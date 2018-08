『せいぜいがんばれ！魔法少女くるみ』第2期が放送決定！　新キャラクターを山本希望さん、Lynnさんが担当！　声優陣からのコメントも到着！

2018年8月12日(日)に開催されたTVアニメ『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』のトークイベント「めちゃくちゃがんばれ! 魔法少女くるみの中の人 超出張版2018」にて、本作第2期の放送が発表されました。

そしてこのたび、新キャラクターと声優の情報が公開! 新たにプリマエンジェルたちの仲間として加わるプリマスプリンググリーンを山本希望さん、プリマエンジをLynnさんが担当します。

また、山本さんやLynnさんを加えて、1期から引き続き作品を担当する林勇さん、羽多野渉さん、寺島拓篤さん、久保ユリカさん、相沢舞さん、関太(タイムマシーン3号)さんからもコメントが到着しています。

▲トークイベントの様子

声優陣からコメントが到着!● 山本希望さんのコメント

本当に楽しい作品で、みんなで笑っていたらいつの間にか録り終えていました。5分アニメという短い尺の中に、監督の拘りがたくさん詰まっていて。突っ込みも抑揚の付け方でこんなに変わるのか!と勉強になりました。

あとは、プレスコの前に久保ユリカさんが『最後まで気を抜かないで下さい。失敗したところが本番で使われている可能性があります』というアドバイスがどこまで本当なのか、まだ実感出来ていないので、ドキドキしながらOAを待ちたいと思います(笑)

● Lynn さんのコメント

慣れた皆さんの掛け合いのテンポ感が絶妙で、今回新たに仲間入りできたことが嬉しかったです。真面目におバカな役どころだったので、少し遊んでみました。楽しかった! どんな絵がつくのかわくわくしますね。また、イベント後の出演者のコメントも到着! 新メンバーも加入し、第1期よりさらにパワーアップした『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』は要注目だ!

● 林勇さんのコメント

二期決定おめでとうございます! やったー! やったー! そして何と! 新キャラも増えるので、より一層、傍観しながらツッコミまくりたいと思います!!!!! 本当に楽しくて居心地が良い現場です。このチームで真剣にふざけ倒していけたらと思います! 2期も是非楽しみにしてて下さい!



● 羽多野渉さんのコメント

2期決定ありがとうございます! 皆さんの応援のおかげです。新キャラもかなり個性的で、収録も笑いが絶えません! オンエアを是非おたのしみに!



● 寺島拓篤さんのコメント

皆様からの熱い応援を受け、2期をやれることになりました! 本当にありがとうございます! 2期もまた何も考えずに楽しめる内容になると思うので、ノーガードで期待しててください!



● 久保ユリカさんのコメント

常に進化し続け、でも何も変わらない良さがある。それでこそ『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』なのです。いつか劇場版くるみが観られる日を夢見て! 2期も思いっきり楽しみます。皆さんも沢山笑って、沢山応援して下さいね。よろしくお願いします!



● 相沢舞さんのコメント

二期で気になっている事は、エンディング曲の歌詞です! 野良猫、野鳥、ひき肉・・・次は何だろう。そもそもちゃんと歌なんだろうか?お経とかだったらどうしよう。新たなプリマエンジェルとの絡みも楽しかったです!! プリマスプリンググリーンは天然だし、プリマエンジは・・・あれ、こっちも天然な気がするぞ?! みんなボケ倒している2期、今回もキヨシは大変そうです。笑



● 関太(タイムマシーン3号)さんのコメント

待望の第2 期が始まります! 一回言いたかったんです「いやぁ?、2期始まってさぁ?」夢が叶いました。声のお仕事は素人同然ですが、足を引っ張ってもビクともしないメンバーに囲まれてますので、気兼ねなくやらせていただきます!!

『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』作品概要

AbemaTV「Abema アニメch」にて配信中のショートアニメ『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』。魔法少女であるくるみ達が戦う様子を男子中学生3人組がただ傍観しながらつっこみを入れていく新感覚コメディアニメです。キャストに人気声優「林勇」「羽多野渉」「寺島拓篤」「久保ユリカ」らを起用。本編放送翌週にすぐコメンタリー番組「せいぜいがんばれ!魔法少女くるみの中の人」を配信。新ジャンル“魔法少女傍観系ギャグアニメ”『せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ』の世界観を是非ご覧ください。

● あらすじ

「安土桃山くるみ」は私立笑顔ヶ丘中学に通うごく普通の14 歳。ある日突然タスマニアデビル型天使「デビるん」によって、美少女魔法少女恐竜天使戦士「プリマエンジェル」の一人に選ばれ、悪の組織「暗黒ホエールズ」と戦う事に。やたら血生臭い武器を駆使し、暗黒ホエールズの怪人たちを次々に粛清するくるみ。そしてその様子をただ傍観するだけで、特に何もしない男子三人ぐいみ(主人公)なのであった。

● スタッフ

監督・脚本:松本慶祐

キャラクターデザイン:植草航

原作:Pie in the sky

アニメ制作:Pie in the sky

製作著作:「プリマエンジェル」製作委員会 (C)SMK

