRACE / Insanity / UNTILL THE DAWN / MISS UNLIMITED

通常盤

<通常盤CD>

品番:UICZ-5100

価格:¥1,000 (tax out)

[CD]

1. Tonight

2. Taking you out

